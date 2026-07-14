Il primo collegamento diretto operato da Mahan Air tra Teheran (Iran) e Sanaa (Yemen), avvenuto all’inizio di luglio 2026 dopo quasi undici anni di interruzione, rappresenta molto più di un semplice volo civile. L’atterraggio dell’Airbus nella capitale yemenita controllata dagli Houthi ha assunto un valore politico e strategico destinato a influenzare gli equilibri del Medio Oriente. La vicenda intreccia sovranità statale, diritto internazionale, sanzioni economiche, deterrenza militare e competizione regionale tra Iran e Arabia Saudita. L’elemento più significativo non è soltanto l’apertura della rotta, bensì l’assenza di una risposta militare diretta da parte di Riad, nonostante il Regno mantenga la capacità operativa di interdire lo spazio aereo yemenita.

Una vittoria simbolica per Teheran e gli Houthi

Secondo le ricostruzioni disponibili, il primo volo ha trasportato una delegazione Houthi diretta in Iran, insieme a oltre duecento passeggeri, tra cui pazienti e cittadini rimasti bloccati durante gli anni di conflitto. Per Teheran, il collegamento rappresenta la dimostrazione che le sanzioni statunitensi contro Mahan Air non impediscono completamente la proiezione regionale iraniana. Per gli Houthi, invece, significa rafforzare l’immagine di un’autorità capace di gestire rapporti internazionali autonomi, trasformando l’aeroporto di Sanaa in uno strumento di legittimazione politica. Il governo yemenita riconosciuto dalla comunità internazionale considera invece il volo una violazione della propria sovranità, denunciando il rischio che la rotta possa essere utilizzata anche per trasferimenti militari. Tuttavia, allo stato attuale, tali accuse non risultano supportate da prove pubbliche verificabili.

Il silenzio saudita è una scelta strategica

L’assenza di un intervento armato saudita non può essere automaticamente interpretata come accettazione della nuova rotta. Più realisticamente, Riad sembra aver privilegiato una strategia di deterrenza selettiva. Dopo anni di attacchi Houthi contro aeroporti, raffinerie e infrastrutture energetiche saudite, il principale interesse del Regno è oggi evitare una nuova escalation che possa compromettere gli obiettivi economici della Vision 2030. Abbattere un aereo presentato come civile avrebbe comportato enormi costi diplomatici, umanitari e reputazionali, oltre al concreto rischio di nuove rappresaglie missilistiche contro il territorio saudita. In questo senso, la mancata reazione militare appare più come un calcolo razionale dei costi che come il segnale di un accordo già concluso con Teheran.

Tra diritto internazionale e realtà sul terreno

Il caso Mahan Air evidenzia una delle principali contraddizioni del diritto internazionale contemporaneo. Da un lato esiste la sovranità giuridica dello Yemen riconosciuto dalle Nazioni Unite. Dall’altro permane una diversa sovranità di fatto, esercitata dagli Houthi sulla capitale e sul principale aeroporto del Paese. Anche il regime sanzionatorio presenta limiti evidenti. Le misure americane contro Mahan Air producono importanti effetti finanziari e commerciali, ma non equivalgono a un divieto universale imposto dall’ONU. Ciò significa che, in presenza di un’autorità territoriale disposta ad accogliere il velivolo, il collegamento può comunque essere effettuato. La vicenda dimostra quindi come il controllo effettivo del territorio possa prevalere, almeno temporaneamente, sul quadro normativo internazionale.

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

Una rotta che vale più del traffico commerciale

Dal punto di vista logistico, la tratta Teheran-Sanaa non rappresenta il collegamento più naturale per la mobilità civile yemenita. Il suo valore risiede invece nella profondità geopolitica. Attraverso questa rotta, l’Iran consolida la propria presenza nell’area del Mar Rosso, rafforzando il collegamento con un alleato situato in una posizione strategica lungo una delle principali direttrici commerciali mondiali. Il messaggio è rivolto non soltanto all’Arabia Saudita, ma anche agli Stati Uniti e agli altri attori regionali: la rete di alleanze costruita da Teheran continua a funzionare nonostante le pressioni economiche e diplomatiche.

Il vero banco di prova deve ancora arrivare

L’episodio, pur altamente simbolico, non basta a dimostrare un cambiamento strutturale degli equilibri regionali. La vera verifica sarà rappresentata dall’eventuale regolarizzazione della rotta. Se i voli diventeranno periodici, accompagnati da procedure condivise di controllo dei passeggeri, ispezione dei carichi e coordinamento dello spazio aereo, il collegamento potrà essere interpretato come il primo tassello di una nuova architettura politica nello Yemen. Se invece resterà un episodio isolato, legato a circostanze eccezionali, il suo impatto sarà prevalentemente comunicativo.

Lo Yemen resta il laboratorio della nuova competizione regionale

La prudenza mostrata da Riad suggerisce che il confronto tra Iran e Arabia Saudita stia entrando in una fase diversa. Non più una contrapposizione permanente combattuta esclusivamente attraverso la forza militare, bensì una competizione fatta di pressione diplomatica, strumenti economici, gestione della deterrenza e costruzione graduale di nuovi equilibri. In questo contesto il volo Mahan Air rappresenta un test politico prima ancora che operativo. Non certifica la fine del conflitto yemenita, né dimostra l’esistenza di un accordo definitivo tra gli attori regionali. Indica però che il controllo dei collegamenti aerei, delle infrastrutture civili e delle reti logistiche sta diventando uno dei principali terreni su cui si misureranno la futura stabilità dello Yemen e il nuovo equilibrio strategico del Medio Oriente.