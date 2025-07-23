Nel 2008, mentre il mondo affondava nella più grande crisi finanziaria dai tempi della Grande Depressione, compariva online un documento firmato da uno pseudonimo: Satoshi Nakamoto. Poche pagine, un’idea rivoluzionaria: un sistema monetario che non avesse bisogno di banche, né di governi. Nessun intermediario, nessuna fiducia. Solo regole matematiche, codificate e condivise. Così nasceva Bitcoin. Ma dietro il mito della criptovaluta si nasconde qualcosa di più grande: la blockchain, una tecnologia che, almeno in teoria, potrebbe riscrivere le basi del nostro modo di vivere insieme, fare affari, risolvere conflitti. Anche nel diritto.

Immagina un quaderno in cui si annotano tutte le transazioni. Ogni volta che qualcuno scrive qualcosa, tutti gli altri vedono, controllano, e confermano. Nessuno può barare, nessuno può cancellare. È come un libro mastro pubblico, trasparente, distribuito su migliaia di computer nel mondo. Non lo controlla un’azienda, né uno Stato. Lo controlla il consenso. Questo è, in parole povere, una blockchain: un registro immutabile, condiviso, dove la fiducia non serve perché la verità si verifica da sola.

Dal denaro alla giustizia: cosa può fare davvero

Se può funzionare per il denaro, perché non per il diritto? Con la blockchain si possono creare contratti intelligenti che si auto-eseguono quando certe condizioni sono rispettate: niente avvocati, niente tribunali, solo codice. Si possono registrare proprietà, testamenti, certificazioni, votazioni, prove digitali. Tutto in modo sicuro, trasparente e incorruttibile. Le applicazioni sono infinite: dalla supply chain dei vaccini all’identità digitale, dai brevetti all’eredità, dalla giustizia predittiva all’arbitrato online.

Ma è davvero tutto oro? Una legge che si esegue da sola elimina le ambiguità, sì, ma anche la flessibilità. Il giudice può valutare, capire le circostanze, interpretare. Un contratto automatizzato no. Se il codice sbaglia, chi ne risponde? E se il contratto è scritto male? E se un algoritmo perpetua un’ingiustizia nascosta nel suo stesso DNA? L’idea che “il codice è legge” – motto dei pionieri della blockchain – può affascinare, ma anche spaventare. Perché la giustizia non è solo esattezza: è anche umanità.

Il potere si sposta (e non tutti saranno contenti)

Una blockchain ben progettata può eliminare intere filiere di intermediazione: notai, certificatori, funzionari pubblici. Questo non significa anarchia, ma riorganizzazione del potere. Non è un caso se molte istituzioni guardano alla blockchain con sospetto. O con desiderio di controllo. Perché chi controlla l’infrastruttura, controlla anche le regole. E la decentralizzazione è una promessa che va mantenuta. Ma richiede vigilanza, inclusione e trasparenza.

La blockchain non è la panacea di tutti i mali. Ma è una lente potente. Ci costringe a chiederci cosa sia davvero giusto, come si costruisce la fiducia, chi decide cosa è vero. Ci propone un mondo dove non c’è bisogno di fidarsi… perché la verità è dimostrabile. È un’utopia? Forse. Ma come tutte le utopie, serve a misurare quanto siamo lontani da un sistema davvero giusto. E forse, a fare un passo in più verso di esso.