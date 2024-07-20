Il recente vertice della NATO ha messo in luce la strategia degli Stati Uniti per mantenere il controllo economico e politico globale attraverso il rafforzamento del dollaro. Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, ha annunciato che i tassi di interesse rimarranno alti, un chiaro segnale dell’intenzione degli Stati Uniti di attirare capitali da tutto il mondo. Questo meccanismo di finanziamento dipende dalla centralità del dollaro, che gli Stati Uniti vogliono mantenere come valuta di riferimento globale.

L’inclusione dell’Ucraina nella NATO rappresenta una mossa geopolitica cruciale. Gli Stati Uniti, con il sostegno di un’Europa atlantista, utilizzano l’alleanza per consolidare l’influenza del dollaro, obbligando di fatto l’Europa a sostenere la propria economia con la valuta statunitense. Questo crea una dipendenza economica che favorisce gli interessi americani a discapito dell’autonomia economica europea.

Le agenzie di rating, controllate dai grandi fondi d’investimento come Vanguard, BlackRock e State Street, giocano un ruolo chiave in questa strategia. Declassando il debito di Paesi come la Francia, queste agenzie manipolano il mercato per prevenire potenziali instabilità che potrebbero minacciare il dominio finanziario degli Stati Uniti. La cooperazione militare tra Bielorussia e Cina al confine polacco riflette la resistenza di altre potenze globali alla dollarizzazione forzata imposta dagli Stati Uniti.

La crescita dei mercati azionari americani, con un aumento significativo degli indici S&P 500 e Nasdaq, è guidata da una concentrazione senza precedenti di pochi titoli dominanti, suggerendo una bolla speculativa alimentata dai grandi fondi. Questa situazione evidenzia una discrepanza tra l’economia reale e il mercato finanziario, con aziende come Nvidia che vedono una valorizzazione sproporzionata rispetto alle loro reali capacità produttive, grazie al sostegno finanziario dei grandi fondi.

Anche i criteri ESG, che dovrebbero indicare la sostenibilità ambientale, sociale e di governance delle aziende, sono manipolati dagli stessi fondi che controllano le agenzie di rating, rendendo il sistema auto-referenziale e poco trasparente. Questo scenario mostra come il capitalismo finanziario occidentale, dominato dagli Stati Uniti, costruisca narrazioni che mascherano una realtà economica basata su bolle speculative e concentrazioni di potere.

In sintesi, il vertice della NATO e le politiche economiche degli Stati Uniti rivelano una strategia di consolidamento del potere attraverso il controllo finanziario globale, sostenuto da alleanze politiche e militari che rafforzano il ruolo del dollaro. Tuttavia, questa supremazia è sempre più contestata da altre potenze globali, creando un panorama internazionale caratterizzato da tensioni crescenti e sfide al dominio americano.