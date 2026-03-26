La crisi nello Stretto di Stretto di Hormuz ha riportato al centro la strategia energetica dell’Arabia Saudita. La pipeline Est-Ovest verso Yanbu consente un parziale bypass, ma apre nuove vulnerabilità. Il nodo si sposta verso Bab el-Mandab, già area ad alta instabilità. La resilienza esiste, ma non equivale a sicurezza strutturale. Il rischio è il passaggio da una crisi lineare a una crisi sistemica dell’energia globale.

Il ritorno della Petroline: una vulnerabilità prevista

Nel pieno della crisi regionale, l’Arabia Saudita ha riattivato in modo intensivo la East-West Pipeline, infrastruttura concepita durante la Guerra Fredda per ridurre la dipendenza dallo Stretto di Hormuz. Quella che per decenni è stata una “assicurazione geopolitica” si è trasformata in una linea operativa critica. Il greggio viene ora trasferito dai giacimenti orientali fino al terminale di Yanbu, bypassando il Golfo. Ma questo ritorno non avviene in condizioni di normalità: la crisi ha già ridotto drasticamente i flussi nel Golfo e costretto il sistema energetico regionale a operare in modalità emergenziale.

Capacità teorica e limiti reali

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Sul piano tecnico, la Petroline può trasportare fino a circa 7 milioni di barili al giorno. Tuttavia, una quota significativa è assorbita dal fabbisogno interno della costa occidentale. Il risultato è uno scarto strategico: il bypass consente continuità, ma non replica i volumi precedenti che transitavano per Hormuz. Questo dato introduce un primo elemento chiave: la resilienza saudita è quantitativamente limitata. Non si tratta di sostituire un sistema, ma di tamponarne la crisi.

Yanbu: il vero collo di bottiglia

Il punto critico non è la pipeline, ma il terminale finale. Yanbu ha aumentato rapidamente la capacità di carico, ma storicamente non ha operato ai livelli oggi richiesti. La differenza tra capacità teorica e operativa è il vero terreno della competizione geopolitica. In altre parole, il problema non è trasportare il petrolio nel deserto, ma trasformarlo in flusso marittimo: caricare navi, garantire sicurezza, assicurare le rotte. Qui emerge il limite strutturale: ogni pipeline alternativa resta vincolata a infrastrutture portuali finite.

Il fattore qualitativo: non tutto il greggio è uguale

La crisi non colpisce solo i volumi, ma anche la qualità del petrolio esportato. La Petroline trasporta principalmente greggi leggeri, mentre parte della produzione offshore più pesante — fondamentale per molte raffinerie asiatiche — resta penalizzata. Questo introduce una distorsione meno visibile ma decisiva: il mercato globale non perde solo quantità, ma specifici mix di greggio. Per economie altamente dipendenti dalla raffinazione complessa, questo è un problema strutturale, non contingente.

Dal Golfo al Mar Rosso: il rischio si sposta

Aggirare Hormuz non significa uscire dalla geografia del rischio. Il traffico energetico si concentra ora verso il Mar Rosso e soprattutto verso Bab el-Mandab, uno dei passaggi più instabili al mondo. Qui operano attori non statali e proxy regionali, con capacità di interferenza che non richiedono una chiusura totale per essere efficaci. La minaccia è cambiata: non più blocco diretto, ma logoramento progressivo fatto di rischi, costi assicurativi, deviazioni e incertezza operativa.

Una diplomazia energetica in tempo di guerra

La scelta saudita non è solo tecnica, ma politica. Attraverso la gestione flessibile dei flussi tra Yanbu e i terminali del Golfo, Riyadh sta cercando di mantenere la propria credibilità come fornitore globale. È una forma di diplomazia energetica: garantire continuità, anche ridotta, per non perdere centralità nei confronti dei partner asiatici. Questo approccio segna un cambio di paradigma: non più massimizzare l’export, ma preservare l’ecosistema dell’export.

Contenimento della crisi

Nel migliore degli scenari, il sistema regge. Il terminale di Yanbu aumenta gradualmente la capacità, il Mar Rosso resta navigabile e i mercati si adattano a volumi e qualità diversi. In questo quadro, l’Arabia Saudita rafforza la propria immagine di attore resiliente, mentre la crisi resta gestibile. Non si tratta di ritorno alla normalità, ma di stabilizzazione imperfetta.

Nel peggiore degli scenari, il corridoio occidentale si trasforma in un imbuto. Se Yanbu raggiunge il limite operativo e Bab el-Mandab diventa teatro di pressione sistematica, il bypass perde efficacia. Non serve bloccare completamente il traffico: basta renderlo più costoso, lento e incerto. A quel punto la crisi energetica diventa crisi strategica, con impatti diretti sulle catene di approvvigionamento asiatiche e sugli equilibri globali.

La Petroline dimostra che l’Arabia Saudita non è ostaggio totale dello Stretto di Hormuz. Ma dimostra anche che nessuna infrastruttura può sostituire completamente un sistema logistico regionale. Il baricentro si è spostato, non è scomparso. La vera domanda non è se il bypass funzioni — perché funziona — ma per quanto tempo possa sostenere una crisi prolungata senza generare una nuova vulnerabilità. Ed è proprio su questa linea temporale che si giocherà il prossimo equilibrio energetico globale.