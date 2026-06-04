Il calo di Bitcoin, o della maturità delle criptovalute

Mentre l’attenzione dei mercati è spesso catturata da inflazione, tassi o tensioni geopolitiche, basta una mossa apparentemente piccola nel mondo delle criptovalute per ricordarci quanto Bitcoin resti un termometro sensibile e influente della fiducia globale. Il suo prezzo tende infatti a salire o scendere in base a quanto gli investitori si sentono fiduciosi oppure preoccupati rispetto al contesto economico e finanziario. Bitcoin non è legato direttamente a un’economia nazionale (come l’euro o il dollaro), né a utili aziendali (come le azioni). Il suo valore dipende quindi in gran parte dalla fiducia, cioè dalla convinzione che altre persone continueranno a considerarlo un bene prezioso nel tempo. Per questo motivo, Bitcoin reagisce spesso in modo molto sensibile a ciò che accade nel mondo: tensioni geopolitiche, cambiamenti nei tassi d’interesse, o anche decisioni di grandi operatori.

E questo è proprio quello che è accaduto questa settimana, quando Strategy, una società quotata e tra i più grandi detentori aziendali di Bitcoin, ha venduto una piccola parte delle sue riserve. Parliamo di numeri che, presi singolarmente, sembrano quasi marginali: tra il 26 e il 31 maggio l’azienda ha infatti venduto 32 Bitcoin per un controvalore di circa 2,5 milioni di dollari, a un prezzo medio di 77.135 dollari per moneta. Eppure, la reazione del mercato è stata immediata e significativa.

Per capire perché questa notizia ha avuto un impatto così forte, bisogna però partire da un elemento chiave: non è tanto la quantità venduta a contare, quanto il segnale che questa scelta manda. Strategy, infatti, ha fatto della strategia del “non vendere mai” uno dei pilastri della propria identità negli ultimi anni. L’azienda acquistava infatti Bitcoin con l’idea di tenerli in portafoglio a lungo termine, accumulandoli come una sorta di riserva di valore digitale. Il fatto che abbia deciso di vendere, per la seconda volta nella sua storia, dopo un’operazione simile nel dicembre 2022, rappresenta quindi una svolta simbolica.

Le reazioni del mercato

Il mercato ha reagito rapidamente con le azioni della società che sono scese del 5,85% nel giorno della notizia, mentre il prezzo di Bitcoin è calato di circa il 2%. Per chi non è esperto, può sembrare sorprendente che la vendita di appena 32 monete possa influenzare così tanto il mercato, ma nei mercati finanziari contano tanto i fatti quanto le aspettative. Perciò quando un attore considerato “di lungo periodo” cambia comportamento, gli investitori iniziano a chiedersi se quel cambiamento sia l’inizio di qualcosa di più grande. La decisione di Strategy non è però arrivata dal nulla. L’azienda ha infatti dichiarato di voler abbandonare la rigidità della strategia “mai vendere” e passare a una gestione più attiva del proprio bilancio, cioè del modo in cui gestisce le proprie risorse finanziarie. In termini semplici, questo significa che potrebbe vendere Bitcoin in futuro se questo dovesse migliorare la propria posizione finanziaria complessiva, ad esempio generando o sostenendo il valore per gli azionisti.

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Accanto alla vendita di Bitcoin, Strategy ha anche venduto quasi 802.000 azioni ordinarie, raccogliendo circa 128,3 milioni di dollari. Si tratta di un elemento che aiuta anche meglio a contestualizzare l’operazione, segnalando che la società sta effettivamente cercando nuove modalità per finanziare le proprie attività e rafforzare la propria struttura finanziaria, invece di affidarsi solo alla crescita del valore del Bitcoin.



Tutto questo avviene però in un momento delicato per il mercato crypto. Il prezzo di Bitcoin risulta ancora oltre il 42% al di sotto dei massimi storici superiori ai 126.000 dollari, mentre gli ETF che replicano il prezzo del Bitcoin hanno registrato una lunga serie di deflussi. Inoltre, il contesto globale, segnato da incertezze geopolitiche, continua a pesare sul sentiment degli investitori. È chiaro, dunque, che dopo l’annuncio della vendita dei 32 Bitcoin, molti osservatori si sono chiesti se potesse essere l’inizio di un effetto domino e se altre aziende con grandi riserve di criptovalute avrebbero iniziato a vendere a loro volta. Negli ultimi anni è anche nata una nuova categoria di società, le cosiddette “bitcoin treasury company”, che accumulano criptovalute in bilancio come parte centrale della loro strategia finanziaria, con il rischio che la scelta di Strategy si propagasse al resto del settore.

Un asset come tutti gli altri?

Ma mentre l’azienda vendeva, altri facevano esattamente il contrario. Nello stesso periodo, due società del settore, cioè BitMine Immersion Technologies (focalizzata su Ethereum) e Strive (legata a Bitcoin), hanno infatti acquistato asset digitali per oltre 300 milioni di dollari complessivi. Una cifra enorme se confrontata con i 2,5 milioni venduti da Strategy che ridimensiona il rischio di “contagio”. Inoltre, in un post molto circolato su X, Adam Livingston (analista molto seguito nell’ecosistema Bitcoin) ha interpretato la vendita di Strategy in modo controintuitivo, e cioè non come un segnale di debolezza, ma come una dimostrazione di forza. Il fatto che un attore così rilevante venda una quantità minima di Bitcoin non significa infatti che stia cambiando idea sull’asset, bensì che lo considera ormai uno strumento finanziario a tutti gli effetti, da utilizzare in modo flessibile. La vendita, pur essendo minima, è come se rompesse un tabù, ma allo stesso tempo normalizzasse Bitcoin.

Quest’ultimo potrebbe iniziare a diventare quindi non più solo un bene da accumulare e custodire, quasi ideologico, ma un asset operativo che rientra nella logica delle decisioni aziendali concrete: vendere, comprare, ribilanciare. Dopo questa vendita di Strategy, forse Bitcoin potrebbe iniziare a smettere gradualmente di essere solo una scommessa sul futuro per diventare… una leva gestionale nel presente. Questa evoluzione potrebbe rendere il mercato più maturo perché un asset che può essere sia accumulato sia utilizzato è, paradossalmente, più integrato nel sistema finanziario rispetto a uno che può solo essere detenuto.

Ma questa potenziale normalizzazione ha anche un lato più sottile. Se Bitcoin entra pienamente nella logica finanziaria tradizionale, allora sarà sempre più influenzato da quelle stesse dinamiche, tra le quali l’esigenza di liquidità, la gestione del debito, la distribuzione di dividendi, e così via. Queste dinamiche potrebbero però “sporcare” il valore strategico di Bitcoin, che per i puristi, è di fatto un nuovo oro digitale da tesaurizzare anziché utilizzare per le operazioni operative quotidiane. D’altronde, vale la pena sottolineare un dato che aiuta a mettere tutto in prospettiva: i 32 Bitcoin venduti rappresentano circa lo 0,004% delle riserve complessive della società.

In termini pratici, è una quantità quasi irrilevante dal punto di vista finanziario, nonostante il suo peso comunicativo sia stato enorme, dimostrando ancora una volta che oltre la dimostrazione di forza rimane il tema cruciale della custodia a lungo termine; una questione esplicitata anche da figure chiave della finanza tradizionale. Kevin Warsh, indicato alla guida della Federal Reserve, ha ad esempio definito Bitcoin il “nuovo oro” soprattutto per le generazioni più giovani, cioè per chi ha meno di 40 anni.



La vendita di 32 Bitcoin da parte di Strategy (ricordiamolo, lo 0,004% delle sue riserve) non è dunque rilevante per l’impatto diretto sui numeri ma lo è perché avviene in un momento in cui Bitcoin sta attraversando una fase di ridefinizione, in cui da asset “da detenere a tutti i costi” sta diventando anche asset “da gestire”. Ed è proprio questa ambivalenza, più di ogni altra cosa, a raccontare a che punto, controverso e ricco di nuovi sviluppi, siamo arrivati.