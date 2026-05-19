L’arrivo della nave Ro-Ro russa SPARTA nel porto siriano di Tartus il 9 maggio 2026 non rappresenta soltanto un episodio logistico. È, piuttosto, il segnale di una strategia più ampia con cui Mosca tenta di preservare la propria presenza nel Mediterraneo orientale dopo il collasso del sistema Assad. In gioco non vi è semplicemente una base navale, ma la possibilità per la Russia di mantenere una continuità operativa tra il Mar Nero, il Levante e il continente africano. Il dato più rilevante non è infatti il carico – rimasto non confermato ufficialmente – bensì la struttura del convoglio attribuito a Mosca: la presenza della moderna fregata Admiral Flota Kasatonov, della tanker General Skobelev e dell’unità di supporto Akademik Pashin suggerisce una missione pianificata con attenzione politica e militare. Dopo la caduta di Bashar al-Assad nel dicembre 2024, la Siria non è più una piattaforma automaticamente disponibile per il Cremlino. Ogni attracco russo a Tartus oggi deve essere letto come il risultato di una negoziazione continua con le nuove autorità di Damasco.

SPARTA e la logistica militare russa

La nave SPARTA, identificata con IMO 9268710, è collegata alla rete logistica di Oboronlogistika/SK-Yug, già oggetto di sanzioni occidentali e considerata parte integrante del sistema di trasporto del Ministero della Difesa russo. Nel corso degli anni, queste unità sono state associate al cosiddetto Syrian Express, il ponte marittimo utilizzato da Mosca per sostenere le operazioni in Siria. Il convoglio osservato nel Mediterraneo centrale nei primi giorni di maggio, secondo fonti OSINT e monitoraggi satellitari, mostrava anomalie AIS e comportamenti compatibili con una navigazione sensibile. La discrepanza nei segnali trasmessi dalla tanker General Skobelev, ufficialmente localizzata nel Baltico ma rilevata a Sud di Malta, rafforza l’ipotesi di un transito volutamente schermato dalla sorveglianza occidentale. Questo elemento non prova il contenuto del cargo, ma suggerisce che Mosca consideri ancora la direttrice Tartus-Hmeimim una linea strategica da proteggere.

La fregata Kasatonov e il messaggio politico di Mosca

Il coinvolgimento della fregata Admiral Flota Kasatonov, unità della classe Project 22350, costituisce il dato più significativo dell’intera operazione. Non si tratta di una semplice nave di scorta: è una piattaforma avanzata di difesa aerea, guerra antisommergibile e strike navale. La sua presenza accanto a SPARTA comunica tre messaggi precisi. Primo: la Russia considera il convoglio abbastanza importante da assegnargli una protezione di alto livello. Secondo: Mosca vuole dimostrare di mantenere capacità di proiezione nel Mediterraneo nonostante la pressione occidentale e la guerra in Ucraina. Terzo: il Cremlino intende scoraggiare eventuali pressioni diplomatiche o attività di interdizione indiretta lungo le rotte verso la Siria. In altre parole, la scorta militare trasforma un normale movimento logistico in un atto geopolitico.

Siria, energia e sopravvivenza reciproca

Il dossier siriano oggi non ruota soltanto attorno alle basi militari. Il nodo centrale è diventato energetico. Nel 2026 la Russia è tornata a essere uno dei principali fornitori di petrolio della Siria, in un contesto di gravissima vulnerabilità economica di Damasco. Per il nuovo governo siriano, Mosca rappresenta contemporaneamente un partner problematico e una risorsa indispensabile. La Siria ha bisogno di carburante, assistenza tecnica, protezione diplomatica e investimenti minimi per evitare il collasso definitivo delle proprie infrastrutture. Per la Russia, invece, Tartus e Hmeimim restano fondamentali per impedire una ritirata strategica dal Mediterraneo e dall’Africa. Senza la Siria, l’intera rete russa verso Libia, Sahel e Corno d’Africa diventerebbe logisticamente più fragile e molto più costosa. È qui che la relazione russo-siriana assume la forma di un compromesso pragmatico: non più alleanza ideologica, ma scambio di sopravvivenza geopolitica.

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Il confine iracheno e la nuova architettura regionale

La costruzione del muro iracheno lungo oltre 600 chilometri al confine siriano si inserisce nella stessa dinamica regionale. Baghdad teme che la fragilità della Siria post-Assad possa riattivare reti jihadiste, traffici illegali e infiltrazioni armate. Ma il tema sicurezza si intreccia ormai con quello dei corridoi energetici. La crisi dello Stretto di Hormuz e l’instabilità tra Iran e Stati Uniti stanno spingendo Iraq, Turchia e attori occidentali a valutare rotte terrestri alternative per petrolio e commercio. In questo scenario, la Siria non è più soltanto un teatro di guerra: rischia di trasformarsi in un crocevia logistico tra Mediterraneo, Golfo e Asia occidentale. Mosca lo ha compreso perfettamente. Mantenere accesso a Tartus significa conservare una leva sulla futura architettura commerciale ed energetica della regione.

Una presenza negoziata, non restaurata

L’errore più grande sarebbe interpretare il caso SPARTA come il ritorno della Siria completamente nell’orbita russa. Non è così. La nuova leadership di Damasco sta cercando di bilanciare aperture verso Occidente, relazioni con Ankara e necessità di cooperazione con Mosca. Per questo Tartus oggi non è una base garantita, ma una concessione negoziabile. La Russia sembra aver compreso che non può più imporre la propria presenza come durante l’era Assad. Sta invece sperimentando un modello più flessibile: accessi selettivi, rotazioni limitate, presenza navale calibrata e utilizzo della leva energetica. Il convoglio SPARTA-Kasatonov appare quindi come un test politico prima ancora che logistico. La domanda decisiva non è se Mosca sia tornata stabilmente in Siria. La vera questione è un’altra: fino a che punto Damasco sarà disposta a tollerare – e monetizzare – la continuità strategica russa nel Mediterraneo orientale.