La dedollarizzazione è un fenomeno che sta gradualmente rimodellando l’equilibrio geopolitico e finanziario globale, mettendo in evidenza le vulnerabilità del sistema economico internazionale basato sul dollaro USA. Sin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il dollaro ha giocato un ruolo centrale come valuta di riserva globale, consolidato dagli accordi di Bretton Woods e dalla forza economica, politica e militare degli Stati Uniti. Tuttavia, vari fattori hanno contribuito a una lenta erosione della sua supremazia, spingendo diverse potenze a cercare alternative.

Tra i principali protagonisti di questa trasformazione vi è la Cina, che con la sua crescente influenza economica ha messo in discussione il predominio del dollaro, promuovendo l’uso del renminbi (RMB) in numerosi accordi bilaterali e multilaterali. L’introduzione del sistema di pagamento CIPS da parte della Cina, che offre un’alternativa al sistema SWIFT, ha rafforzato il ruolo del RMB come valuta per gli scambi internazionali, soprattutto con Paesi che cercano di ridurre la loro dipendenza dagli Stati Uniti e dai suoi alleati.

Altre economie emergenti, come Russia, India e Brasile, hanno adottato strategie simili, siglando accordi commerciali che prevedono il pagamento in valute nazionali anziché in dollari. La Russia, in particolare, dopo le sanzioni imposte dall’Occidente in risposta all’invasione dell’Ucraina, ha intensificato gli sforzi per de-dollarizzare la sua economia e quella dei suoi partner commerciali, con un aumento significativo delle transazioni in rubli e yuan con la Cina e altre nazioni.

Anche l’India ha promosso l’uso della rupia nei pagamenti internazionali, mentre il Brasile ha iniziato a diversificare le proprie riserve valutarie con un maggiore ricorso al RMB e all’oro. Un altro fattore accelerante della dedollarizzazione è stato l’uso del dollaro come arma geopolitica da parte degli Stati Uniti, attraverso l’imposizione di sanzioni economiche e il congelamento delle riserve valutarie di Paesi come Iran, Venezuela, Afghanistan e Russia. Questa “weaponization” del dollaro ha spinto molti Paesi, anche quelli tradizionalmente non ostili agli Stati Uniti, a cercare alternative per evitare di essere vulnerabili alle decisioni politiche di Washington.

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In questo contesto, la formazione di alleanze economiche come i BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) ha rappresentato un ulteriore passo verso la creazione di un sistema finanziario multipolare. Sebbene l’influenza dei BRICS sia ancora relativamente limitata rispetto all’Occidente, l’interesse crescente di altri Paesi, come Argentina, Arabia Saudita e Turchia, per entrare in questo gruppo dimostra l’attrattiva di un sistema che offra un’alternativa al dominio del dollaro. Inoltre, l’Arabia Saudita ha recentemente valutato la possibilità di accettare pagamenti per il petrolio in yuan, mettendo potenzialmente in discussione il sistema del petrodollaro che per decenni ha sostenuto l’egemonia del dollaro nei mercati energetici globali.

Tuttavia, nonostante questi cambiamenti, il dollaro rimane ancora la valuta dominante nel sistema finanziario globale, con una quota significativa delle riserve valutarie mondiali e dei pagamenti internazionali. La sua liquidità, la fiducia nelle istituzioni americane e la forza del mercato dei titoli del Tesoro statunitense sono fattori che continuano a sostenere il suo ruolo centrale. Inoltre, l’economia statunitense, nonostante le sfide interne, rimane una delle più grandi e dinamiche al mondo, contribuendo a mantenere la domanda globale di dollari. Tuttavia, le tensioni geopolitiche, unite alle politiche economiche e monetarie delle grandi potenze emergenti, indicano che il mondo sta gradualmente muovendosi verso un ordine finanziario più multipolare.

Anche l’Unione Europea, con l’euro, ha cercato di ritagliarsi un ruolo maggiore nell’arena globale, sebbene con successi limitati. Il fallimento di iniziative come INSTEX, progettato per aggirare le sanzioni statunitensi contro l’Iran, ha mostrato i limiti dell’autonomia europea in campo finanziario. Allo stesso tempo, la crisi finanziaria globale del 2008 ha scosso la fiducia nel sistema basato sul dollaro, evidenziando i rischi di una dipendenza eccessiva dalla moneta statunitense. In definitiva, il processo di dedollarizzazione è complesso e sfaccettato, guidato da forze geopolitiche, economiche e strategiche che stanno ridisegnando il sistema finanziario globale. Anche se il dollaro rimane dominante, il suo declino è in corso e sarà probabilmente accelerato da future crisi politiche ed economiche. Tuttavia, è improbabile che venga sostituito completamente da una singola valuta rivale, ma piuttosto da un paniere di valute che riflette la crescente multipolarità del mondo di oggi.