Commercio, tecnologia e armamenti: la nuova saldatura tra New Delhi e Seul prende forma. C’è un dato che aiuta a capire la portata politica del viaggio del presidente sudcoreano Lee Jae-myung a New Delhi: non si tratta di una semplice visita diplomatica, ma della dichiarazione di un salto di qualità nei rapporti tra due potenze asiatiche che vogliono pesare di più negli equilibri economici e strategici del continente. L’obiettivo annunciato è ambizioso: raddoppiare gli scambi commerciali entro il 2030, portandoli a 50 miliardi di dollari. Ma il punto vero non è solo il volume degli affari. Il punto è la natura dei settori coinvolti, che racconta una convergenza molto più profonda.

Accanto al premier indiano Narendra Modi, Lee Jae-myung ha messo sul tavolo una serie di intese che toccano alcuni dei nodi più sensibili dell’economia mondiale contemporanea: semiconduttori, cantieristica navale, industria della difesa, catene di approvvigionamento tecnologico. Non è un dettaglio che il presidente sudcoreano sia arrivato in India accompagnato da una delegazione di circa duecento dirigenti d’impresa. È il segnale che Seul considera il mercato indiano non solo come uno sbocco commerciale, ma come una piattaforma industriale e geopolitica destinata a diventare sempre più centrale.

L’India cerca tecnologia, la Corea cerca spazio strategico

Per New Delhi questo partenariato si inserisce perfettamente nella strategia del Made in India. L’India vuole accelerare la propria industrializzazione, ridurre le dipendenze esterne e rafforzare la capacità produttiva nazionale in comparti ad alto valore aggiunto. Per farlo ha bisogno di tecnologia, know-how, capitali e partner capaci di trasferire competenze senza imporre condizioni politiche troppo pesanti. La Corea del Sud, da questo punto di vista, appare un interlocutore ideale: dispone di una base industriale avanzata, di capacità tecnologiche consolidate e di una forte esperienza nei settori manifatturieri più competitivi.

Per questo New Delhi punta perfino alla creazione di zone industriali dedicate alle imprese coreane, con l’obiettivo di facilitarne l’insediamento e accelerare gli investimenti. Dietro questa scelta si vede bene la logica indiana: attrarre produzione, incorporare tecnologia e trasformare il rapporto commerciale in una leva di potenza nazionale.

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Difesa e nucleare civile, i due dossier più sensibili

La parte più interessante riguarda però la cooperazione strategica. I progetti congiunti nel settore degli armamenti, compresa la produzione di sistemi avanzati come l’artiglieria, mostrano che l’intesa non si limita al commercio civile. India e Corea del Sud stanno costruendo un rapporto che tocca direttamente il tema della sicurezza e dell’autonomia strategica. Per l’India significa diversificare i fornitori e rafforzare una propria base militare-industriale. Per Seul significa entrare più profondamente in uno dei più grandi mercati della difesa del mondo.

A questo si aggiunge il dossier del nucleare civile. L’interesse indiano per i piccoli reattori modulari sudcoreani non è soltanto una questione energetica. È una scelta che incrocia industria, transizione energetica e sicurezza degli approvvigionamenti. Alimentare siti industriali riducendo la dipendenza dal carbone vuol dire rafforzare la competitività economica e, insieme, alleggerire una vulnerabilità strutturale.

Un messaggio al resto dell’Asia

In controluce, questo accordo dice anche altro. Dice che in Asia si stanno moltiplicando intese bilaterali che non aspettano più le grandi architetture multilaterali per prendere forma. India e Corea del Sud si avvicinano perché entrambe avvertono che la competizione globale si giocherà sulla capacità di controllare produzione, tecnologia e difesa. In un continente segnato dalla pressione cinese, dall’incertezza americana e dal riarmo diffuso, il loro riavvicinamento vale dunque più dei numeri commerciali. È il tentativo di costruire un’alleanza di interessi capace di trasformare la cooperazione economica in un moltiplicatore di potenza.