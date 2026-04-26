La crisi tra Russia e Occidente entra in una fase nuova e più insidiosa: quella della militarizzazione indiretta delle rotte energetiche. Non siamo più soltanto nel campo delle sanzioni finanziarie o delle restrizioni commerciali. Mosca sta progressivamente convertendo la difesa del proprio export in una leva di deterrenza marittima, dove la presenza militare diventa un messaggio operativo, non solo simbolico. L’episodio della fregata Admiral Grigorovich, impiegata per scortare petroliere legate alla cosiddetta shadow fleet, segna un punto di svolta. Non è una dimostrazione isolata, ma un precedente strategico: indica che il Cremlino è disposto a proteggere fisicamente i propri flussi energetici, soprattutto nei corridoi più sensibili come il Baltico e la Manica. Questo passaggio va letto nel contesto delle iniziative occidentali di marzo 2026, quando Regno Unito e partner del Nord Europa hanno iniziato a valutare strumenti più incisivi contro le navi sanzionate. Il problema è che il diritto del mare non consente interventi arbitrari: fermare una petroliera in transito resta un’operazione complessa e politicamente rischiosa. È proprio su questa ambiguità che Mosca costruisce la propria risposta.

Shadow fleet e choke points: la geografia del rischio

La partita si gioca lungo rotte ben precise. I porti russi di Primorsk, Ust-Luga e Novorossiysk rappresentano snodi vitali per un export energetico che resta centrale per la finanza pubblica russa e per la sostenibilità dello sforzo bellico. Da qui partono flussi che attraversano choke points strategici: Stretti danesi, Manica, Mediterraneo. In questo sistema, la shadow fleet – una rete opaca di petroliere con bandiere di comodo e strutture societarie complesse – è diventata uno strumento chiave. Si stima che una quota rilevante del greggio russo venga trasportata proprio attraverso questo circuito parallelo, capace di aggirare parte delle restrizioni occidentali. Ma il vero nodo è un altro: questi corridoi sono anche aree di alta densità militare NATO. L’intersezione tra traffico commerciale, sorveglianza militare e tensione politica crea una zona grigia operativa, dove un singolo episodio può degenerare rapidamente. L’ingresso di una nave da guerra in questo contesto cambia tutto. La scorta armata non rende invulnerabile una petroliera, ma alza drasticamente il costo di qualsiasi intervento occidentale. Un eventuale abbordaggio non sarebbe più un atto amministrativo, ma un potenziale incidente militare.

La strategia di Mosca: deterrenza selettiva e narrativa

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La Russia non sembra puntare a scortare ogni nave. Sarebbe inefficiente e logisticamente oneroso. L’obiettivo è più sottile: creare una deterrenza per precedenti. Bastano pochi casi ad alta visibilità per trasmettere un messaggio chiaro: intervenire contro il traffico russo può comportare un rischio diretto. In parallelo, il Cremlino costruisce una narrativa funzionale. Le dichiarazioni ufficiali che evocano il rischio di “pirateria internazionale” non sono solo propaganda, ma uno strumento per delegittimare preventivamente le azioni occidentali. In questo modo, Mosca prova a trasformare la shadow fleet da rete opaca a estensione degli interessi statali. Questa strategia ha anche una dimensione economica. I ricavi energetici restano un pilastro del sistema russo: difendere le esportazioni significa proteggere entrate fiscali, stabilità valutaria e capacità militare. La deterrenza marittima diventa quindi un investimento a tutela della sovranità economica.

Europa e NATO davanti a una scelta

Per l’Occidente, la sfida è delicata. Intensificare l’interdizione fisica delle navi russe può sembrare coerente con la linea sanzionatoria, ma rischia di aprire una crisi navale ad alta visibilità. Al contrario, limitarsi a strumenti indiretti – assicurazioni, registri, controlli finanziari – riduce il rischio, ma lascia a Mosca margini operativi. Il punto centrale è che il confronto si sta spostando: da una guerra economica regolata a una competizione marittima a bassa intensità ma alto rischio. In questo spazio intermedio, fatto di ambiguità giuridiche e segnali militari, ogni attore cerca di imporre il proprio perimetro di legittimità.

Una nuova frontiera del confronto

La scorta armata delle petroliere russe non è ancora una dottrina formalizzata, ma è già qualcosa di più di un episodio. È un segnale che la Russia intende difendere attivamente le proprie arterie energetiche, trasformando una vulnerabilità in leva strategica. Il rischio, per l’Europa, è di trovarsi davanti a un dilemma: colpire davvero la shadow fleet accettando il rischio di escalation, oppure continuare a contenerla senza forzare il confronto. In entrambi i casi, il mare – dal Baltico alla Manica – diventa il nuovo teatro di una competizione dove economia, diritto e forza militare si intrecciano in modo sempre più pericoloso.