Nel cuore dei Balcani occidentali sta prendendo forma una nuova architettura di cooperazione militare destinata a influenzare gli equilibri regionali. La piattaforma avviata da Albania, Croazia e Kosovo con la Joint Declaration on Defense Cooperation firmata a Tirana nel marzo 2025 rappresenta infatti un passaggio politico significativo, ma va interpretata con attenzione. Non si tratta di una nuova alleanza militare né di un patto di difesa collettiva sul modello NATO. Il documento, infatti, esclude esplicitamente la creazione di nuovi obblighi giuridici tra gli Stati firmatari. Nessuna clausola di mutua assistenza, nessun comando integrato, nessun automatismo in caso di aggressione esterna. Eppure, ridurre l’iniziativa a una semplice dichiarazione d’intenti sarebbe un errore. La sua rilevanza risiede nella capacità di trasformare una convergenza politica in una struttura operativa permanente.

I quattro pilastri della cooperazione

L’intesa si fonda su quattro direttrici principali. La prima riguarda lo sviluppo di capacità militari comuni, la cooperazione industriale e l’accesso condiviso a tecnologie e filiere strategiche. La seconda punta su formazione, addestramento ed esercitazioni congiunte. Un terzo pilastro è dedicato alle minacce ibride, con particolare attenzione alla cybersicurezza, alla disinformazione e alla protezione delle infrastrutture critiche. Infine, la dichiarazione sostiene il percorso di integrazione euro-atlantica del Kosovo, favorendone una maggiore partecipazione ai meccanismi regionali di sicurezza. L’obiettivo non è costruire un blocco militare alternativo alla NATO, bensì aumentare la capacità dei tre Paesi di coordinarsi in un contesto regionale caratterizzato da fragilità politiche, tensioni etniche e crescente competizione informativa.

Dalla politica all’operatività

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

La vera prova della credibilità dell’iniziativa è arrivata nel febbraio 2026, quando i vertici militari dei tre Paesi si sono riuniti per discutere programmi concreti di addestramento e interoperabilità. È proprio qui che si misura il valore strategico della piattaforma. Nelle guerre contemporanee, la capacità di condividere dati, procedure, sistemi logistici e protocolli operativi conta spesso più del numero di uomini schierati. Per Stati di dimensioni limitate come Albania e Kosovo, l’interoperabilità rappresenta un moltiplicatore di forza. Tuttavia, il percorso resta incompleto. Senza una governance stabile, finanziamenti dedicati e una programmazione pluriennale, il rischio è che la cooperazione rimanga episodica e dipendente dalla volontà politica dei governi in carica.

Bulgaria e Slovenia: l’espansione possibile

Negli ultimi mesi si è discusso della possibile partecipazione di Bulgaria e Slovenia al formato trilaterale. Al momento, però, nessuno dei due Paesi ha aderito formalmente alla dichiarazione originaria. L’eventuale ingresso di Sofia avrebbe implicazioni strategiche rilevanti. La Bulgaria aggiungerebbe una proiezione verso il Mar Nero, rafforzando il collegamento tra il teatro balcanico e il fianco orientale della NATO. Allo stesso tempo, la sua posizione storicamente prudente nei confronti della Russia imporrebbe una gestione diplomatica particolarmente attenta. Lubiana rappresenterebbe invece un valore aggiunto differente. La Slovenia dispone di una solida integrazione europea, di una consolidata esperienza istituzionale e di una collocazione geografica che rafforzerebbe la continuità strategica dell’Adriatico settentrionale. Inoltre, la cooperazione bilaterale già sviluppata con la Croazia potrebbe facilitare future convergenze.

I limiti della deterrenza minilaterale

La domanda centrale riguarda la reale capacità di deterrenza di questa piattaforma. La risposta, almeno per ora, è prudente. Una cooperazione multilaterale può migliorare la resilienza, ridurre i tempi di coordinamento e aumentare la capacità di risposta alle crisi. Non può però sostituire né la presenza della KFOR in Kosovo né il ruolo della NATO come garante ultimo della sicurezza regionale. Ancora meno può sostituire il dialogo politico tra Belgrado e Pristina, unico strumento in grado di affrontare le questioni di sovranità e riconoscimento che continuano a rappresentare il principale fattore di instabilità nei Balcani occidentali. La deterrenza non nasce infatti dalle dichiarazioni, ma dalla trasformazione delle intenzioni politiche in capacità operative permanenti e credibili.

La sfida strategica dei prossimi anni

Tra il 2026 e il 2028 il successo dell’iniziativa dipenderà da una variabile fondamentale: la capacità dei firmatari di evitare che la cooperazione venga percepita come un nuovo fronte contrapposto alla Serbia. Se il progetto riuscirà a mantenere un profilo difensivo, tecnico e orientato alla resilienza, potrà contribuire alla stabilizzazione regionale. Se invece verrà assorbito nelle narrazioni identitarie e nelle logiche di contrapposizione geopolitica, rischierà di alimentare ulteriori polarizzazioni. La vera partita non riguarda quindi il numero degli aderenti, ma la costruzione di istituzioni permanenti, procedure condivise e strumenti operativi verificabili. In un’area dove la memoria dei conflitti continua a influenzare la politica, la differenza tra una semplice dichiarazione e una reale architettura di sicurezza potrebbe determinare il futuro equilibrio dell’intera regione balcanica.