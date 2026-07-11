La corsa globale verso l’elettrificazione dei trasporti ha svelato una delle più grandi vulnerabilità strutturali dell’Unione Europea, spostando rapidamente il baricentro dello scontro dalle catene di montaggio automobilistiche alla sicurezza degli approvvigionamenti delle materie prime critiche. Mentre i governi continentali si concentrano sulla costruzione di mega-fabbriche di celle, la vera partita si gioca a monte, laddove la disponibilità di minerali strategici determina la sopravvivenza stessa dell’industria.

È in questo preciso punto di rottura che trova spazio l’accordo strategico tra la norvegese Vianode e la tedesca Cylib, due realtà che hanno formalizzato un memorandum d’intesa per avviare una fase decisiva di test e validazione industriale, con l’obiettivo esplicito di sottrarre la grafite alla morsa delle importazioni extra-europee. Una mossa che non rappresenta ancora un contratto commerciale vincolante, ma delinea una chiara direttrice tattica in cui il riciclo smette di essere esclusivamente una pratica di gestione dei rifiuti per trasformarsi in un asset di sovranità economica.

La collaborazione si muove su un doppio binario operativo, in cui Cylib mette a disposizione la propria tecnologia proprietaria per estrarre la grafite direttamente dalle batterie esauste, mentre Vianode prende in consegna il materiale rigenerato per verificarne la purezza e valutarne l’integrazione nei propri anodi ad alte prestazioni, cercando così di colmare quel vuoto di filiera che rischia di paralizzare i piani di decarbonizzazione europei di fronte ai colli di bottiglia dei mercati internazionali.

Vianode and cylib to integrate recycled graphite into European battery anodes https://t.co/vqNNFFjEuL

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La formula idrometallurgica per l’autonomia

Il ruolo della grafite all’interno delle celle agli ioni di litio è tanto silenzioso quanto insostituibile, poiché costituisce l’elemento fondamentale dell’anodo e governa il flusso degli ioni durante i cicli di carica e scarica, un passaggio tecnico da cui dipendono l’autonomia e l’efficienza dei veicoli elettrici di nuova generazione. La vera criticità, però, risiede nella geografia di questa catena del valore, che vede la Cina esercitare un monopolio quasi assoluto non solo sull’estrazione mineraria, ma soprattutto sulle delicate fasi di raffinazione chimica e trasformazione industriale ad alta purezza.

Per scardinare questa concentrazione strategica, il progetto industriale tra l’asse tedesco e quello norvegese punta sull’implementazione del processo OLiC sviluppato da Cylib, un sistema idrometallurgico a base acquosa che permette un recupero selettivo superiore al 90% di tutti i materiali critici presenti nelle celle esauste – tra cui litio, nichel, cobalto, manganese e la stessa grafite – che viene isolata senza alterarne le proprietà elettrochimiche essenziali.

Questo flusso continuo di materia rigenerata viene poi trasferito negli impianti di Vianode – azienda già specializzata nella produzione di grafite sintetica a basso impatto – che ha il compito di testarne la perfetta compatibilità con i severi standard qualitativi richiesti dalle case automobilistiche globali, trasformando un materiale di scarto in una risorsa industriale nobile e integrata direttamente nella progettazione dell’anodo fin dal principio.

Il paradosso verde e la necessità di un’infrastruttura circolare

Questo tentativo di chiudere il ciclo dei materiali si scontra con il paradosso strutturale di un’Europa che, nel legittimo tentativo di accelerare la transizione energetica per azzerare le proprie emissioni fossili, si ritrova ad aumentare pericolosamente la propria esposizione strategica verso fornitori esterni. Una vulnerabilità che trasforma la sostenibilità ambientale in una leva di pressione economica nelle mani di attori terzi.

La risposta tecnologica a questo cortocircuito non può che poggiare su parametri di efficienza ecologica e industriale altrettanto stringenti. Il processo OLiC di Cylib dichiara infatti una riduzione delle emissioni nocive fino all’80% rispetto ai metodi estrattivi tradizionali in miniera, mentre Vianode rivendica un’impronta carbonica inferiore del 90% per i suoi materiali anodici rispetto agli standard oggi utilizzati su scala globale. Un doppio vantaggio che unisce la riduzione dell’impatto climatico alla sicurezza degli approvvigionamenti.

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La nuova geografia delle risorse

L’obiettivo temporale delle due aziende è stringente e prevede il completamento dei cicli di validazione entro i prossimi mesi, per poi strutturare una fornitura commerciale stabile che possa alimentare il mercato continentale, dimostrando che il riciclo avanzato non è una componente accessoria o un’operazione di conformità ecologica, ma rappresenta una vera e propria infrastruttura industriale pesante, capace di immunizzare il vecchio continente dagli shock di fornitura globali e dalle restrizioni all’esportazione imposte dai competitor asiatici.

In quest’ottica, le batterie a fine vita stanno rapidamente cessando di essere un mero problema ambientale di smaltimento per configurarsi come il nuovo bacino minerario urbano dell’Occidente, una riserva strategica di valore che i Paesi industriali tendono sempre più a voler mantenere all’interno dei propri confini.

In questa nuova geografia delle risorse, il controllo dei flussi circolari di materia si profila come uno dei pilastri fondamentali della sicurezza economica del futuro, una dinamica in cui la capacità di un sistema industriale di rigenerare costantemente i propri componenti critici non risponde più soltanto a un dovere ecologico, ma diventa una condizione indispensabile per mantenere l’autonomia produttiva e la propria sovranità strategica.