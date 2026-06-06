Un misterioso velivolo di nuova generazione è stato avvistato nei cieli dell’Area 51: potrebbe trattarsi dell’F-47, il caccia da superiorità aerea di 6ª Generazione destinato a sostituire il Raptor. Un’immagine termica catturata vicino all’Area 51 mostrerebbe un aereo di nuova generazione, finora inedito, con ali a forma di aquilone e alette canard, scatenando numerose teorie.

Il velivolo è stato individuato nei cieli di Groom Lake, meglio conosciuta come Area 51, la base aerea statunitense che ha sempre suscitato un profondo interesse tra gli ufologi e gli appassionati di aviazione per via degli avanzati programmi di sperimentazione che ha ospitato in passato e che ospita ancora oggi. Dalle piste dell’Area 51 sono decollati alcuni dei velivoli più rivoluzionari progettati dalla Skunk Works, la divisione segreta di ricerca e sviluppo avanzato di Lockheed Martin, che ha sviluppato velivoli come l’aereo spia U-2, il ricognitore SR-71 Blackbird, il caccia stealth F-117 Nighthawk, i primi droni e, probabilmente, in questo momento stanno decollando anche i jet da combattimento che comporranno la flotta aerea degli Stati Uniti in futuro.

L’immagine termica catturata da “Project Fear” il 3 giugno 2026 ha suscitato l’interesse degli analisti di mezzo mondo che stanno elaborando, come il sottoscritto, le loro teorie. Se alcuni si interrogano in primis sull’autenticità dell’immagine, altri ipotizzano già che possa trattarsi del profilo di un F-47 o di un F/A-XX, rispettivamente il prossimo aereo da superiorità aerea destinato a raccogliere il testimone dal venerabile F-22 Raptor, sviluppato da Boeing, e il prossimo caccia imbarcato che servirà sulle portaerei della U.S. Navy accanto agli F-35, come sostituto della flotta di F/A-18 Hornet e soprattutto Super Hornet, che invece non è ancora stato appaltato ma potrebbe spettare a Northrop Grumman.

I caccia del futuro

Secondo quanto riportato dall’autorevole portale di approfondimento The Aviationist, che si è avvalso della consulenza di uno specialista di immagini termiche, Otteson, lo stesso che ha catturato immagini termiche di un velivolo dalla forma triangolare soprannominato “Dorito”, sempre nello spazio aereo ristretto intorno all’Area 51, le immagini sarebbero “autentiche”. E quello che ha volato sopra le teste dei cacciatori di aerei sperimentali e UFO che affollano il deserto del Nevada potrebbe essere davvero un aereo sperimentale frutto di un progetto classificato.

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

Tra le ipotesi più accreditate, c’è quella che lega il misterioso aereo al programma Next Generation Air Dominance della U.S. Air Force, ossia il caccia di sesta generazione F-47. Ad avvalorare questa teoria sarebbe il design, che si avvicina molto alle specifiche comparse nei rendering illustrativi dei caccia del futuro, i quali, pur modificati per “evitare di fornire troppi dettagli all’intelligence straniera“, hanno sempre mostrato alette canard, conformazioni alari analoghe e sezioni anteriori sviluppate per ospitare un equipaggio umano. Non si può distinguere, invece, se l’aereo fosse provvisto di impennaggio. Tra le teorie citate da The Aviationist, ve n’è una che collega il velivolo al “simulacro volante” di un caccia cinese J-20, utilizzato per simulare un ambiente di addestramento che dovrebbe ricordare programmi come “Have Doughnut” e “Constant Peg”.

In attesa di nuove immagini o conferme ufficiali, non resta che interrogarsi sulla natura di questo misterioso velivolo decollato da una delle basi più segrete degli Stati Uniti. Se si trattasse davvero di un prototipo legato ai programmi di sesta generazione, potremmo aver intravisto per pochi istanti il volto dell’aviazione da combattimento del futuro.