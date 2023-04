La rivelazione top secret Usa: la Cina prepara nuovi droni spia supersonici

Un drone spia supersonico ad alta quota per rafforzare le operazioni di sorveglianza e fornire un importante vantaggio in caso di un possibile confronto militare a Taiwan. L’esercito cinese potrebbe presto schierare un nuovo jolly militare, secondo quanto riferito da una valutazione statunitense contenuta nei Pentagon Leaks diffusi sul web.

Un documento riservato della National Geospatial-Intelligence Agency, citato dal Washington Post, ha acceso i riflettori sui progressi tecnologici di Pechino, che potrebbero presto consentire al Dragone di mettere nel mirino tanto le navi da guerra americane transitanti attorno a Taiwan, quanto le basi militari dislocate nella regione.

Nel paper trovano spazio immagini satellitari, datate 9 agosto, che mostrano due droni spia supersonici da ricognizione WZ-8 in una base aerea nella Cina orientale, situata a circa 350 miglia nell’entroterra da Shanghai. I droni in questione rappresentano un sistema di sorveglianza all’avanguardia che potrebbe aiutare la Cina a raccogliere dati di mappatura in tempo reale, per adattare la propria strategia o effettuare attacchi missilistici, in caso di un ipotetico, futuro conflitto per la riconquista di Taipei (e non solo).

L’informativa Usa sottolinea come l’Esercito popolare di liberazione (PLA) cinese abbia “quasi certamente” stabilito la sua prima unità di veicoli aerei senza equipaggio in questione nei pressi della suddetta base, che rientra nell’Eastern Theater Command, e cioè il ramo dell’esercito cinese responsabile di far rispettare le rivendicazioni di sovranità di Pechino su Taiwan.

I droni supersonici della Cina

L’indiscrezione sul WZ-8 proviene da una serie di documenti classificati pubblicati sul web da Jack Teixeira, un membro della Massachusetts Air National Guard, adesso arrestato.

Pechino ha introdotto questi droni nel 2019, quando due velivoli hanno sfilato in Piazza Tiananmen durante le celebrazioni per il 70esimo anniversario dell’istituzione della Repubblica Popolare Cinese. Ricordiamo che all’epoca ben pochi analisti consideravano i droni pienamente operativi.

In ogni caso, nella valutazione della National Geospatial-Intelligence Agency sono incluse anche le possibili traiettorie di volo del drone e del bombardiere bimotore H6-M Badger, utilizzato per lanciare il WZ-8.

Dopo essere decollato dalla sua base aerea di origine, l’aereo da guerra volerebbe appena al largo della costa orientale della Cina prima di rilasciare il drone furtivo, che potrebbe quindi entrare nello spazio aereo taiwanese o sudcoreano ad un’altezza di 100.000 piedi, per poi volare ad una velocità tre volte superiore a quella del suono.

Il documento non descrive in dettaglio come viene azionato il drone, ma afferma che “le caratteristiche del motore sono principalmente associate al carburante per missili”.

Mappa di Alberto Bellotto (fonte: Discord Leaks)

Il possibile utilizzo

Una mappa dei percorsi previsti dai droni, etichettata come “non necessariamente autorevole”, ipotizza in che modo le telecamere e i sensori “elettro-ottici” dei velivoli potrebbero raccogliere informazioni su Taiwan e sul lato occidentale della Corea del Sud, inclusa Seoul.

L’uso del radar ad apertura sintetica consentirebbe al drone di mappare il territorio di notte e con tempo nebbioso. L’impiego principale del drone, ha tuttavia avvisato Chi Li-pin, direttore della divisione di ricerca sui sistemi aeronautici presso il National Chung-Shan Institute of Science and Technology, l’istituto militare di Taiwan, non sarà contro Taipei ma contro gli Stati Uniti e le loro basi militari nel Pacifico.

In termini più generali, sembra che la Cina stia sviluppando una capacità di monitorare l’intera regione indopacifica. “Questo non riguarda solo gli Stati Uniti o la Corea del Sud. Il Giappone deve preoccuparsene. L’India deve preoccuparsene. Tutto il sudest asiatico deve preoccuparsene”, ha aggiunto Chi.