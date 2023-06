“Crepe” misteriose sulla portaerei cinese: cosa c’è dietro

Nelle ultime settimane, sui social network sono rimbalzate alcune indiscrezioni sulla terza portaerei cinese, la Fujian. Vari utenti hanno pubblicato immagini che mostravano quelle che sembravano essere due grandi crepe scure sul ponte della nave, che suggerivano l’impossibilità di effettuare decolli e atterraggi di velivoli sull’imbarcazione, fino alla loro riparazione.

Diversi post includevano anche insulti alla costruzione navale cinese bollandola come difettosa in quanto “Made in China“, e cioè costruita in Cina. Su Twitter, uno di questi post ha raggiunto quasi un milione di visualizzazioni mentre numerosi cinguettii successivi sono stati visualizzati decine di migliaia di volte.

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

Ebbene, come ha sottolineato il Center for Strategic & International Studies, si tratterebbe di disinformazione. Alcune foto satellitari acquisite dal think tank lo scorso 15 maggio non mostrano crepe o striature. Come se non bastasse, non ci sono neppure segni che dimostrerebbero importanti lavori di riparazione effettuati su quelle parti del ponte, a conferma che la portaerei non avrebbe nessuno dei problemi segnalati.

Le crepe sulla portaerei cinese

Secondo quanto riportato da ChinaPower, le striature che gli analisti hanno scambiato per crepe sarebbero, invece, ristagni di liquidi che scorrono in rivoli sul ponte della portaerei. Le immagini più vecchie dell’8 settembre 2022 e del 23 aprile 2023 mostravano lo stesso liquido provenire dal lato sinistro della nave e scorrere verso il lato destro. La spiegazione avrebbe un senso, visto che la Fujian è ormeggiata al molo sul lato di tribordo, e che questo potrebbe spesso causarle una leggera inclinazione a causa delle oscillazioni della marea.

Inoltre, poiché nelle foto del passato le striature apparivano in luoghi diversi e in tempi diversi, questo aggiungerebbe un’ulteriore prova al fatto che non si tratterebbe di danni o difetti di costruzione. Ciò nonostante, molti utenti hanno diffuso post e segnalazioni sulle “crepe” per ridicolizzare la qualità dell’esercito cinese e dei suoi armamenti.

Tutto questo rischia di sottovalutare la crescente potenza militare della Cina. Certo, la marina dell’Esercito popolare di liberazione dovrà affrontare i problemi con la Fujian, ma si tratta di una circostanza comune a tutte le grandi piattaforme militari.

La portaerei Fujian

La Fujian, nota anche come Type 003, è la terza portaerei della Cina. La prima che, per tecnologie utilizzate, caratteristiche tecniche e dimensioni è in grado di rivaleggiare con i colossi della Us Navy. Dopo una breve cerimonia, tenutasi lo scorso giugno presso i cantieri navali di Jiangnan, a Shanghai, il jolly di Pechino è stato sottoposto a test di ormeggio e navigazione, in attesa di entrare ufficialmente in servizio.

Type 003, oltre ad avere una capacità di spostamento di 80mila tonnellate, è la prima portaerei made in China dotata di catapulte elettromagnetiche per il lancio di aeromobili e pure di un ponte di volo piatto. Il nome di questa portaerei cinese deriva, inoltre, dall’omonima provincia orientale che si affaccia sull’isola di Taiwan. La Fujian serve dunque anche e soprattutto a lanciare un messaggio preciso alle istituzioni taiwanesi ma non solo, dal momento che amplierà ulteriormente le capacità della marina cinese, in procinto di effettuare un importante salto: da forza regionale a globale.

Ricordiamo che la prima portaerei cinese Liaoning ha raggiunto la capacità operativa iniziale (Ioc) solo dopo sei anni, mentre la sua nave gemella, la Shandong, dal 2017 non è ancora in possesso di tutti i requisiti per la capacità operativa iniziale.

🇨🇳 On the third Chinese aircraft carrier Fujian (left), launched last year, a large crack appeared on the deck



The same problem was with the second Chinese aircraft carrier Shandong in 2021 (right). And only on the first Chinese aircraft carrier "Liaoning" (the former Soviet… pic.twitter.com/FYhTrVJyWL — GWAR69 🇩🇰🇺🇦 (@GwarWorin) May 29, 2023