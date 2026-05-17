Le Hawaii stanno sperimentando una soluzione innovativa per affrontare uno dei problemi più complessi delle economie insulari: la gestione dei rifiuti plastici. Invece di esportare, incenerire o accumulare i materiali in discarica, ricercatori e istituzioni stanno trasformando reti da pesca abbandonate e plastica domestica in pavimentazione stradale. Il progetto nasce all’interno del Center for Marine Debris Research e coinvolge il Dipartimento dei Trasporti delle Hawaii, con l’obiettivo di integrare gli scarti plastici nei materiali utilizzati per costruire e mantenere le strade.

La sfida è particolarmente importante nel contesto dell’arcipelago, dove i costi logistici per lo smaltimento dei rifiuti sono elevati e la pressione ambientale è aggravata dall’accumulo di detriti marini provenienti dall’Oceano Pacifico: reti da pesca abbandonate – spesso provenienti da attività internazionale – rappresentano una delle principali fonti di inquinamento marino locale. In questo scenario, le infrastrutture diventano un’opportunità per chiudere il ciclo dei materiali, trasformando un problema ambientale in una risorsa utile e durevole. L’idea alla base del progetto è infatti quella di utilizzare materiali già presenti sul territorio per ridurre sia l’impatto ecologico che la dipendenza da risorse importate, costruendo un modello più resiliente e sostenibile.

Hawaii is testing asphalt made with recycled plastics and derelict fishing nets, showing comparable microplastic shedding to conventional roads and potential to cut landfill and marine debris. https://t.co/vsxUSrnYxh — Phys.org (@physorg_com) March 22, 2026

L’asfalto modificato con plastica riciclata

Il progetto si inserisce in un’evoluzione già in atto nella costruzione stradale hawaiana che dal 2020 utilizza prevalentemente asfalto modificato con polimeri per migliorare la resistenza delle superfici. Questo tipo di pavimentazione è più elastico e durevole rispetto all’asfalto tradizionale, caratteristiche fondamentali in un clima tropicale soggetto a temperature elevate, umidità costante e piogge intense. Tradizionalmente, queste proprietà vengono ottenute attraverso l’uso di polimeri derivati dal petrolio – come lo stirene-butadiene-stirene – che migliorano la capacità del materiale di resistere a crepe, deformazioni e infiltrazioni d’acqua.

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La ricerca punta però a sostituire o integrare questi componenti con polietilene riciclato proveniente da rifiuti plastici: le reti da pesca recuperate in mare e i rifiuti domestici vengono così raccolti, selezionati e trasformati in materiali compatibili con la miscela asfaltica. Il risultato è un composto in cui la plastica viene fusa all’interno del legante bituminoso, diventando parte integrante della struttura della pavimentazione. Questo approccio consente non solo di mantenere elevate prestazioni tecniche, ma anche di ridurre la dipendenza da materie prime fossili, aprendo la strada a una produzione più sostenibile e circolare.

Microplastiche e prestazioni: cosa dicono i test sul campo

Uno degli aspetti più critici legati all’utilizzo della plastica nelle infrastrutture riguarda il possibile rilascio di microplastiche nell’ambiente. Per affrontare questa preoccupazione, i ricercatori hanno condotto test su tratti stradali sperimentali nell’isola di Oahu, confrontando diverse tipologie di asfalto: tradizionale, modificato con polimeri sintetici e contenente plastica riciclata. Dopo circa undici mesi di utilizzo in condizioni reali con traffico regolare e esposizione agli agenti atmosferici, sono stati raccolti campioni di polvere stradale per analizzare la presenza di particelle polimeriche. I risultati mostrano che le pavimentazioni contenenti plastica riciclata non rilasciano quantità maggiori di microplastiche rispetto a quelle convenzionali.

Le particelle rilevate sono infatti costituite da una miscela di materiali, in cui la componente plastica è minima e integrata nel legante asfaltico. Ancora più significativo è il confronto con l’usura degli pneumatici, che emerge come la principale fonte di microplastiche sulle strade, con emissioni di gran lunga superiori rispetto a quelle derivanti dalla pavimentazione. Questo dato ridimensiona una delle principali critiche all’utilizzo della plastica riciclata e suggerisce che il problema dell’inquinamento sia legato più ai veicoli che ai materiali stradali.

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Un modello di economia circolare per le infrastrutture

Oltre ai risultati tecnici, il progetto delle Hawaii rappresenta un esempio concreto di economia circolare applicata alle infrastrutture: integrare gli scarti plastici nella costruzione delle strade significa ridurre il volume dei residui destinati in discarica o dispersi nell’ambiente, trasformandoli in una risorsa stabile e di lungo periodo. Questo metodo risulta particolarmente interessante per le economie insulari, ma può offrire spunti anche per contesti più ampi, dove la gestione dei rifiuti e la sostenibilità delle infrastrutture sono sfide sempre più urgenti. Le strade diventano così non solo elementi funzionali, ma veri e propri sistemi di stoccaggio di materiali riciclati, contribuendo a ridurre l’impronta ambientale complessiva del settore delle costruzioni.

Sebbene siano necessari ulteriori studi per valutare la durabilità nel lungo periodo, i risultati preliminari indicano che la soluzione è tecnicamente valida e ambientalmente sostenibile. In uno scenario globale in cui la produzione di plastica continua a crescere e il suo smaltimento rappresenta una delle principali criticità ambientali, esperimenti come quello hawaiano dimostrano che è possibile ripensare il rapporto tra rifiuti e risorse. In questa prospettiva, le infrastrutture non si limiteranno più a consumare materiali, ma diventeranno parte attiva di un sistema circolare capace di ridurre gli sprechi e valorizzare ciò che prima veniva scartato.