BricsPay, valute digitali, Yuan: dove cova la rivolta contro re dollaro

La guerra finanziaria entra nella fase infrastrutturale

Per anni il dibattito sulla “de-dollarizzazione” è stato raccontato come una sfida simbolica al primato americano. In realtà, dietro la retorica dei BRICS, si muove qualcosa di più pragmatico e meno spettacolare: non la costruzione di una moneta capace di sostituire il dollaro, ma la creazione di una rete alternativa di pagamenti, clearing e regolamento finanziario. La partita non riguarda soltanto quale valuta venga usata, ma chi controlli le infrastrutture che permettono agli Stati di commerciare, finanziare progetti, trasferire capitali e sopravvivere alle sanzioni. Il punto centrale è spesso frainteso. Il dollaro non domina solo perché gli Stati Uniti sono una superpotenza. Domina perché combina mercati profondi, liquidità globale, fiducia giuridica, capacità tecnologica e controllo dei circuiti finanziari internazionali. Smontare questo sistema richiederebbe decenni. I BRICS lo sanno. Per questo la strategia reale sembra molto meno rivoluzionaria e molto più incrementale.

BRICS Pay: la ridondanza prima della rottura

L’idea di BRICS Pay non va interpretata come la nascita di un nuovo “anti-SWIFT”. È piuttosto il tentativo di costruire una rete di ridondanza finanziaria. In un mondo attraversato da sanzioni, guerre commerciali e frammentazione geopolitica, avere circuiti alternativi significa ridurre vulnerabilità strategiche. Russia e Cina hanno accelerato questa riflessione dopo l’uso crescente delle sanzioni occidentali. Ma anche Paesi meno ostili all’Occidente, come India o Brasile, osservano con attenzione il problema: dipendere integralmente da infrastrutture controllate da Washington e Bruxelles significa esporsi a un potenziale rischio politico in caso di crisi future. Qui emerge il primo equivoco da chiarire. I BRICS non stanno costruendo una valuta unica sul modello dell’euro. Manca quasi tutto ciò che servirebbe: integrazione fiscale, banca centrale comune, coordinamento macroeconomico, unione politica e mercati finanziari omogenei. La vera strategia consiste invece nell’aumentare l’uso di valute locali negli scambi energetici, commerciali e infrastrutturali.

CBDC interoperabili: il laboratorio della nuova finanza geopolitica

La frontiera più interessante riguarda le CBDC, le valute digitali emesse dalle banche centrali. Qui il tema non è creare “moneta BRICS”, ma rendere interoperabili sistemi nazionali differenti. In teoria, una rete di CBDC collegate potrebbe ridurre tempi di regolamento, costi di transazione e dipendenza dai circuiti occidentali. Un pagamento tra Cina, India e Brasile potrebbe transitare direttamente tra infrastrutture digitali sovrane, senza passare attraverso banche corrispondenti denominate in dollari. Ma il salto tra sperimentazione e sistema globale è enorme. Servono standard comuni, cybersecurity, governance condivisa, regole antiriciclaggio e gestione del rischio valutario. E soprattutto serve fiducia reciproca. Senza questi elementi, le CBDC restano strumenti nazionali con limitata capacità sistemica. La vera domanda geopolitica è un’altra: chi definirà gli standard tecnici della finanza digitale internazionale? Perché chi controlla i protocolli controlla anche accesso, tracciabilità e capacità di pressione economica.

La New Development Bank e il ruolo silenzioso dello yuan

In questo scenario la New Development Bank gioca una funzione meno visibile ma strategicamente rilevante. L’obiettivo di aumentare la quota di finanziamenti in valute locali non distrugge il sistema dollaro-centrico, ma crea abitudini finanziarie parallele. È una trasformazione lenta, quasi invisibile. Più prestiti vengono erogati in yuan, rupie o real, più aumenta l’infrastruttura tecnica necessaria per sostenere quei flussi. Si costruiscono mercati, strumenti di copertura valutaria, piattaforme di regolamento e relazioni bancarie alternative. Dietro questa dinamica si intravede naturalmente la posizione della Cina. Pechino evita accuratamente di presentare il progetto come una guerra frontale al dollaro. Sarebbe troppo destabilizzante e spaventerebbe molti partner. Tuttavia, un ecosistema BRICS basato su pagamenti multilaterali e valute locali finirebbe inevitabilmente per rafforzare il peso internazionale dello yuan digitale e delle infrastrutture finanziarie cinesi. Per India, Brasile e Sudafrica il problema è evidente: partecipare alla riduzione della dipendenza occidentale senza trasformarsi in satelliti finanziari di Pechino.

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La frammentazione finanziaria come nuovo fronte geopolitico

La conseguenza più plausibile non è il crollo del dollaro, ma la nascita di un sistema più frammentato. Un mondo dove coesistono infrastrutture occidentali dominanti e circuiti alternativi regionali o geopolitici. Questo scenario produce vantaggi e rischi. Da un lato aumenta la resilienza di alcuni Paesi contro shock politici o sanzionatori. Dall’altro accresce la complessità della compliance, il rischio di segmentazione finanziaria e i costi per banche e imprese multinazionali. Il paradosso è che più l’Occidente utilizza la finanza come leva geopolitica, più incentiva alcuni attori a costruire alternative. Ma più queste alternative vengono percepite come strumenti ostili, più aumenta la pressione regolatoria americana ed europea contro di esse.

Il dollaro resta centrale, ma perde esclusività

La narrativa sul “tramonto imminente del dollaro” resta largamente propagandistica. Nessuna valuta concorrente possiede oggi la combinazione di fiducia, liquidità e profondità di mercato garantita dagli Stati Uniti. Tuttavia, il monopolio assoluto dei circuiti occidentali potrebbe progressivamente ridursi. La vera trasformazione non sarà monetaria, ma infrastrutturale. Il XXI secolo finanziario potrebbe essere caratterizzato non da una singola egemonia, ma da una competizione tra ecosistemi di pagamento interoperabili, sovrapposti e geopoliticamente condizionati. Ed è qui che si gioca la partita decisiva: non sulla bandiera di una nuova moneta, ma sul controllo delle reti invisibili che regolano la circolazione globale del denaro.