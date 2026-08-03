Nel luglio 2026 la guerra russo-ucraina mostra una trasformazione significativa: il centro della competizione non è soltanto il controllo del territorio, ma la capacità di governare i nodi strategici che permettono a uno Stato di combattere. La Russia dispone oggi di un vantaggio operativo crescente, costruito attraverso tre elementi convergenti: iniziativa sul fronte terrestre, pressione sulle infrastrutture logistiche e capacità di colpire la profondità economica ucraina. Definire Mosca “vincente” richiede però una distinzione fondamentale. Il vantaggio operativo indica la capacità di imporre il ritmo dello scontro, scegliere gli obiettivi e costringere l’avversario a reagire. La vittoria strategica implica invece la trasformazione di questo vantaggio in un risultato politico stabile. È il passaggio più difficile e ancora aperto. La Russia sembra oggi più efficace nell’imporre problemi all’Ucraina; resta da capire se riuscirà a convertirli in una modifica definitiva degli equilibri negoziali.

La nuova guerra dell’attrito: colpire la rete prima del fronte

Le guerre contemporanee non si vincono soltanto distruggendo forze nemiche, ma riducendo la capacità dell’avversario di alimentarle. Per questo la logistica è diventata il principale terreno della competizione. La strategia russa punta sempre più sulla interdizione sistemica: porti, ferrovie, depositi energetici e infrastrutture industriali vengono trattati come nodi di una rete unica. L’obiettivo non è necessariamente paralizzare completamente l’Ucraina, ma aumentare il costo della sua resistenza. Questa impostazione riflette una logica tipica delle guerre di attrito: non serve ottenere un collasso immediato, ma creare una situazione nella quale ogni operazione militare richiede più risorse, più tempo e maggiore dipendenza dagli alleati. Il vantaggio russo nasce proprio da questa capacità di trasformare la pressione militare in vincolo economico e strategico.

Il Mar Nero come leva economica e militare

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Uno dei principali teatri della nuova fase del conflitto è il Mar Nero, dove il controllo dei flussi commerciali assume un valore militare. I porti di Odessa, Chornomorsk e Pivdennyi rappresentano il collegamento dell’Ucraina con i mercati globali. La loro vulnerabilità non riguarda soltanto le esportazioni agricole, ma l’intero sistema economico nazionale: entrate fiscali, capacità valutaria, relazioni commerciali e sostenibilità finanziaria dello Stato. La pressione russa sugli scali marittimi mira a produrre un effetto cumulativo. Anche senza un blocco navale permanente, il semplice aumento del rischio può modificare le decisioni degli operatori privati. Assicurazioni più costose, sospensione degli scali e deviazione dei traffici verso altri porti riducono l’efficienza del sistema. La logica è quindi quella della coercizione economica indiretta: non eliminare completamente il commercio ucraino, ma renderlo più lento, costoso e dipendente da infrastrutture alternative.

La ferrovia ucraina sotto pressione: il bersaglio invisibile della guerra

Se il mare rappresenta la connessione con l’economia globale, la ferrovia costituisce la spina dorsale della guerra terrestre. La rete ferroviaria ucraina trasporta uomini, mezzi, carburante, munizioni e merci civili. Per questo gli attacchi russi contro locomotive, nodi di smistamento, sottostazioni elettriche e infrastrutture di supporto hanno un valore superiore al semplice danno materiale. Il punto centrale non è soltanto quante locomotive vengono distrutte, ma il rapporto tra capacità di riparazione e ritmo degli attacchi. Una rete può continuare formalmente a funzionare, ma perdere progressivamente elasticità operativa. Questo significa meno velocità negli spostamenti, maggiore difficoltà nel sostenere il fronte e aumento dei costi logistici. L’Ucraina ha dimostrato una notevole capacità di adattamento attraverso riparazioni rapide, dispersione delle strutture e sostegno occidentale. Tuttavia, ogni soluzione alternativa richiede capitale, tempo e risorse.

Mosca e Kyiv: due strategie asimmetriche

La Russia dispone di una maggiore capacità di esercitare pressione convenzionale grazie a superiorità nella massa di fuoco, produzione industriale e profondità territoriale. L’Ucraina, invece, compensa attraverso innovazione tecnologica, attacchi a distanza, droni e capacità di colpire infrastrutture russe. La sua strategia mira a rendere più costoso lo sforzo bellico di Mosca, soprattutto nel settore energetico e logistico. Il confronto resta quindi asimmetrico. La Russia cerca di imporre un costo crescente alla capacità ucraina di combattere. L’Ucraina cerca di dimostrare che anche il sistema russo può essere vulnerabile. La domanda decisiva non è chi riesca a colpire l’altro, ma quale sistema riesca a sostenere più a lungo la pressione.

Le rotte alternative impediscono il collasso ma aumentano la dipendenza

Uno degli elementi che impedisce di parlare di isolamento totale dell’Ucraina è la presenza di corridoi alternativi verso l’Europa. I porti danubiani, la Romania, la Polonia e le reti ferroviarie occidentali garantiscono continuità commerciale e militare. Tuttavia, queste infrastrutture non hanno la stessa capacità del sistema marittimo originario. Il trasferimento dei flussi verso percorsi alternativi aumenta costi, tempi e complessità amministrative. L’Ucraina continua quindi a ricevere sostegno, ma attraverso una rete più fragile. È questo il risultato più importante della strategia russa: non necessariamente interrompere ogni collegamento, ma rendere ogni collegamento più oneroso.

La variabile decisiva resta politica

Il quadro del luglio 2026 mostra una Russia avanti sul piano operativo. Mosca mantiene l’iniziativa terrestre, esercita pressione sulle infrastrutture e riesce a imporre una guerra sempre più centrata sulla capacità industriale e logistica. Ma il passaggio dalla superiorità militare alla vittoria politica resta incerto. Tre fattori determineranno l’evoluzione del conflitto: la capacità russa di mantenere nel tempo la pressione, la resilienza ucraina sostenuta dagli alleati e la volontà politica occidentale di continuare il supporto. La guerra dei nodi dimostra una realtà fondamentale dei conflitti moderni: non sempre vince chi conquista più rapidamente territorio, ma chi riesce a controllare le reti che permettono all’avversario di continuare a combattere. Nel luglio 2026 Mosca sembra avere il vantaggio in questa battaglia invisibile. La questione aperta è se quel vantaggio resterà operativo o diventerà finalmente strategico.