Un gruppo commerciale che rappresenta l’industria dell’alluminio statunitense ha avanzato una richiesta senza precedenti: vietare l’esportazione di lattine e rottami di alluminio verso la Cina. La Aluminum Association ha sottolineato che gli Stati Uniti esportano ogni anno oltre 2 milioni di tonnellate di rottami di alluminio, mentre il consumo nazionale si attesta tra i 5 e i 6 milioni di tonnellate.

Questo squilibrio crea un deficit di approvvigionamento, particolarmente critico per applicazioni strategiche come la produzione di automobili, aerei da combattimento, carri armati e satelliti. Gran parte dei rottami finisce in Cina, dove viene trasformata in prodotti finiti e poi reintrodotta nel mercato nordamericano, riducendo la competitività della produzione domestica e aumentando la vulnerabilità della catena industriale. Secondo l’associazione, il problema non riguarda solo la quantità, ma anche la qualità dei materiali. Le lattine e i contenitori per bevande usati rappresentano una tipologia di rottame altamente processabile e immediatamente utilizzabile dall’industria americana.

Limitare l’export di questi materiali consentirebbe di liberare più alluminio primario per usi strategici e ridurrebbe la dipendenza da importazioni estere, in particolare dal Canada, che fornisce due terzi dell’alluminio primario utilizzato negli Stati Uniti. L’associazione evidenzia come diventare autosufficienti nella produzione di alluminio primario richiederebbe anni di investimenti multimiliardari e l’accesso a grandi quantità di energia a costi competitivi, rendendo cruciale un approccio immediato e mirato alla gestione dei rottami.

Trade group wants to ban export of scrap aluminum cans to China https://t.co/VsnKYCZhY8

October 14, 2025

Il ruolo strategico dei rottami di alluminio e la preoccupazione per la Cina

I rottami di alluminio non sono solo materie prime: secondo la Aluminum Association rappresentano una risorsa vitale per la sicurezza nazionale americana. Sono impiegati nella produzione di veicoli militari, aerei da combattimento, droni e satelliti. Al momento, quasi metà del rottame esportato dagli Stati Uniti arriva in Cina, dove viene riciclato e trasformato in prodotti finiti che competono direttamente con quelli americani.

Il white paper dell’associazione sottolinea che trattenere questi materiali domestici consentirebbe di ridurre il divario di approvvigionamento annuale di circa 4 milioni di tonnellate di alluminio, sostenendo la produzione interna e la difesa nazionale. Il dibattito è complesso: i riciclatori americani – rappresentati dalla Recycled Materials Association (ReMA) – mettono in guardia contro un divieto totale, in quanto senza accesso ai mercati globali le aziende del settore rischierebbero di ridurre gli investimenti, indebolire la forza lavoro e penalizzare le comunità locali.

Secondo ReMA, gran parte dei rottami esportati è di qualità inferiore, mentre i materiali di grado premium restano disponibili per la lavorazione domestica. La questione quindi non riguarda solo quantità, ma anche la gestione dei flussi di materiali in modo strategico ed efficiente, bilanciando sicurezza nazionale e operatività del mercato.

Controlli ad hoc e investimenti industriali: la proposta per rafforzare il riciclo domestico

L’associazione propone un approccio ad hoc, non indiscriminato, per limitare l’export dei rottami di alta qualità. Le misure principali includono: il divieto immediato di esportazione di lattine e materiali simili al di fuori del Nord America, l’aggiornamento dei codici tariffari per monitorare meglio i flussi, investimenti in tecnologie avanzate di raccolta e smistamento dei rottami e, in futuro, l’espansione dei controlli ad altri tipi di materiali riciclabili.

L’obiettivo è mantenere il mercato stabile, supportare i laminatoi recentemente ampliati e salvaguardare investimenti multimiliardari già realizzati dall’industria statunitense. Il riciclo domestico non solo garantisce maggiore autonomia produttiva, ma offre anche un considerevole risparmio energetico: la produzione di alluminio da rottami consuma solo il 5% dell’energia necessaria per produrre metallo primario.

Se gli Stati Uniti riuscissero a riciclare internamente tutto il rottame oggi esportato, il risparmio energetico sarebbe pari a circa 31 miliardi di kilowattora, sufficiente per alimentare circa 3 milioni di abitazioni durante picchi di domanda energetica. La trattenuta dei materiali di alta qualità quindi diventa una strategia chiave non solo per la difesa e l’industria, ma anche per la sostenibilità energetica e la competitività globale del Paese.

The US Aluminum Association is calling for an immediate ban on used beverage container exports outside of North America. Ban would exclude lower-quality scrap streams like Zorba and Twitch. Notes the US consumes 5-6 million tpy of #aluminium scrap; exports +2 million tpy — Andrea Hotter (@AndreaHotter) October 14, 2025

Equilibrio tra protezione industriale e mercato: le implicazioni per il futuro della produzione americana

La battaglia sul destino delle lattine usate va ben oltre la questione del riciclo: racconta il momento di incertezza che attraversa la manifattura americana. In un contesto in cui gran parte dell’alluminio grezzo proviene dall’estero e milioni di tonnellate di rottami vengono spedite in Cina per essere lavorate, Washington tenta ora di riportare all’interno del Paese una risorsa che considera vitale per la sicurezza economica e militare. L’alluminio, con la sua leggerezza e versatilità, è diventato un simbolo di questa strategia: un metallo apparentemente comune che alimenta auto, jet, satelliti e carri armati.

Nonostante ciò, l’idea di limitare l’export divide il settore: da una parte c’è chi teme che i rottami finiscano per rafforzare le economie rivali, dall’altra chi avverte il rischio di soffocare un’industria del riciclo che vive di apertura e scambi internazionali. Trovare un equilibrio tra protezione e mercato sarà il vero banco di prova.

Più che un provvedimento economico, quello proposto riflette una fase in cui ogni risorsa materiale diventa una leva di potere: se la politica industriale americana saprà gestire questa transizione senza chiudersi in sé stessa, il riciclo potrà trasformarsi da tema tecnico a pilastro strategico del futuro produttivo. Ma se prevarranno logiche difensive, gli Stati Uniti rischiano di restare prigionieri delle stesse dipendenze da cui oggi cercano di liberarsi.