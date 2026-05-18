La cooperazione tra Elbit Systems e Yugoimport SDPR apre uno scenario che supera la semplice dimensione commerciale. La possibile produzione in Serbia di sistemi collegati alla famiglia Hermes 900 indica infatti un cambio di paradigma nella strategia industriale israeliana: distribuire la propria filiera UAV fuori dal territorio nazionale, riducendo concentrazione geografica e vulnerabilità operativa. Dietro il progetto di Šimanovci non vi è soltanto l’obiettivo di aumentare la produzione. La logica più profonda sembra essere quella della resilienza industriale. Negli ultimi anni, il confronto tra Israele, Iran e Hezbollah ha dimostrato che i droni MALE — Medium Altitude Long Endurance — sono ormai asset sottoposti a crescente pressione elettronica, missilistica e informativa. In questo quadro, decentralizzare parte della produzione significa proteggere continuità logistica, manutenzione e capacità di ricostituzione della flotta. La Serbia offre un vantaggio particolare: è europea, ma non appartiene alla NATO; dialoga con Bruxelles, ma mantiene rapporti con Mosca e Pechino; coopera con Israele senza essere pienamente integrata nei meccanismi politici occidentali. È precisamente questa ambiguità strategica a renderla utile.

Perché Belgrado interessa a Tel Aviv

Il progetto congiunto annunciato tra Elbit e SDPR non rappresenta un semplice contratto industriale. La presenza maggioritaria israeliana nel futuro impianto suggerisce la volontà di creare una vera piattaforma produttiva esterna, con capacità di assemblaggio, supporto tecnico e potenzialmente integrazione di componentistica avanzata.

Per Israele, la Serbia offre almeno quattro vantaggi. Il primo è la profondità geografica. Un nodo industriale nei Balcani riduce la dipendenza da una filiera concentrata in Medio Oriente, regione esposta a escalation regionali, attacchi missilistici e pressione cyber. Il secondo è la flessibilità diplomatica. Belgrado non è sottoposta alle stesse rigidità politiche che caratterizzano parte dell’Europa occidentale sul tema delle forniture militari a Israele. Il terzo riguarda la logistica continentale. La posizione serba consente accesso relativamente rapido ai corridoi industriali europei, mantenendo però margini di autonomia politica superiori rispetto a un Paese UE pienamente allineato. Infine vi è il fattore industriale. La Serbia possiede ancora una struttura manifatturiera militare ereditata dall’ex Jugoslavia, con competenze tecniche, infrastrutture e cultura produttiva già orientate al settore difesa.

Hermes 900: il valore strategico della piattaforma

L’Hermes 900 non è un semplice drone tattico. Si tratta di una piattaforma progettata per missioni ISR — intelligence, sorveglianza e ricognizione — con lunga autonomia operativa, capacità multi-payload e collegamenti oltre la linea di vista. In termini geopolitici, un sistema di questo tipo rappresenta un moltiplicatore strategico: garantisce persistenza informativa, sorveglianza continua e supporto operativo su teatri estesi. Ed è proprio questa centralità operativa a spiegare la crescente pressione esercitata contro gli UAV israeliani nel Levante. Hezbollah e Iran hanno progressivamente investito in sistemi anti-drone, guerra elettronica, capacità di disturbo GNSS e targeting opportunistico contro asset israeliani. Molte delle stime diffuse online sulle perdite della flotta Hermes restano non verificabili. Tuttavia il dato strategico non cambia: anche un livello moderato di attrito operativo rende razionale una politica di ridondanza produttiva. Distribuire la filiera significa aumentare capacità di sostituzione, continuità industriale e resilienza logistica in caso di crisi prolungata.

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Il salto strategico della Serbia

Per Belgrado, l’intesa con Israele significa molto più di un aumento dell’export militare. Significa accesso a know-how avanzato, integrazione in filiere tecnologiche di fascia alta e rafforzamento della propria industria della difesa. La crescita delle esportazioni militari serbe verso Israele segnala già un cambio di scala nei rapporti bilaterali. Non si tratta più di cooperazione episodica, ma di un processo di densificazione industriale. Il presidente serbo Aleksandar Vučić utilizza da anni una postura multi-vettoriale: cooperazione con Occidente, relazioni con Russia e Cina, apertura verso Israele e autonomia strategica rispetto alla NATO. La partnership UAV si inserisce perfettamente in questa logica. La Serbia può presentarsi contemporaneamente come partner europeo, attore neutrale e hub industriale alternativo. Ma proprio questa flessibilità rischia di trasformarsi in vulnerabilità.

Il rischio della guerra ibrida

Se Šimanovci dovesse diventare un nodo rilevante della filiera israeliana, aumenterebbe inevitabilmente anche la sua esposizione geopolitica. Il rischio più realistico non appare quello di un attacco militare diretto iraniano contro la Serbia. Una simile escalation avrebbe costi diplomatici enormi per Teheran. Molto più plausibile è invece uno scenario di pressione ibrida. Campagne cyber contro fornitori e infrastrutture, operazioni informative, attività di influenza, tracciamento logistico e sabotaggi indiretti rappresentano strumenti più coerenti con la competizione contemporanea tra Iran e Israele. In questo senso, il nodo serbo potrebbe trasformarsi in un nuovo punto sensibile della guerra industriale distribuita. La vulnerabilità non deriverebbe tanto dalla presenza fisica dell’impianto, quanto dalla sua integrazione in una rete globale di produzione, manutenzione e supporto UAV israeliano.

Una sfida anche per l’Europa

La vicenda apre interrogativi più ampi anche per l’Europa. La possibilità che un Paese europeo non NATO ospiti una parte della produzione israeliana di droni strategici modifica infatti la geografia della sicurezza continentale. Belgrado diventerebbe un punto di intersezione tra interessi israeliani, sensibilità europee, competizione tecnologica e pressione mediorientale. La questione non riguarda soltanto la Serbia. Riguarda il modo in cui le guerre contemporanee stanno trasformando le supply chain militari in strumenti geopolitici. Oggi la profondità strategica non si misura soltanto con basi e missili. Si misura con fabbriche, componenti, software, manutenzione e reti industriali distribuite.

Il vero significato del caso Serbia-Elbit

Il punto centrale non è la costruzione di un nuovo stabilimento nei Balcani. Il vero tema è la nascita di una profondità industriale esterna per la difesa israeliana. Se il progetto verrà confermato e ampliato, la Serbia potrebbe diventare uno dei primi esempi europei di rilocalizzazione selettiva della filiera UAV israeliana fuori dal Medio Oriente. Per Israele significherebbe resilienza produttiva e flessibilità logistica. Per Belgrado significherebbe crescita industriale, trasferimento tecnologico e aumento del peso geopolitico. Ma significherebbe anche entrare, indirettamente, nella zona grigia della competizione tra Israele e Iran, dove cyber, intelligence, narrativa e pressione diplomatica contano ormai quanto le operazioni militari tradizionali.