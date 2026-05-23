La Slovacchia non sta semplicemente negoziando un nuovo contratto energetico con l’Azerbaigian. Sta tentando di ridefinire il proprio posizionamento strategico dentro una Europa che, dopo la crisi ucraina e la progressiva erosione del transito russo, ha scoperto quanto la sicurezza energetica sia tornata a essere una questione di potenza geopolitica, infrastrutture e sovranità industriale. Le dichiarazioni del vicepremier slovacco Tomáš Taraba sull’ipotesi di una fornitura decennale da Baku non possono essere interpretate come un semplice annuncio commerciale. Il nodo centrale riguarda infatti la possibilità concreta di trasportare il gas azero fino al cuore dell’Europa centrale attraverso una rete di interconnessioni oggi sottoposta a enormi pressioni politiche, regolatorie e logistiche. La Slovacchia arriva a questo passaggio storico in una posizione particolarmente delicata. Per decenni Bratislava ha costruito parte della propria rilevanza economica sul ruolo di piattaforma di transito del gas russo diretto verso l’Europa occidentale. La guerra in Ucraina e il progressivo disaccoppiamento energetico tra Bruxelles e Mosca hanno però incrinato quel modello, lasciando il Paese con infrastrutture gigantesche ma con flussi molto ridotti rispetto al passato.

Il corridoio azero e i limiti della diversificazione europea

La strategia slovacca si inserisce dentro il più ampio progetto europeo di diversificazione energetica. L’Azerbaigian è diventato negli ultimi anni uno dei partner privilegiati dell’Unione Europea grazie al Southern Gas Corridor, il sistema di condotte che collega il bacino del Caspio ai mercati europei passando attraverso Caucaso, Turchia e Balcani. Tuttavia esiste una differenza sostanziale tra annunciare una diversificazione e renderla realmente operativa. Il gas azero arriva oggi soprattutto nell’Europa sudorientale e in Italia attraverso TANAP e TAP. Portare volumi significativi fino alla Slovacchia richiede invece una catena molto più complessa di accordi commerciali, capacità infrastrutturali e coordinamento tra operatori energetici nazionali. È qui che emerge il vero problema geopolitico. Bratislava non è terminale naturale del corridoio meridionale e non possiede una connessione diretta con il Caspio. Per trasformare un’intesa politica in forniture stabili servono capacità prenotate lungo le reti balcaniche, interoperabilità tecnica tra sistemi differenti e soprattutto prezzi competitivi rispetto al gas liquefatto o ai residui flussi russi ancora presenti nel mercato europeo. Il rischio è che la diversificazione resti più politica che fisica.

Bratislava tra Bruxelles e Mosca

Il governo guidato da Robert Fico ha assunto negli ultimi mesi una posizione sempre più critica verso il phase-out accelerato del gas russo promosso dalla Commissione europea. Bratislava sostiene che i costi della transizione energetica siano distribuiti in modo diseguale e che l’Europa centrale stia pagando un prezzo molto più elevato rispetto ai grandi Paesi occidentali. Dietro questa tensione esiste una realtà strutturale. L’economia slovacca resta fortemente dipendente dal gas naturale, soprattutto per il comparto industriale e per i consumi civili. La riduzione improvvisa delle forniture russe ha quindi aperto un problema di competitività economica, stabilità sociale e sostenibilità finanziaria. In questo quadro il gas azero assume una doppia funzione. Da un lato rappresenta una possibile alternativa strategica a Mosca. Dall’altro costituisce una leva negoziale con Bruxelles, utile per dimostrare che la Slovacchia non rifiuta la diversificazione energetica, ma pretende che essa sia tecnicamente realizzabile e finanziariamente sostenibile. La posizione slovacca riflette una contraddizione sempre più evidente dentro l’Unione europea: gli obiettivi geopolitici comunitari avanzano più rapidamente delle infrastrutture necessarie per sostenerli.

Il ruolo dell’Ucraina nella nuova architettura energetica

La variabile più sensibile resta però quella ucraina. Sul piano tecnico la rete di transito dell’Ucraina continua a essere una delle più estese ed efficienti del continente. Sul piano politico, invece, ogni ipotesi di utilizzo di quel corridoio dopo l’invasione russa è diventata estremamente problematica. Negli ultimi mesi sono circolate ipotesi relative a meccanismi di swap o all’utilizzo della rete ucraina per il trasporto di gas formalmente non russo, compresi eventuali volumi provenienti dall’Azerbaigian. Una soluzione del genere consentirebbe di sfruttare infrastrutture già esistenti e ridurre i costi logistici. Tuttavia aprirebbe interrogativi enormi sulla tracciabilità delle molecole, sulla gestione dei pagamenti di transito e sul rischio di vantaggi indiretti per Mosca. Paradossalmente, la soluzione più efficiente sotto il profilo infrastrutturale potrebbe rivelarsi la più fragile sul piano diplomatico.

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Baku vuole consolidare il proprio peso strategico

Anche l’Azerbaigian ha interessi molto chiari. Baku sta cercando di trasformarsi in un pilastro della sicurezza energetica europea approfittando del vuoto lasciato dal progressivo ridimensionamento russo. Per riuscirci, però, ha bisogno di aumentare la produzione e soprattutto di ottenere contratti di lungo periodo in grado di giustificare nuovi investimenti infrastrutturali. La Slovacchia rappresenta quindi un partner prezioso perché offre domanda stabile, posizione geografica centrale e valore politico dentro il dibattito energetico europeo. La convergenza tra Bratislava e Baku nasce da questa complementarità strategica: l’Azerbaigian cerca mercati affidabili, la Slovacchia cerca sicurezza energetica senza shock economici.

La nuova Europa dell’energia frammentata

Il dossier slovacco dimostra che l’Europa sta entrando in una fase completamente nuova. Il vecchio sistema energetico continentale si basava su pochi grandi corridoi, contratti stabili e forniture relativamente prevedibili. Il nuovo modello appare invece più frammentato, più costoso e molto più esposto alla competizione geopolitica. La sicurezza energetica non dipende più soltanto dalla disponibilità di gas, ma dalla capacità di coordinare reti, regolazione, finanza pubblica e diplomazia. In questo senso la Slovacchia è diventata uno dei laboratori più importanti della nuova geopolitica europea dell’energia. Il vero test non sarà la firma di un memorandum con SOCAR o l’annuncio di un accordo decennale. La prova decisiva arriverà soltanto quando il gas azero riuscirà davvero a raggiungere Bratislava con continuità, costi sostenibili e origine verificabile. È lì che si misurerà la credibilità della nuova architettura energetica europea.