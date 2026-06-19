L’U.S. Air Force ha scelto la società Anduril per la costruzione del CCA (Collaborative Combat Aircraft), ovvero il “drone” da attacco che dovrà volare in stretta collaborazione coi nuovi cacciabombardieri di quinta e soprattutto sesta generazione. L’assegnazione è stata fatta in anticipo di quattro mesi rispetto alla tabella di marcia e vede anche la presenza di altre industrie statunitensi che si divideranno il carico di lavoro. Oltre ad Anduril, sono state selezionate anche General Atomics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX Collins Aerospace e Shield AI. Anduril e General Atomics saranno le due “capocordata” che si attiveranno per costruire i primi due prototipi: rispettivamente l’FQ-44 e l’FQ-42.

Il contratto base, della durata di sei anni, fornisce il quadro di riferimento per una concorrenza continua e un rapido sviluppo del software. Questi sforzi distinti convalidano il principio di trasformazione delle acquisizioni per garantire un vantaggio operativo cruciale: la separazione tra hardware e software. Trattando l’autonomia di missione come “software venduto separatamente”, l’U.S. Air Force spera di ricevere piattaforme fisiche all’avanguardia insieme a un software agile e facilmente aggiornabile, rompendo di fatto gli schemi tradizionali degli appalti.

Basandosi su decenni di sviluppo del volo semi-autonomo, i CCA rappresentano la prossima evoluzione cruciale della potenza aerea. Questi velivoli sono progettati per integrarsi perfettamente con i caccia con equipaggio al fine di estenderne la portata, la consapevolezza situazionale e la sopravvivenza in ambienti ostili. Questa collaborazione uomo-macchina fungerà da potente deterrente, e sarà un salto di qualità importante per le forze aeree che utilizzeranno questo tipo di tecnologia, come anche quella cinese o quelle europee che stanno sviluppando caccia di sesta generazione.

“I Collaborative Combat Aircraft cambiano il modo in cui proiettiamo la potenza e generiamo massa in ambienti altamente ostili”, ha affermato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale Ken Wilsbach. “Fornire questa capacità ai nostri combattenti in modo più rapido garantisce che le nostre forze mantengano il vantaggio tattico necessario per scoraggiare e, se necessario, sconfiggere qualsiasi avversario”.

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L’assegnazione dei contratti dimostra che l’FQ-42 e l’FQ-44 soddisfano i rigorosi requisiti di missione e sono pronti per la produzione su vasta scala. La decisione fa seguito a una procedura di selezione competitiva, che ha identificato i sistemi come le soluzioni più efficaci ed economicamente vantaggiose per mantenere la superiorità aerea in un contesto di minacce globali sempre più complesso e conteso. “Passando rapidamente dalla selezione competitiva alla produzione su vasta scala, ci posizioniamo per schierare sistemi semiautonomi altamente credibili e pronti al combattimento, rimanendo all’avanguardia rispetto alla sfida dei tempi di sviluppo”, ha dichiarato il segretario dell’USAF Troy Meink. “Questi contratti riaffermano la nostra fiducia nel percorso strategico che porterà il programma ad acquisire oltre 150 CCA entro la fine del decennio”.

Altrettanto fondamentale per l’ecosistema CCA è il software per l’autonomia di missione. L’U.S. Air Force ha assegnato contratti di produzione per questo tipo di software che utilizza l’intelligenza artificiale a un gruppo di sei fornitori. Questo appalto mirato, basato sulla capacità dei fornitori di rispettare i rigorosi requisiti di tempistica e costi, finanzierà la prima di due fasi competitive semestrali, progettate per accelerare la messa in servizio del software operativo. Mentre il contratto di base stabilisce un contesto competitivo continuo, gli appalti sono concepiti per fornire capacità più rapidamente. Al termine del periodo iniziale di sei mesi, l’aeronautica USA valuterà i progressi dei fornitori e avvierà una seconda fase di appalto. Questa competizione basata sulle prestazioni culminerà nella selezione di un fornitore principale per il software di autonomia di missione per la prima fase del programma CCA (Increment 1), con l’assegnazione prevista entro l’estate del 2027.

“L’autonomia di missione è la pietra angolare del concetto CCA e sfruttare un ambiente competitivo con più fornitori ci permette di acquisire le tecnologie più recenti”, ha affermato ancora il segretario Meink. “Questo approccio garantisce che i nostri aviatori siano equipaggiati con capacità all’avanguardia oggi, ma lascia aperta la porta alle innovazioni necessarie per mantenere la superiorità aerea”.

Inoltre, questo contratto software si avvale di una strategia di determinazione del costo di aggiudicazione innovativa, che consente al feedback degli operatori e alle prestazioni in combattimento di influenzare il prezzo che l’U.S. Air Force paga per il software. L’aeronautica USA pagherà infatti l’intero canone di licenza solo se un fornitore fornirà una capacità di combattimento in linea con le esigenze e il feedback dei militari. L’approccio basato sulle licenze consente inoltre di assegnare licenze software a uno qualsiasi dei sei fornitori del gruppo in qualsiasi momento nei prossimi sei anni. Questo approccio garantisce che l’USAF possa acquisire le soluzioni più performanti e convenienti man mano che la tecnologia si evolve.

Un elemento chiave di questa strategia è l’architettura di riferimento governativa per l’autonomia. La conformità continua a questa architettura di sviluppo è richiesta a tutti i fornitori e funge da architrave di sistema fondamentale che disaccoppia il software dall’hardware. Ciò garantisce che il software per l’autonomia di missione di qualsiasi fornitore possa essere facilmente integrato, rapidamente aggiornato e trasferito su diverse piattaforme aeronautiche, offrendo ai militari una flessibilità operativa senza precedenti per adattarsi alle minacce in continua evoluzione.

L’U.S. Air Force intende schierare circa mille caccia CCA in grado di operare in combattimento entro il 2035/2040, adottando una strategia di acquisizione basata su una continua competizione per ridurre i costi e al contempo aumentare la capacità di combattimento.