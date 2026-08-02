Per decenni il fondale oceanico è stato considerato uno spazio marginale, lontano dai principali teatri di conflitto. Oggi è diventato una delle aree più sensibili della competizione internazionale. Sotto la superficie marina si incontrano sicurezza militare, infrastrutture digitali, energia e risorse strategiche, trasformando il dominio subacqueo in una nuova frontiera della geopolitica. La ragione è semplice: la società globale dipende da reti invisibili che corrono sul fondo degli oceani. I cavi sottomarini trasportano la quasi totalità delle comunicazioni intercontinentali e sostengono un sistema finanziario globale che muove ogni giorno enormi quantità di capitale. A queste infrastrutture si aggiungono collegamenti elettrici, impianti offshore, gasdotti e condotte energetiche, elementi essenziali per la stabilità economica degli Stati. La profondità marina non è più soltanto un ambiente operativo per le marine militari, ma un’infrastruttura critica della globalizzazione.

La vulnerabilità della rete invisibile

Il problema principale della dimensione subacquea è l’asimmetria tra capacità di attacco e capacità di protezione. La rete mondiale dei cavi si estende per milioni di chilometri, spesso a migliaia di metri di profondità, dove il controllo permanente è estremamente complesso. Ogni anno centinaia di incidenti danneggiano queste infrastrutture, nella maggior parte dei casi per cause accidentali come pesca e ancoraggi. Proprio questa normalità rappresenta una vulnerabilità strategica: quando gli incidenti sono frequenti, distinguere un guasto casuale da un’azione deliberata diventa estremamente difficile. Questa zona grigia, sospesa tra pace e conflitto aperto, offre vantaggi a chi vuole colpire senza provocare una risposta militare immediata. Un sabotaggio sotto il mare può produrre conseguenze economiche e militari rilevanti mantenendo elevata l’incertezza sull’identità del responsabile. Anche il diritto internazionale presenta limiti evidenti. La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) attribuisce agli Stati diversi livelli di controllo in base alle aree marittime, ma molte infrastrutture strategiche si trovano in zone dove l’attribuzione della responsabilità è complessa. Una normativa nata in un’epoca in cui il problema principale erano gli incidenti tecnici oggi fatica a rispondere alle nuove forme di competizione.

Russia e Cina, due strategie diverse sul fondale

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La crescente importanza del dominio subacqueo ha spinto le grandi potenze a sviluppare strategie differenti. La Russia ha investito soprattutto sulla dimensione militare e sulle capacità clandestine. Attraverso strutture specializzate nella ricerca e nelle operazioni profonde, Mosca avrebbe sviluppato strumenti capaci di monitorare, mappare e potenzialmente compromettere infrastrutture occidentali. L’obiettivo non sarebbe soltanto il sabotaggio, ma anche la capacità di dimostrare una vulnerabilità permanente delle reti avversarie. A questo si collega il fenomeno della cosiddetta flotta ombra, composta da navi spesso difficili da ricondurre direttamente agli apparati statali russi. La sua presenza aumenta l’opacità delle operazioni marittime e rende più difficile stabilire responsabilità certe. La strategia cinese segue invece una logica diversa. Pechino punta soprattutto al controllo della filiera tecnologica dei cavi sottomarini, utilizzando aziende nazionali come strumenti di influenza economica e strategica. Attraverso investimenti nella connettività globale legata alla Digital Silk Road, la Cina mira ad aumentare il proprio peso nella gestione delle infrastrutture digitali mondiali. La differenza è significativa: Mosca utilizza soprattutto la leva della vulnerabilità, Pechino quella della dipendenza.

Il Mediterraneo entra nella competizione globale

La pressione strategica nata nel Nord Europa rischia di estendersi verso il Mediterraneo, una regione dove convergono rotte energetiche, collegamenti digitali e interessi militari. Per la NATO la risposta è ancora caratterizzata da una certa frammentazione. L’Alleanza Atlantica ha rafforzato il controllo delle infrastrutture settentrionali con nuove iniziative operative, mentre l’Unione Europea ha privilegiato strumenti normativi e finanziari per aumentare la resilienza delle reti. Il problema è il coordinamento tra livelli diversi: quello militare della NATO, quello economico-regolatorio dell’Unione e quello nazionale degli Stati membri. In questo scenario l’Italia possiede un elemento strategico particolare. Il polo subacqueo della Spezia rappresenta un ecosistema che integra ricerca, industria, sperimentazione militare e cooperazione internazionale. La presenza di strutture dedicate allo studio della dimensione underwater offre a Roma la possibilità di trasformarsi in un punto di riferimento mediterraneo per la sicurezza dei fondali.

La sfida italiana: da eccellenza nazionale a nodo europeo

Il futuro della sicurezza subacquea dipenderà dalla capacità occidentale di superare la frammentazione. L’Italia potrebbe giocare un ruolo centrale, ma soltanto se riuscirà a trasformare il proprio vantaggio tecnologico e geografico in una capacità condivisa. Gli scenari possibili sono tre. Il primo è quello di un consolidamento, con una presenza NATO stabile nel Mediterraneo e un rafforzamento del polo italiano. Il secondo è quello di una frammentazione persistente, dove il Nord Europa rimane prioritario e il Mediterraneo resta meno protetto. Il terzo, probabilmente il più realistico, è un modello a mosaico: una rete di collaborazioni regionali e bilaterali senza una vera architettura comune. La questione decisiva sarà capire se l’Occidente riuscirà a trasformare la consapevolezza della minaccia in una strategia integrata. La guerra dei fondali non è ancora una guerra dichiarata, ma rappresenta già una competizione permanente. Nel silenzio degli abissi si sta giocando una parte della futura sicurezza economica, digitale e militare dell’Europa. Il Mediterraneo, e con esso l’Italia, potrebbe diventare uno dei luoghi decisivi dove questa nuova partita verrà definita.