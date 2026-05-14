L’attacco alla petroliera russa Artic Metagaz, colpita nel Mediterraneo centrale e successivamente abbandonata tra Malta, Lampedusa e la Cirenaica, rappresenta molto più di un episodio isolato. È il segnale di una trasformazione profonda: la guerra tra Mosca e Kiev non è più confinata all’Europa orientale, ma si sta espandendo lungo le rotte energetiche, commerciali e militari che collegano il Mediterraneo, il Sahel e il Mar Rosso. Secondo diverse ricostruzioni, i droni utilizzati contro la nave russa sarebbero partiti dalla Libia occidentale. Se confermata, l’operazione dimostrerebbe che l’Ucraina dispone ormai di una rete logistica e operativa capace di proiettarsi ben oltre il Mar Nero. L’obiettivo strategico appare evidente: colpire la flotta ombra russa utilizzata per aggirare le sanzioni energetiche occidentali e ridurre i flussi finanziari con cui il Cremlino sostiene il proprio apparato bellico. La nave trasportava Gnl ed era già sottoposta a sanzioni internazionali. Ma il vero nodo geopolitico riguarda il luogo dell’attacco: la Libia, oggi diventata il crocevia della competizione globale tra Russia, Ucraina, Turchia, Stati Uniti e potenze regionali arabe.

La strategia africana di Kiev

Negli ultimi tre anni Kiev ha progressivamente modificato la propria politica estera verso il continente africano. Dopo il voto dell’Assemblea generale Onu del 2022, che registrò numerose astensioni africane sulla condanna della Russia, la leadership ucraina ha compreso come il conflitto si giochi anche sul terreno diplomatico e simbolico. L’Ucraina non vuole più essere percepita soltanto come avamposto dell’Occidente. Per questo ha iniziato a costruire relazioni dirette con governi africani e mediorientali, sfruttando soprattutto il proprio know-how militare nel settore dei droni, della guerra elettronica e delle operazioni speciali. In Sudan, ad esempio, emissari dell’intelligence ucraina sarebbero intervenuti contro strutture riconducibili al vecchio Gruppo Wagner. Parallelamente Kiev avrebbe ottenuto canali alternativi di approvvigionamento di armamenti sovietici, indispensabili per sostenere lo sforzo bellico sul fronte orientale. Il modello è chiaro: offrire assistenza tecnica e militare in cambio di sostegno geopolitico, informazioni strategiche o forniture belliche. È una forma di diplomazia securitaria che trasforma l’esperienza maturata nella guerra contro Mosca in uno strumento di influenza internazionale.

La Libia come piattaforma militare e logistica

La Libia rappresenta il perno di questa nuova proiezione strategica. Formalmente il Paese vive una fase di relativa stabilizzazione dopo gli scontri tra Tripoli e Bengasi, ma sul terreno permane una frammentazione profonda. A Est domina il sistema di potere del maresciallo Khalifa Haftar, sostenuto da Russia, Emirati Arabi Uniti ed Egitto. A Ovest resiste il Governo di Unità Nazionale di Tripoli, riconosciuto dall’Onu e appoggiato militarmente dalla Turchia. In mezzo si sviluppa un mosaico di milizie, traffici illegali, rotte migratorie e interessi energetici che rende la Libia il principale hub geopolitico africano del Mediterraneo. Le recenti segnalazioni sulla presenza di personale ucraino nell’area di Misurata suggeriscono che Kiev stia tentando di replicare, in senso opposto, la penetrazione che Mosca aveva costruito attraverso Wagner negli anni precedenti. Non più soltanto supporto diplomatico, ma presenza operativa stabile. La Libia consente infatti tre vantaggi decisivi:

controllo delle rotte marittime nel Mediterraneo centrale;

accesso diretto al Sahel;

possibilità di monitorare i flussi energetici e militari tra Africa ed Europa.

Il Sahel e la guerra per le risorse strategiche

Dietro la dimensione militare emerge una competizione ancora più importante: quella per le materie prime strategiche. Il Niger, dopo il golpe del 2023, è progressivamente entrato nell’orbita russa. La presenza dell’Africa Corps, struttura subentrata a Wagner, ha consolidato il controllo di Mosca su aree cruciali per l’estrazione dell’uranio. Secondo diverse fonti regionali, sarebbe operativo un corridoio logistico che collega Niamey alla Cirenaica libica per trasferire “yellowcake” verso la Russia mediante cargo militari. La base di Al Khadim, nei pressi di Bengasi, sarebbe diventata uno snodo fondamentale di questa rete. L’uranio del Niger possiede un valore strategico enorme. Serve alla produzione energetica civile, ma soprattutto rappresenta un asset geopolitico centrale nella filiera nucleare globale dominata dal colosso russo Rosatom. Chi controlla le miniere saheliane e le rotte di trasporto controlla una parte decisiva della sicurezza energetica internazionale.

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Droni, mercenari e guerra ibrida

La vera novità dello scenario africano è tuttavia l’evoluzione della guerra ibrida. In Libia, Sudan e Sahel si stanno sperimentando modelli operativi già osservati in Ucraina e nel Golfo Persico: utilizzo massiccio di droni, mercenari, intelligence privata e operazioni clandestine. Le forze di Haftar avrebbero recentemente acquisito droni cinesi Feilong-1 e Bayraktar TB2 turchi, mentre diverse inchieste hanno documentato traffici di componenti elettroniche dirette verso la Cirenaica. L’Africa rischia così di diventare il nuovo laboratorio mondiale della guerra automatizzata a basso costo. Non è un caso che anche gli Stati Uniti stiano aumentando la propria attenzione verso la regione. Le esercitazioni Flintlock 2026, coordinate dall’US Africa Command con il coinvolgimento di forze libiche, italiane e turche, mostrano come Washington consideri ormai la Libia un teatro strategico prioritario.

Il nuovo confronto globale passa dall’Africa

Dietro le operazioni navali, i droni e le basi militari si intravede una trasformazione geopolitica più ampia. La guerra tra Russia e Ucraina sta progressivamente mutando in un conflitto globale per il controllo delle infrastrutture energetiche, delle risorse minerarie e delle rotte strategiche africane. Mosca punta a consolidare una cintura d’influenza che dal Sahel arrivi al Mediterraneo. Kiev, sostenuta indirettamente da parte dell’Occidente, tenta invece di sabotare questa espansione costruendo proprie reti di influenza locali. La Libia diventa così il punto di collisione tra due modelli di proiezione geopolitica: quello russo fondato su mercenari, risorse e basi militari; e quello ucraino, basato su droni, intelligence e operazioni asimmetriche. Il rischio è che il continente africano si trasformi definitivamente nel nuovo fronte occulto della guerra euroasiatica.