Negli Stati Uniti il controllo civile delle forze armate è un principio fondativo, ma non è neutro. Sotto la presidenza di Donald Trump e la guida del Pentagono affidata a Pete Hegseth, questo principio sta attraversando una fase di tensione. Il problema non riguarda la legittimità formale delle decisioni, bensì la loro qualità sistemica. La rimozione dei vertici militari, infatti, non implica automaticamente una deriva autoritaria. Tuttavia, quando il potere di nomina e revoca viene utilizzato per selezionare la lealtà invece della competenza, si entra in una zona grigia in cui il primato civile rischia di trasformarsi in controllo politico diretto.

La rottura del precedente: il caso Brown

La sequenza si apre con la rimozione del chairman Charles Q. Brown Jr., un evento senza precedenti nella storia recente americana. Insieme a lui vengono estromesse figure apicali come Lisa Franchetti e James Slife. Il dato più significativo non è solo il ricambio, ma la sua profondità funzionale. La sostituzione dei vertici legali delle forze armate segnala un cambio di paradigma: non si interviene soltanto sulla catena operativa, ma anche sui meccanismi di controllo giuridico che regolano l’uso della forza. La successiva nomina di Dan Caine, resa possibile da deroghe straordinarie, evidenzia una disponibilità a forzare le prassi istituzionali per costruire un vertice più allineato.

Aprile 2026: la rimozione in tempo di guerra

La seconda ondata culmina con l’estromissione del capo di stato maggiore dell’Esercito Randy George. Il tempismo è decisivo: gli Stati Uniti sono impegnati in un conflitto in Medio Oriente, e la sostituzione avviene senza una motivazione pubblica sostanziale. L’arrivo ad interim di Christopher LaNeve non attenua il segnale politico. Al contrario, rafforza la percezione di una riconfigurazione accelerata del comando. In un contesto operativo complesso, ogni rimozione ai vertici produce effetti che vanno oltre la dimensione amministrativa. Si alterano equilibri costruiti nel tempo, si interrompono catene di fiducia e si trasmette all’esterno l’immagine di una struttura decisionale meno stabile.

Parallelamente, la Casa Bianca ha proposto un budget per la difesa pari a 1.500 miliardi di dollari per il 2027. Si tratta di un salto quantitativo senza precedenti, che rafforza il peso politico del Pentagono. Qui emerge un nesso cruciale: più risorse e meno contrappesi interni. L’espansione della spesa, accompagnata da una selezione più rigida dei vertici, tende a concentrare il potere decisionale. In termini di finanza pubblica, questo modello privilegia l’efficienza apparente, ma può ridurre la capacità del sistema di valutare criticamente le proprie scelte.

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Il vero effetto: autocensura e conformismo

Il cuore del problema non è visibile nelle nomine, ma nei comportamenti che generano. In una struttura gerarchica, la rimozione di pochi individui produce un effetto diffuso: l’apprendimento organizzativo. Gli ufficiali comprendono rapidamente quali posizioni siano accettabili e quali no. Il risultato è un progressivo adattamento, in cui il dissenso tende a scomparire non perché vietato, ma perché rischioso. Si afferma così una forma di autocensura che svuota il valore del consiglio militare. Il sistema continua a funzionare, ma perde una componente essenziale: la capacità di fornire al decisore politico valutazioni indipendenti e talvolta scomode.

Nonostante la profondità delle epurazioni, l’ipotesi di un golpe resta poco plausibile. L’architettura istituzionale americana, con la separazione dei poteri e il ruolo del Congresso, rende estremamente difficile una presa militare del potere. Inoltre, la struttura operativa delle forze armate non è centralizzata nella figura del chairman, ma distribuita tra diversi comandi. Questo riduce ulteriormente il rischio di una rottura verticale. Il paradosso è evidente: mentre il rischio di un colpo di Stato resta basso, cresce quello di una trasformazione silenziosa e legale del sistema.

Una mutazione graduale del potere

Il concetto chiave è quello delle decisioni “legalmente corrette ma sistemicamente dannose”. Le rimozioni, prese singolarmente, possono essere giustificate. Nel loro insieme, però, producono una traiettoria. Questa traiettoria conduce verso una maggiore personalizzazione del comando, una riduzione del pluralismo interno e una crescente dipendenza dalla lealtà politica. Non si tratta di una rottura, ma di una evoluzione asimmetrica che modifica gli equilibri senza violare formalmente le regole.

Il punto decisivo non è se i militari possano prendere il potere, ma se siano ancora in grado di contraddirlo. In una grande potenza, la qualità del processo decisionale dipende anche dalla presenza di frizioni interne. Quando queste frizioni vengono ridotte, il sistema diventa più rapido ma anche più fragile. Le epurazioni ai vertici del Pentagono non prefigurano una giunta militare, ma qualcosa di più sottile: una struttura in cui il dissenso professionale tende a scomparire prima ancora di essere espresso. È in questo spazio che si gioca la vera partita strategica americana. Non nella rottura spettacolare, ma nella lenta trasformazione di un equilibrio che ha garantito per decenni efficacia, controllo e capacità di autocorrezione.