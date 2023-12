Scintille tra Usa, Russia e Cina: prende forma la “guerra dei buggy”

La partnership tra Russia e Cina procede tra luci e ombre. Si rafforza in alcuni ambiti, grazie al desiderio comune di voler indebolire gli Stati Uniti e modificare l’ordine internazionale, ma si sfilaccia in altri, visto che i due Paesi non sono alleati e che ciascuno segue la propria strada.

Nelle ultime settimane, vale la pena accendere i riflettori su un’operazione commerciale avvenuta l’ungo l’asse Mosca-Pechino che potrebbe involontariamente scuotere il rapporto tra Vladimir Putin e Xi Jinping. Il Financial Times ha riferito di un singolare acquisto effettuato dall’esercito russo. Le forze armate del Cremlino hanno messo le mani su centinaia di veicoli fuoristrada cinesi molto popolari negli Stati Uniti, in una mossa che rischia di aumentare le tensioni tra l’Occidente e Pechino.

Già, perché l’operazione appena descritta potrebbe portare il blocco occidentale a considerare il Dragone ancora più vicino al governo russo di quanto non lo sia realmente. Intanto, lo shopping della Federazione Russa ha esposto il produttore di buggy Shandong Odes Industry a ritorsioni da parte delle autorità degli Stati Uniti, dove i veicoli in questione sono popolari tra gli agricoltori e gli appassionati di sport motoristici. Alla Cina non dovrebbe accadere niente, ma le autorità statunitensi sono pronte ad intervenire laddove dovessero emergere zone grige.

I buggy della discordia

Dall’inizio dello scoppio della guerra in Ucraina, la Cina insiste sul fatto che non venderà attrezzature militari alla Russia. I partner di Kiev sono però preoccupati per la vendita al governo russo di beni cinesi non letali. Beni, va da sé, potenzialmente utili alle industrie militari o sul campo di battaglia.

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

Ed è qui che entrano in gioco i buggy. All’inizio di dicembre, Vladimir Putin ha ispezionato il veicolo fuoristrada Desertcross 1000-3 insieme al ministro della Difesa Sergei Shoigu, definendolo “estremamente richiesto”. I filmati condivisi sui social media hanno mostrato che i soldati russi usavano questi mezzi sul campo.

L’esercito russo stava già schierando 537 versioni “base” del Desertcross 1000-3 prodotto dalla Shandong Odes e prevedeva di acquistarne altri 1.500 con “opzioni aggiuntive”, ha invece fatto sapere l’agenzia Tass. Dagli Stati Uniti, il segretario del Tesoro Janet Yellen ha più volte dichiarato che la Russia “dipende dalla disponibilità di individui ed entità di Paesi terzi per rifornire le proprie forze armate e perpetuare la sua atroce guerra contro l’Ucraina. Non esiteremo a ritenere responsabili tali Paesi terzi”.

Beni civili, uso militare

Gli ordini di Mosca espongono le aziende cinesi ad un dilemma complicato: fare affari con Mosca, rischiando di subire ritorsioni da parte di Washington, oppure limitare i rapporti con il Cremlino, vanificando però ricche commesse?

Nel caso dei buggy, a fronte di un ipotetico pugno duro da parte degli Usa Shandong Odes risulterebbe molto vulnerabile a causa del suo elevato volume di vendite negli Stati Uniti. L’azienda afferma di avere centinaia di rivenditori in tutto il mondo, Occidente compreso, dove vende con il marchio Aodes.

In un simile contesto, le esportazioni cinesi di camion verso la Russia sono aumentate, consentendo ai produttori nazionali di Mosca di concentrarsi sul sostegno allo sforzo bellico. Nel gennaio 2022, alla vigilia dell’offensiva russa, i dati ufficiali cinesi suggerivano che la Russia avesse acquistato veicoli pesanti e autotreni per un valore di 32 milioni di dollari. Nel mese di luglio, tali importazioni hanno raggiunto il picco di quasi un miliardo di dollari. Il mese scorso valevano 378 milioni di dollari.