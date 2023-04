Raccolti segreti militari Usa: nuovo giallo sul “pallone cinese”

Un mistero nel mistero. Il presunto pallone spia cinese, che a fine gennaio ha sorvolato i cieli degli Stati Uniti, prima di essere abbattuto il 4 gennaio, è tornato nuovamente al centro del dibattito pubblico.

Dal Pentagono sono filtrate voci secondo le quali l’ospite indesiderato sarebbe riuscito a catturare immagini di siti militari americani e a trasmetterle a Pechino in tempo reale. In un secondo momento, l’amministrazione Biden ha spiegato di non poter confermare o smentire l’indiscrezione.

Andiamo con ordine: tutto è iniziato con un’esclusiva pubblicata da NBC News. Il sito ha scritto che il pallone avrebbe inoltrato al governo cinese non meglio specificate informazioni riservate. La comunità dell’intelligence, ha quindi proseguito la fonte, non sarebbe però eccessivamente preoccupata per il materiale raccolto, perchè non è più sofisticato di quello reperibile dai satelliti cinesi.

Nello specifico, la Cina sarebbe stata in grado di controllare il piccolo dirigibile in modo che compisse più di un passaggio su alcuni siti e trasmettere le informazioni raccolte oltre la Muraglia. Le fonti hanno quindi spiegato che la Cina avrebbe potuto raccogliere molte più informazioni, se non fossero scattate misure per occultare i potenziali obiettivi della sua ricognizione e adottate misure per bloccare la capacità del pallone spia di raccogliere e ritrasmettere i segnali.

Le rivelazioni sul pallone spia

“Non posso confermare l’ipotesi di una trasmissione in tempo reale dal pallone alla Cina in questo momento”, ha detto la portavoce del Pentagono Sabrina Singh, aggiungendo “è qualcosa che stiamo ancora analizzando”. Il ministero degli Esteri cinese a Pechino e l’ambasciata cinese a Washington non hanno risposto ad una richiesta di commento del sito NBC News.

Dal canto suo, il Pentagono ha affermato che gli esperti stanno ancora analizzando i detriti raccolti dal pallone dopo il suo abbattimento. Ricordiamo che l’oggetto volante – che Pechino nega essere un pallone spia del governo – ha trascorso una settimana sorvolando gli Stati Uniti e il Canada, prima che l’esercito americano lo colpisse con un missile al largo della costa atlantica, su ordine di Joe Biden.

Ebbene, gli ultimi resoconti sottolineano un aspetto che vale la pena approfondire: alcuni funzionari hanno infatti assicurato che gli Stati Uniti sapevano quale sarebbe stato il percorso del pallone ed erano in grado di proteggere i siti sensibili e censurare alcuni segnali prima che il pallone potesse raccoglierli.

Alla ricerca della verità

All’epoca dei fatti, i funzionari statunitensi minimizzavano l’impatto del pallone sulla sicurezza nazionale, affermando che il governo stava adottando adeguate misure per limitare la sua capacità di raccogliere informazioni su siti statunitensi sensibili. A dire il vero, la Casa Bianca minimizzava anche l’idea che il pallone fosse in grado di raccogliere maggiori informazioni rispetto ai satelliti spia cinesi, pur riconoscendo la capacità del dirigibile di indugiare più a lungo sulle località statunitensi rispetto ad un satellite.

Adesso è però arrivata un’indiscrezione che, se confermata, andrebbe a smentire questa narrazione. Sembrerebbe, infatti, che la Cina fosse in grado di controllare il pallone in modo che potesse effettuare più passaggi su alcuni dei siti sensibili Usa (a volte volando in formazioni a forma di otto) e trasmettere, come detto, le informazioni raccolte a Pechino, in tempo reale.

Le informazioni raccolte dalla Cina sarebbero inoltre provenute principalmente da segnali elettronici, che possono essere raccolti da sistemi d’arma o includere comunicazioni dal personale della base, e non tanto da immagini.

Il dipartimento della Difesa ha indirizzato NBC News ai commenti di alti funzionari fatti a febbraio, secondo i quali il pallone avrebbe un “valore additivo limitato” per la raccolta di informazioni da parte del governo cinese “oltre a ciò che la Cina è già probabilmente in grado di raccogliere attraverso i satelliti in orbita”.