Patriot contro Kinzhal: la sfida Usa-Russia sui cieli ucraini

Patriot

I Mim-104 Patriot appartengono alla famiglia dei Sam (Surface to Air Missile), sistemi designati per lanciare missili volti ad abbattere aeromobili nemici, o in alternativa altre tipologie di missili. Il lungo processo di sviluppo dei sistemi Patriot iniziò nel 1961 sotto il nome di Army Air Defense System for the 1970s (Aads-70s). Tale progetto era finalizzato a introdurre un sistema di difesa anti aerea mobile volto a sostituire i precedenti missili statici quali l’Hawk e il Nike Hercules. Il programma venne rinominato Surface to Air Missile Developement (Sam-D) nel 1964 e cinque anni dopo iniziarono i primi test. Nel 1974 il dipartimento della Difesa decise di riorientare il programma verso un Track Via Missile (Tvm), ossia un sistema di guida che combina i tradizionali radar Sarh (Semi Active Radar Homing) tipici dei sistemi Sam con una command guidance nella quale una stazione radar guida il missile tramite controllo radio.

Il nuovo programma venne rinominato Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target), il processo di produzione iniziò nel 1980 e il primo battaglione venne attivato nel 1982. Il dipartimento della Difesa avviò nel 1985 un processo volto a potenziare i Patriot tramite l’aggiunta di software pensati per fornire capacità di ingaggiare missili balistici. Tale sistema denominato Patriot Advanced Capability-1 (Pac-1) venne attivato nel 1988. Parallelamente a questo processo, le forze armate statunitensi condussero nello stesso periodo due ulteriori potenziamenti: il primo denominato Pac-2, includeva un miglioramento della spoletta, del sistema di guida e della testata del missile, le quali lo avrebbero reso maggiormente funzionale ad ingaggiare missili balistici. Il Pac-2 vide in seguito ulteriori modifiche che incrementarono il proprio raggio d’azione ad oltre 100 km.

Il terzo potenziamento denominato Pac-3 risulta invece votato all’impiego della tecnologia hit to kill, ossia volta a colpire direttamente l’oggetto nemico.