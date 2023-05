La Cina ha rispedito al mittente la richiesta statunitense di far incontrare i rispettivi capi della Difesa, Lloyd Austin e Li Shangfu, a margine del prossimo Shangri-La Dialogue, il forum annuale sulla sicurezza in programma a Singapore, dal 2 al 4 giugno prossimi. Prima di qualsiasi faccia a faccia di questo tipo, hanno fatto sapere da Pechino, gli Stati Uniti devono “creare l’ambiente e le condizioni necessarie per il dialogo” tra le forze armate.

Anche perchĂ© il ministro Li è finito nella black list di Washington. L’alto funzionario cinese figura infatti dal 2018 nell’elenco degli individui sanzionati dagli Usa perchĂ© accusati di cooperare con i settori della difesa o dell’intelligence della Russia. Nello specifico, Li, ha avuto un ruolo chiave nell’acquisto cinese di caccia Su-35 e di sistemi missilistici antiaerei S-400 da Mosca.

Ebbene, alle orecchie della Cina, la proposta statunitense è suonata quasi come una provocazione: perché chiedere di organizzare un meeting con Li Shangfu dopo averlo sanzionato? Da qui il diniego cinese.

Tensioni Usa-Cina

Il rifiuto della Cina, ha dichiarato il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, rappresenta per il dipartimento della Difesa Usa una “riluttanza preoccupante” ad impegnarsi nel dialogo sul piano militare, che risente della rabbia di Pechino successiva alla visita a Taiwan dell’ex speaker della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ad agosto scorso.

Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese, ha invece sottolineato che la Cina è consapevole delle difficoltĂ nel dialogo, e chiede agli Usa di “rispettare le preoccupazioni sulla sovranitĂ , la sicurezza e gli interessi della Cina, correggere immediatamente le pratiche sbagliate e mostrare sinceritĂ ”.

In una dichiarazione al Wall Street Journal, Liu Pengyu, portavoce dell’ambasciata cinese a Washington, ha affermato che gli Stati Uniti “cercano di sopprimere la Cina con tutti i mezzi possibili e continuano a imporre sanzioni a funzionari, istituzioni e societĂ cinesi”. “C’è sinceritĂ e significato in qualsiasi comunicazione come questa?”, ha quindi aggiunto.

Contatti militari congelati

Ricordiamo che le comunicazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cina restano aperte, ma che i contatti militari tra le due potenze sono interrotti, come ha spiegato nel dettaglio InsideOver. Dopo la richiamata visita di Pelosi a Taiwan e la vicenda dei palloni aerostatici, la situazione è ancora sotto controllo – visto che le porte della diplomazia sono ancora aperte – ma potenzialmente esplosiva.

Il rifiuto dell’incontro tra Austin e Li potrebbe suscitare preoccupazioni tra i Paesi del sudest asiatico, nervosi all’idea di essere intrappolati tra Washington e Pechino, hanno avvertito alcuni funzionari statunitensi.

“Questa non è la prima volta che la Cina ha rifiutato gli inviti a comunicare dal segretario, dal presidente dei capi di stato maggiore congiunti o da altri funzionari del dipartimento della Difesa. Francamente, è solo l’ultima di una litania di scuse”, ha affermato una fonte della difesa Usa al Financial Times.