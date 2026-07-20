La firma della partnership strategica tra Brasile ed Egitto, celebrata nel novembre 2024 in occasione del centenario delle relazioni diplomatiche, rappresenta molto più di un’intesa bilaterale. Dietro la cooperazione economica emerge una strategia che intreccia sicurezza alimentare, diplomazia multilaterale e proiezione geopolitica nel Global South. In un sistema internazionale sempre più frammentato, caratterizzato dalla competizione tra grandi potenze, dalle tensioni sulle catene di approvvigionamento e dall’espansione dei BRICS, Brasilia e Il Cairo cercano di rafforzare la propria autonomia strategica attraverso strumenti non militari. Il risultato è una cooperazione che utilizza il cibo come fattore di influenza politica ed economica.

L’agricoltura diventa uno strumento di potere

Il Brasile è oggi una delle maggiori potenze agricole del pianeta. La capacità di esportare cereali, zucchero, carne, soia e altri prodotti agricoli gli conferisce un vantaggio competitivo che va oltre il commercio internazionale. L’agricoltura diventa infatti uno strumento di soft power, capace di consolidare relazioni diplomatiche e creare nuove dipendenze economiche. L’Egitto rappresenta il partner ideale sotto questo profilo. Il Paese nordafricano continua infatti a dipendere dalle importazioni per garantire la propria sicurezza alimentare, una questione estremamente delicata in uno Stato dove il prezzo del pane ha storicamente influenzato la stabilità politica e sociale. Non sorprende quindi che nel 2024 l’Egitto sia diventato il principale mercato africano per le esportazioni agricole brasiliane, consolidando un rapporto commerciale che oggi costituisce la base materiale della nuova partnership strategica.

Il valore geopolitico del Canale di Suez

Se il Brasile porta in dote la propria potenza agricola, l’Egitto contribuisce con uno degli asset logistici più importanti del mondo: il Canale di Suez. Il controllo di questa infrastruttura conferisce al Cairo una posizione centrale lungo le rotte marittime che collegano Europa, Mediterraneo, Mar Rosso, Golfo Persico e Asia. In un’epoca segnata dalle tensioni nel Mar Rosso e dalle crescenti vulnerabilità del commercio globale, Suez assume un valore che va ben oltre i proventi derivanti dal traffico navale. Per Brasilia, rafforzare la cooperazione con l’Egitto significa acquisire un partner privilegiato per accedere ai mercati del Nord Africa e del Medio Oriente, ampliando la propria presenza in aree tradizionalmente dominate da Stati Uniti, Unione europea, Cina e monarchie del Golfo.

I BRICS come moltiplicatore strategico

L’ingresso dell’Egitto nei BRICS ha modificato il contesto politico della relazione bilaterale. L’appartenenza allo stesso forum multilaterale crea infatti un terreno favorevole per coordinare posizioni su temi come la riforma della governance globale, la sicurezza alimentare, il finanziamento dello sviluppo e il rafforzamento della cooperazione tra i Paesi emergenti. Per il Brasile, guidato da Luiz Inácio Lula da Silva, la diplomazia Sud-Sud rappresenta uno degli strumenti principali per rilanciare il proprio ruolo internazionale. Per il presidente Abdel Fattah al-Sisi, invece, la partecipazione ai BRICS offre un ulteriore canale per ridurre la dipendenza da partner tradizionali senza rinunciare ai rapporti con Stati Uniti, Unione europea o Paesi del Golfo. Questa strategia di equilibrio costituisce uno degli elementi più interessanti della politica estera egiziana.

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Il cibo come nuova arma della competizione globale

La guerra in Ucraina, le crisi climatiche e le interruzioni delle catene di approvvigionamento hanno dimostrato che la disponibilità di derrate alimentari è ormai una componente della sicurezza nazionale. In questo scenario il Brasile non esporta soltanto prodotti agricoli, ma anche stabilità, capacità produttiva, tecnologia agronomica e competenze scientifiche attraverso istituzioni specializzate nella ricerca agricola. L’Egitto, dal canto suo, non ricerca esclusivamente nuovi fornitori di grano o mangimi. Punta piuttosto a costruire una rete più ampia di partner capaci di ridurre l’esposizione alle crisi regionali e alle oscillazioni dei mercati internazionali. La sicurezza alimentare diventa così un elemento della competizione geopolitica al pari dell’energia, delle tecnologie critiche e delle infrastrutture logistiche.

Le incognite della cooperazione

La nuova intesa dovrà però confrontarsi con numerosi fattori di rischio. L’instabilità del Medio Oriente, la crisi economica egiziana, le tensioni nel Mar Rosso, il conflitto di Gaza e la crescente competizione tra Cina, Russia, Stati Uniti e Unione europea potrebbero limitare la capacità della partnership di produrre risultati concreti. Esiste inoltre il rischio che la cooperazione rimanga prevalentemente simbolica, senza tradursi in investimenti infrastrutturali, accordi sulla logistica, programmi comuni nel settore dei fertilizzanti o iniziative condivise per la sicurezza alimentare. Sarà quindi necessario osservare nei prossimi anni l’evoluzione degli scambi commerciali, la nascita di nuovi corridoi logistici e la capacità dei due governi di coordinare le rispettive posizioni nelle principali organizzazioni multilaterali.

Una nuova geopolitica passa dal grano

La relazione tra Brasile ed Egitto dimostra come la geopolitica del XXI secolo non sia più definita soltanto da basi militari, flotte navali o sistemi missilistici. Sempre più spesso il potere si misura nella capacità di controllare catene alimentari, infrastrutture logistiche, tecnologie agricole e reti diplomatiche. Se la partnership saprà evolvere dalla dimensione commerciale a quella strategica, il Brasile rafforzerà la propria proiezione verso Africa e Medio Oriente, mentre l’Egitto potrà aumentare la propria autonomia strategica, riducendo almeno in parte le vulnerabilità legate all’approvvigionamento alimentare. In definitiva, il vero banco di prova non sarà la retorica delle dichiarazioni congiunte, ma la capacità di trasformare cibo, logistica e cooperazione Sud-Sud in strumenti permanenti di influenza geopolitica. È su questo terreno che si misurerà il valore reale dell’asse Brasilia-Il Cairo nel nuovo ordine multipolare.