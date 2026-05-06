Taiwan tra pressione cinese e ambiguità occidentale: i dodici alleati come frontiera geopolitica globale

Diplomazia residua e competizione sistemica

Il dato dei dodici alleati diplomatici di Taiwan nel 2026 non è un dettaglio statistico, ma un indicatore avanzato della competizione tra Repubblica Popolare Cinese e Taipei. La loro distribuzione geografica – America Latina, Pacifico, Africa ed Europa – riflette una geopolitica dei piccoli Stati, dove il riconoscimento formale diventa leva di influenza. La riduzione progressiva del network, soprattutto dopo il 2016, segnala una dinamica strutturale: Pechino utilizza leva economica, accesso al mercato e infrastrutture per attrarre partner, mentre Taiwan fatica a competere in termini di scala. Tuttavia, il valore di questi alleati non è quantitativo ma strategico e simbolico, perché consente a Taipei di mantenere una presenza internazionale minima ma significativa.

Il precedente Eswatini e la geopolitica dell’accesso

La visita del presidente Lai Ching-te in Eswatini introduce un elemento nuovo: la pressione non si esercita solo sul riconoscimento, ma anche sulla mobilità diplomatica. Le difficoltà nei permessi di sorvolo nell’Oceano Indiano indicano un uso crescente della geografia logistica come strumento politico. Questo passaggio segna una trasformazione: la diplomazia non è più soltanto rappresentanza, ma diventa operazione, dove rotte aeree, scali e autorizzazioni possono limitare la visibilità internazionale. In tale contesto, anche un viaggio presidenziale assume caratteristiche quasi militari, richiedendo pianificazione e protezione.

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La leva cinese: economia, reputazione, logistica

L’azione di Pechino si sviluppa su tre livelli. Il primo è economico, attraverso investimenti e accesso commerciale. Il secondo è reputazionale, costruendo la narrativa dell’inevitabilità del riconoscimento cinese. Il terzo, più recente, è logistico, incidendo su rotte, accessi e visibilità diplomatica. Questa strategia non implica coercizione diretta in ogni caso, ma sfrutta la vulnerabilità strutturale dei piccoli Stati: debito, instabilità fiscale e bisogno di infrastrutture. Taiwan, al contrario, dispone di risorse più limitate e deve puntare su affidabilità, cooperazione tecnica e soft power.

Gli Stati Uniti tra deterrenza e ambiguità

Il ruolo degli Stati Uniti resta centrale ma contraddittorio. Washington sostiene Taiwan sul piano militare ed economico, ma non la riconosce formalmente dal 1979, creando un evidente paradosso diplomatico. Questo limita la capacità occidentale di promuovere il riconoscimento taiwanese senza alimentare tensioni con Pechino. La strategia più realistica non è quindi l’espansione del riconoscimento, ma il rafforzamento dei partner esistenti attraverso cooperazione economica e resilienza infrastrutturale. In questo senso, la diplomazia si sposta dal piano formale a quello materiale.

Radici storiche: dalla guerra civile alla Guerra fredda

Per comprendere l’attuale equilibrio bisogna tornare al 1949 e alla divisione tra Cina continentale e Taiwan. La svolta fu la Risoluzione ONU 2758 del 1971, che riconobbe Pechino come unico rappresentante cinese, avviando l’isolamento diplomatico di Taipei. Il compromesso strategico raggiunto negli anni ’70 da Richard Nixon e Henry Kissinger rappresentò un punto di equilibrio tra le potenze, riducendo il rischio di conflitto nucleare. Tuttavia, questo assetto si è progressivamente eroso, soprattutto con il ritorno della competizione tra grandi potenze.

L’eredità del Kuomintang e la dimensione interna

Il recente dialogo tra Pechino e il Kuomintang (KMT) evidenzia un ulteriore livello di complessità. Il partito fondato da Chiang Kai-shek, protagonista della storia taiwanese, resta un attore chiave nelle relazioni con la Cina. La storia dell’isola – dal colonialismo giapponese al “Terrore Bianco” – ha prodotto una identità taiwanese distinta, consolidata dalla democratizzazione degli anni ’90. Questa identità rappresenta oggi il principale ostacolo a una riunificazione politica, anche in presenza di pressioni economiche.

Dal pragmatismo alla frizione strategica

Il progressivo deterioramento della stabilità deriva anche dalle scelte statunitensi più recenti. L’approccio dell’amministrazione Donald Trump ha trasformato la politica di “Una sola Cina” in uno strumento negoziale, mentre la linea successiva ha mantenuto una postura assertiva. Parallelamente, la crisi di Hong Kong ha indebolito la credibilità del modello “un Paese, due sistemi”, riducendo le possibilità di una soluzione negoziata. In questo contesto, la Cina ha iniziato a diversificare le proprie strategie, includendo il dialogo con attori politici taiwanesi alternativi al governo.

Scenari e implicazioni strategiche

Il futuro dei dodici alleati si gioca su un equilibrio fragile. Nel migliore dei casi, Taiwan riuscirà a consolidare il network attraverso cooperazione concreta e sostegno occidentale. Nel peggiore, ulteriori defezioni potrebbero rafforzare la narrativa cinese e ridurre lo spazio internazionale di Taipei. Lo scenario più realistico è una stabilità instabile: nessuna espansione significativa, ma crescente pressione economica e logistica. In tale contesto, ogni alleato diventa un nodo critico, non solo diplomatico ma anche finanziario e infrastrutturale.

Il valore strategico della sopravvivenza diplomatica

La partita non riguarda solo il numero degli alleati, ma la capacità di Taiwan di restare un attore visibile nel sistema internazionale. La competizione con la Cina si gioca su più livelli: diritto internazionale, economia, logistica e narrativa. La sopravvivenza diplomatica di Taipei dipenderà dalla sua capacità di trasformare relazioni fragili in partnership resilienti, mentre Pechino continuerà a sfruttare ogni vulnerabilità. Il rischio non è un crollo improvviso, ma un’erosione graduale, fatta di decisioni apparentemente minori: un accordo commerciale, una crisi fiscale, o persino un permesso di sorvolo negato.