Il danno materiale è stato limitato. Il significato geopolitico, invece, è enorme. La caduta di due droni sospetti in territorio lettone il 7 maggio 2026, con un impatto presso un sito di stoccaggio petrolifero a Rezekne, ha aperto una questione che a Bruxelles e nei comandi NATO viene ormai considerata strutturale: la guerra dei droni tra Russia e Ucraina rischia di uscire dal teatro originario e di contaminare direttamente lo spazio politico-militare dell’Alleanza Atlantica. Il punto centrale non è stabilire se Kyiv abbia deliberatamente colpito territorio NATO. Al momento non esiste alcuna evidenza credibile in questo senso. Il vero nodo è operativo: quando una campagna di strike a lungo raggio contro infrastrutture energetiche russe si sviluppa in uno spazio geografico densissimo come il Baltico, basta un errore di navigazione, un’interferenza elettronica o una perdita di segnale GPS per trasformare un’operazione contro Mosca in un incidente internazionale. Ed è esattamente questo il problema che oggi preoccupa Lettonia, Finlandia, Estonia e Lituania.

La falsa pista del treno Riga-Daugavpils

A complicare il quadro è intervenuta quasi immediatamente la guerra informativa. Sui social e in alcuni circuiti OSINT non verificati ha iniziato a circolare la notizia secondo cui un drone ucraino avrebbe colpito un treno passeggeri sulla linea Riga-Daugavpils, provocando un incendio. La ricostruzione disponibile, però, smentisce questa versione. Il video viralizzato online mostrava infatti un incendio ferroviario avvenuto il 5 maggio sulla tratta Nīcgale-Vabole, con circa 60 evacuati e nessun ferito, attribuito preliminarmente a un problema tecnico al motore del convoglio. Questa distinzione è cruciale. Perché mostra la dinamica tipica delle crisi ibride contemporanee: un fatto reale — i droni caduti in Lettonia — viene immediatamente circondato da elementi falsi o manipolati che ne amplificano l’impatto psicologico e politico. Il rischio non è soltanto la disinformazione in sé. È la velocità con cui una narrativa tossica può trasformare un incidente tecnico-operativo in una presunta escalation militare deliberata.

Il Baltico come nuova zona grigia della guerra

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Il teatro baltico presenta caratteristiche uniche. Il Golfo di Finlandia, Primorsk, San Pietroburgo, l’Estonia orientale e la Lettonia costituiscono uno spazio estremamente ristretto in cui infrastrutture strategiche russe e territori NATO convivono a poche decine di chilometri di distanza. Negli ultimi mesi Kyiv ha aumentato gli attacchi contro asset energetici russi nel Nord-Ovest del Paese: depositi petroliferi, terminali portuali, infrastrutture logistiche e componenti della cosiddetta shadow fleet utilizzata da Mosca per aggirare le restrizioni commerciali occidentali. Dal punto di vista militare, la logica ucraina è comprensibile. Colpire il sistema energetico russo significa aumentare i costi logistici del Cremlino, ridurre la resilienza industriale e costringere Mosca a disperdere sistemi di difesa aerea. Ma più queste rotte si avvicinano al Baltico, maggiore diventa il rischio di spillover verso Paesi NATO.

Il dilemma operativo della NATO

Il caso Rezekne evidenzia un problema che l’Alleanza non ha ancora risolto completamente: come gestire droni di lungo raggio relativamente economici, piccoli, difficili da tracciare e vulnerabili a interferenze elettroniche. Intercettare un UAV vicino al confine russo non è una decisione puramente tecnica. È una scelta politica. Un abbattimento può essere interpretato da Mosca come coinvolgimento diretto NATO; un mancato intervento può invece esporre infrastrutture civili o energetiche di Paesi alleati. La Finlandia ha già affrontato questo dilemma. Helsinki, pur restando uno dei partner europei più solidi dell’Ucraina, ha espresso crescente irritazione per gli sconfinamenti di droni legati ad attacchi contro infrastrutture russe nell’area di Primorsk. La questione è delicatissima: sostenere Kyiv senza normalizzare violazioni dello spazio aereo alleato.

Guerra elettronica e ambiguità strategica

Un elemento centrale riguarda la dimensione EW, la guerra elettronica. Nel Baltico operano intensi sistemi di jamming e spoofing GPS, sia russi sia occidentali. In un ambiente elettromagnetico degradato, droni progettati per lunghe percorrenze possono perdere orientamento, modificare traiettoria o entrare in modalità di emergenza. Questo apre uno scenario ambiguo. Mosca potrebbe non aver causato direttamente l’incidente lettone, ma potrebbe comunque sfruttarlo politicamente. Oppure, in uno scenario ancora più complesso, sistemi di disturbo russi potrebbero contribuire indirettamente alla deviazione dei vettori ucraini verso territori NATO. Nessuna di queste ipotesi è dimostrata. Ma tutte risultano coerenti con la logica della guerra ibrida contemporanea, dove la linea tra incidente, interferenza tecnica e sfruttamento politico è sempre più sottile.

Il rischio politico supera il danno materiale

I quattro serbatoi vuoti danneggiati a Rezekne non cambiano l’equilibrio militare regionale. Ma il valore geopolitico dell’episodio è molto più alto del danno fisico. Perché ogni sconfinamento produce almeno tre effetti strategici. Primo: costringe la NATO a rafforzare architetture anti-drone in un quadrante già ipersensibile. Secondo: aumenta i costi civili e assicurativi per infrastrutture energetiche e logistiche baltiche. Terzo: crea potenziali frizioni tra alleati e Ucraina, soprattutto se gli episodi dovessero ripetersi. Ed è proprio qui che emerge il vero dilemma occidentale. L’Alleanza vuole che Kyiv continui a colpire infrastrutture strategiche russe. Ma non può permettersi che questa campagna generi incidenti ripetuti dentro il proprio spazio politico-militare.

Il confine invisibile della guerra a distanza

La guerra dei droni sta modificando il concetto stesso di confine. Un UAV lanciato contro un terminale russo può attraversare in pochi minuti aree NATO, essere disturbato elettronicamente, perdere segnale e trasformarsi da arma offensiva a problema diplomatico. Il caso Rezekne dimostra che il vero centro della questione non è il drone caduto in Lettonia. È il confine politico della guerra a distanza. Se gli episodi resteranno occasionali, la NATO assorbirà il problema con nuove capacità counter-UAS, coordinamento tecnico e comunicazione prudente. Ma se gli sconfinamenti dovessero diventare ricorrenti, l’Alleanza sarà costretta a ridefinire regole operative, posture difensive e rapporti di coordinamento con Kyiv. A quel punto, la guerra dei droni smetterebbe di essere soltanto un conflitto tra Russia e Ucraina. E diventerebbe un test diretto della tenuta strategica dell’intera architettura euro-atlantica.