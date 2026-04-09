Per oltre un decennio, la disputa sulla Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) è stata raccontata come un conflitto sulla sua costruzione. Oggi questa lettura è superata. La diga è una realtà operativa, inaugurata e integrata nel sistema del Nilo orientale. Il vero terreno di scontro si è spostato: non è più “se” la diga debba esistere, ma come deve essere gestita. Le nuove linee di frizione riguardano regole di rilascio, gestione delle siccità, condivisione dei dati e meccanismi giuridici vincolanti. In altre parole, la disputa è diventata una questione di governance idrica e potere regionale.

Il nodo egiziano: vulnerabilità strutturale e diritto storico

Per l’Egitto, il dossier resta esistenziale. Il Paese dipende dal Nilo per circa il 97% delle risorse idriche, un dato che rende il sistema estremamente fragile. Non è solo una questione di quantità, ma di prevedibilità dei flussi. Il Cairo continua a richiamarsi ai trattati del 1929 e 1959, che garantivano una posizione dominante a valle. Tuttavia, questi accordi sono oggi contestati perché escludevano gli Stati a monte, in primis l’Etiopia. La richiesta egiziana è chiara: un accordo giuridicamente vincolante che disciplini la gestione della diga. Senza regole certe, il rischio è che eventi climatici – soprattutto anni di siccità – si trasformino in shock sistemici difficilmente gestibili.

Etiopia: sovranità energetica e leva geopolitica

Per Addis Abeba, la GERD rappresenta molto più di un’infrastruttura. È un simbolo di sovranità nazionale, uno strumento di sviluppo e una leva di proiezione regionale. Con una capacità superiore ai 5.000 megawatt, la diga consente all’Etiopia di raddoppiare la produzione energetica e diventare un esportatore di elettricità. Questo rafforza il principio di uso equo e ragionevole delle risorse idriche, in contrapposizione ai diritti storici rivendicati dall’Egitto. Il vero vantaggio strategico, però, è un altro: il controllo a monte dei flussi. Anche senza ridurre drasticamente l’acqua disponibile, la capacità di modulare tempi e quantità conferisce ad Addis Abeba una leva negoziale strutturale.

Sudan: l’anello fragile del sistema

Il Sudan occupa una posizione intermedia cruciale ma fragile. Geograficamente è la cerniera idraulica tra la diga etiope e il sistema egiziano di Assuan. In teoria, Khartoum potrebbe beneficiare della regolazione delle piene e di una maggiore disponibilità energetica. In pratica, però, la sua vulnerabilità è elevata: instabilità politica, debolezza istituzionale e dipendenza dai dati operativi. Senza un coordinamento tecnico efficace, il Sudan rischia di essere il primo a subire gli effetti di rilasci non coordinati, trasformando ogni anomalia idrologica in una crisi.

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Il vuoto giuridico: tra principi e assenza di regole operative

Un elemento centrale della disputa è la mancanza di un regime giuridico moderno e vincolante. La Dichiarazione di principi del 2015 ha fissato alcune basi – come il principio di non arrecare danno significativo – ma non ha definito aspetti cruciali: tempi e modalità di rilascio; gestione delle siccità prolungate; condivisione dei dati in tempo reale; meccanismi di risoluzione delle controversie. Nel frattempo, l’entrata in vigore del Cooperative Framework Agreement (CFA) nel 2024 ha segnato una svolta politica: il vecchio ordine basato sui diritti storici non è più dominante. Si afferma una logica di multilateralismo imperfetto, che però l’Egitto continua a rifiutare.

Dati, siccità e rischio: la nuova arma geopolitica

La vera posta in gioco è la gestione del rischio. La GERD non è percepita dall’Egitto come una semplice riduzione dei flussi, ma come un moltiplicatore di incertezza. In anni normali, il sistema può reggere. Ma in condizioni estreme – come una sequenza di stagioni secche – la mancanza di coordinamento potrebbe costringere il Cairo a consumare rapidamente le riserve accumulate ad Assuan. In questo contesto, anche i dati idrologici diventano una leva strategica: chi controlla le informazioni controlla la previsione; chi controlla la previsione controlla la sicurezza. La trasparenza, quindi, non è tecnica ma politica.

Nuovi equilibri regionali e ruolo internazionale

L’inaugurazione della diga ha già prodotto un effetto irreversibile: ha spostato il baricentro del potere idrico verso l’Etiopia. Gli Stati Uniti hanno tentato di riaprire una mediazione, ma il margine è limitato. Addis Abeba teme pressioni sbilanciate, mentre il Cairo punta a internazionalizzare il conflitto per compensare la perdita di leva diretta. Nel frattempo, il dossier si intreccia con altre dinamiche:

cambiamento climatico

aumento della domanda idrica

competizione regionale per le risorse

Il Nilo diventa così un laboratorio della geopolitica delle risorse nel XXI secolo.

Una diga che ridefinisce il potere

La GERD segna il passaggio da una disputa infrastrutturale a una competizione permanente sulla governance. Per l’Egitto, la sfida è ridurre una dipendenza strutturale che lo espone a shock. Per l’Etiopia, è consolidare una vittoria materiale senza trasformarla in isolamento diplomatico. Per il Sudan, è sopravvivere come attore tecnico in un sistema sempre più complesso. La vera linea di faglia non è più tra chi vuole o meno la diga, ma tra due modelli:

sovranità unilaterale delle risorse

gestione condivisa e verificabile

Se prevarrà il primo, ogni crisi climatica diventerà una crisi politica. Se emergerà il secondo, il Nilo potrà trasformarsi da fattore di conflitto a infrastruttura di interdipendenza regionale.