La panoramica delle esercitazioni della Nato in Europa

Da quando è cominciata la guerra in Ucraina, con l’invasione russa del 24 febbraio dell’anno scorso, qualsiasi movimento di mezzi militari in Europa, e in particolare in Italia, viene letto come uno spostamento di armamenti verso Kiev in forza del sostegno che l’Occidente sta dando al governo Zelensky per resistere all’aggressione di Mosca. In realtà non tutto quello che di militare si muove su strada o ferrovia è destinato all’Ucraina, anzi, la maggior parte dei movimenti di mezzi militari in Europa avviene perché l’Alleanza Atlantica periodicamente, e più volte l’anno, si esercita per mantenere il suo livello di prontezza e migliorare la capacità di integrazione e collaborazione tra alleati, come ha sempre fatto nella sua storia.

Abbiamo già parlato di due esercitazioni molto importanti: Dynamic Front 23, conclusasi il 5 aprile, e Defender 23, che comincerà il prossimo 22 aprile.

La Nato, così come la Russia, rende nota la lista di tutte le esercitazioni che conduce: un modo per evitare possibili escalation e quindi mantenere il livello di allerta costante. La stessa modalità, per gli stessi motivi, avviene anche per i test dei missili balistici intercontinentali (siano essi ICBM o SLBM), ma questa prassi è stata stabilita dal Trattato START e viene attuata dagli Stati Uniti e dalla Russia, e, sebbene non ne facciano parte, anche da Regno Unito e Francia. Vediamo quindi di offrire una rapida panoramica delle prossime esercitazioni della Nato, almeno nell’arco dei prossimi tre mesi.

Dal 16 al 20 aprile, in Danimarca, sarà effettuata Brave Beduin 2023. Un’esercitazione sponsorizzata e organizzata dalla difesa danese per addestrare i centri CBRN (Chimico – Biologico – Radiologico – Nucleare) alle contromisure da adottare in caso di attacco di questo tipo che viene effettuata solo a livello dei posti di comando, ovvero senza mobilitare ulteriori truppe e mezzi.

Il 17 aprile, sino al 28, prenderà il via una delle più importanti esercitazioni navali dell’Alleanza e la più importante effettuata nel Mediterraneo: Mare Aperto 23-1. Le manovre mirano ad addestrare gli equipaggi delle unità della Squadra Navale italiana insieme a unità di altre marine dell’Alleanza nelle principali forme di lotta sul mare e dal mare (antiaerea, antinave e antisommergibile), nelle Maritime Interdiction Operations (operazioni di embargo, controllo del traffico mercantile, compilazione della Maritime Situational Awareness, ecc.), nelle attività anfibie, idrografica e di cacciamine.

La terza fase di Hemex-Orion, invece, si terrà su suolo francese dal 16 aprile al 4 maggio e coinvolgerà tutte le componenti dell’esercito di Parigi con più di 12mila soldati. L’obiettivo è condurre un test di combattimento di un conflitto ad alta intensità con una simulazione di confronto aria-terra contro questo stato confinante.

In Svezia, sempre a maggio (dal 3 all’11) si terrà Aurora 23. Questa esercitazione sarà le più grande condotta in quel Paese negli ultimi 25 anni e ha lo scopo di aumentare il livello della capacità di combattimento della Svezia contro un attacco armato. Parteciperanno 26mila militari provenienti da Austria, Gran Bretagna, Germania, Danimarca, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Stati Uniti, Ucraina, Francia, Finlandia, Svezia ed Estonia. Le principali operazioni di combattimento si svolgeranno nelle zone di confine nel sud e nel nord della Svezia, nonché sull’isola di Gotland, che come sappiamo è stata recentemente ri-militarizzata.

L’esercito degli Stati Uniti, insieme ad alleati e partner, condurrà invece Combined Resolve 18 dal 21 aprile al 23 maggio presso il Joint Multinational Readiness Center vicino a Hohenfels, in Germania. Combined Resolve è un’esercitazione ricorrente progettata per preparare una squadra di combattimento della brigata corazzata degli Stati Uniti a sostegno delle iniziative di deterrenza della Nato, come il rafforzamento della prontezza e della reattività dell’Alleanza. Ci saranno più di 4mila partecipanti provenienti dagli Usa e dalle nazioni alleate e partner: Azerbaigian, Albania, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Italia, Georgia, Lituania, Moldavia, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Turchia, Regno Unito. Per partecipare a queste manovre i veicoli militari utilizzeranno anche le strade pubbliche come parte dell’esercitazione stessa sia durante le ore diurne sia serali.

Nelle acque dell’Atlantico del nord, al largo del Regno Unito, tra l’8 e il 23 maggio ci sarà Formidable Shield. L’esercitazione navale migliorerà l’interoperabilità degli alleati nella difesa aerea e missilistica integrata (IAMD), utilizzando le strutture di rilevamento e di comando e controllo della Nato. Le nazioni partecipanti metteranno in pratica e valuteranno la loro capacità di condividere quadri tattici comuni, la consapevolezza della situazione (situational awareness), di condurre la pianificazione della missione a livello Nato e il loro coordinamento nel mettere in atto risposte pre-pianificate per rispondere a minacce aeree e missilistiche.

Per tutto il mese di maggio si terrà anche Swift Response. L’esercitazione, effettuata con cadenza annuale, si terrà nella regione dei Balcani e del Mar Nero e mette alla prova la capacità dell’esercito americano di dispiegarsi rapidamente accanto alle forze aviotrasportate multinazionali europee con poco o nessun preavviso. In particolare queste manovre sono inquadrate nella più grande Defender Europe, che rappresenta una delle maggiori che la Nato effettua sul suolo europeo.

I Paesi Scandinavi, tra il 29 maggio e il 9 giugno, saranno teatro di Arctic Challenge. Svezia, Finlandia e Norvegia ospiteranno infatti velivoli ed equipaggi dell’Alleanza che si eserciteranno in operazioni di difesa aerea.

Più o meno nello stesso periodo, dal 28 maggio al 10 giugno, sarà l’ora di Defender Europe 2023. Come già detto è una delle più grandi esercitazioni in Europa e quest’anno sarà effettuata nella regione sudorientale del continente europeo. Quest’anno vedrà la partecipazione di 26 nazioni (7800 uomini dagli Usa e 15mila dagli alleati), e oltre a dimostrare la capacità dell’esercito americano in Europa e in Africa di schierarsi rapidamente, testerà la capacità di combattimento della Nato nell’Europa orientale.

Nel Mar Baltico, tra il 4 e il 15 giugno, si terrà l’esercitazione navale annuale Baltops. In linea generale, lo scopo delle manovre è quello di migliorare la capacità di scontro navale, il rifornimento in mare, le capacità antisom, il tracciamento e intercettazione radar, l’attività di contromisure antimine, le operazioni di interdizione marittima, la ricerca e il soccorso mettendo in atto scenari che affrontano potenziali crisi riguardanti la sicurezza marittima.

Passando dal mare al cielo, in Turchia, tra il 5 e il 16 giugno, ci sarà Anatolian Eagle. L’esercitazione si effettua sin dal 2001 e ha lo scopo di migliorare le capacità dei piloti dell’Alleanza in uno scenario che simula le prime fasi di un conflitto, ispirandosi alla celeberrima Red Flag che si tiene ogni anno negli Stati Uniti sin dai tempi della Guerra Fredda.

In Spagna, tra il 5 e il 16 giugno verrà effettuata Flotex 23. Le attività di addestramento navale faranno riferimento a uno scenario complesso e sfaccettato, focalizzato principalmente sul raggiungimento della consapevolezza della situazione al fine di ottenere e rafforzare il controllo del mare. Inoltre, le attività di addestramento sono finalizzate all’integrazione delle capacità dei sistemi di difesa aerea e di quelle di guerra elettronica, sia contro minacce convenzionali sia asimmetriche.

In Polonia, tra il 6 maggio e il 16 giugno, ci sarà Anakonda 23. Alle manovre terrestri prenderanno parte13mila militari di cui 10mila polacchi e 3mila provenienti da Stati Uniti, Romania, Slovenia, Svezia, Francia, Lituania, Lettonia, Estonia e Turchia. I militari si concentreranno sulle misure di difesa e deterrenza nella regione del Mar Baltico e anche questa esercitazione sarà collegata a Defender Europa 23.

Durante tutto il mese di giugno, negli Stati Uniti, si terrà Cyber Flag 23. Quest’esercitazione, che si tiene ogni anno, riguarda esclusivamente il settore informatico e fornisce ai militari partecipanti una formazione pratica per rispondere agli attacchi cyber.

Il quadro generale che si evince da questa serie di esercitazioni, dando anche a uno sguardo a quelle che l’Alleanza effettuerà sino al prossimo settembre qui non menzionate, è quello del ritorno al warfighting, ovvero alla guerra convenzionale tra entità statuali. La Nato, con l’innescarsi della crisi ucraina cominciata prima dell’invasione russa, ha recuperato la sua vocazione difensiva del continente europeo mettendo in secondo piano l’attività counterinsurgency e counterterrorism, continuando a effettuare però, nel contesto marittimo, attività anti-terrorismo in quanto continuano a persistere le minacce date dalla pirateria. Anche il focus geografico delle manovre si è generalmente spostato: l’attenzione viene data al Fronte Est, per ovvie ragioni contingenti, coi Balcani al fulcro di un dispositivo di sicurezza che va dai Paesi Scandinavi sino al Mar Nero. Passando al livello tattico, l’attività è sempre legata al concetto di conflitto multidominio, con un’importante aliquota di addestramento riservata alla situational awareness e all’integrazione di sistemi differenti di Paesi differenti. Né più né meno di quanto ha sempre fatto l’Alleanza negli ultimi lustri.