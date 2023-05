Un grande dirigibile, probabilmente sviluppato dall’esercito cinese, è stato avvistato per la prima volta in una base remota situata nel deserto della Cina nord-occidentale. La notizia è stata lanciata dalla Cnn, che ha citato immagini satellitari ottenute in esclusiva e scattate dalla società statunitense di immagini satellitari BlackSky, tre mesi prima che un presunto pallone spia cinese venisse abbattuto al largo della costa della Carolina del Sud, lo scorso novembre 2022.

Gli esperti aerospaziali affermano che le foto potrebbero mostrare un velivolo più versatile e manovrabile di quelli cinesi visti o conosciuti in precedenza, e segnalare quindi un notevole progresso nel programma dello sviluppo di questi mezzi da parte di Pechino.

Il direttore esecutivo dell’Oklahoma Aerospace Institute Jamey Jacobs ha affermato che un dirigibile come questo, lungo circa 100 piedi, potrebbe essere utilizzato come un “sottomarino dei cieli“, e che il mezzo sembrerebbe avere capacità di propulsione e navigazione che gli consentirebbero di indugiare su un’area per un lungo periodo.

La Cia e il Consiglio di sicurezza nazionale non hanno voluto commentare, mentre un alto funzionario del dipartimento della Difesa Usa ha detto che il Pentagono ne è a conoscenza dato che il dirigibile è visibile.

I dirigibili della Cina

L’incidente del pallone spia di gennaio ha portato un’attenzione significativa al programma di dirigibili della Cina, rivelando quanto possa essere utile impiegarli per le attività di spionaggio. Secondo un rapporto del 2018 della Rand Corporation sulla strategia di guerra moderna della Repubblica Popolare Cinese, questi tipi di dirigibili sarebbero attraenti agli occhi del governo cinese perché sono “meno costosi e forniscono informazioni più precise” rispetto ai satelliti, oltre ad essere “meno suscettibili alla distruzione” rispetto agli aerei.

Certo, la Cina non è la sola a utilizzare i dirigibili, visto che l’esercito americano ha utilizzato gli aerostati. Questa scoperta, tuttavia, per la Cnn confermerebbe che Pechino utilizzerebbe tre tipi di dirigibili: dirigibili, aerostati e palloni fluttuanti.

Eli Hayes, un ricercatore che ha studiato per anni il programma cinese relativo ai dirigibili, ha sottolineato come l’apparizione del velivolo in una struttura militare cinese segni una notevole transizione nella tecnologia e nella ricerca perpetuate da Pechino: non si tratterebbe più solo di ingegneria civile ma di una sua possibile applicazione militare.

Il ruolo dell’esercito cinese

Ulteriori immagini satellitari e analisi del sito in questione suggeriscono che l’esercito cinese possa avere obiettivi eccellenti per il suo programma di dirigibili. “Se dovessi indovinare, questo dirigibile è probabilmente una sorta di test”, ha detto William Kim, uno specialista di palloni di sorveglianza presso The Marathon Initiative, un’organizzazione di ricerca militare e diplomatica senza scopo di lucro.

Non sappiamo dove si inserisca il programma del dirigibile all’interno della struttura organizzativa complessiva dell’esercito cinese, anche se i brevetti lasciano presupporre che Pechino abbia recentemente creato un’unità per supervisionare tali tecnologie. Non è un caso che un certo numero di brevetti riguardanti le tecnologie dei dirigibili sia stato recentemente riassegnati ad un nuovo gruppo militare – l’Unità 63660 – sempre secondo quanto affermato da Hayes.

Una revisione della Cnn sugli stessi brevetti cinesi avrebbe confermato che la nuova unità deterrebbe una serie di altri brevetti relativi alla tecnologia e allo stoccaggio dei dirigibili.