Il 20 giugno, l’emittente militare cinese CCTV-7 ha mostrato al pubblico quello che potrebbe rappresentare una delle innovazioni più rilevanti nella robotica militare degli ultimi anni: un drone bionico della lunghezza di appena due centimetri, sviluppato dalla National University of Defense Technology (NUDT). L’aspetto ricorda quello di una zanzara, ma si tratta di un micro-UAV progettato per operazioni di sorveglianza in ambienti ristretti o non accessibili a mezzi tradizionali.

Il dispositivo è dotato di ali trasparenti che sbattono a frequenze elevatissime – fino a 500 volte al secondo – tre sottili zampe meccaniche e una struttura ultraleggera di soli 0,3 grammi di peso. È pensato per svolgere compiti di raccolta dati visivi, sonori ed elettromagnetici in modalità stealth, potenzialmente eludendo ogni tipo di rilevamento radar e visivo convenzionale. L’iniziativa si inserisce in una traiettoria tecnologica ben precisa perseguita da Pechino, che da anni investe massicciamente in microrobotica, intelligenza autonoma distribuita e guerra di quinta generazione.

La sua realizzazione non è solo una dimostrazione di capacità ingegneristica, ma anche un segnale visibilmente strategico: la Cina intende estendere il suo controllo tecnologico a ogni possibile teatro operativo, compresi quelli urbani, indoor o protetti da difese tradizionali. È la materializzazione di un cambio di paradigma: da piattaforme pesanti e visibili a dispositivi leggeri, biomimetici, adattivi e, soprattutto, invisibili. E se oggi il drone-zanzara serve a esplorare, domani potrebbe essere usato per interferire, disturbare e neutralizzare.

JUST IN: 🇨🇳 China unveils 0.6 cm mosquito-like spy drone designed for stealth missions. pic.twitter.com/cBMT6CLVKF Vuoi ricevere le nostre newsletter? June 26, 2025

Perché la microrobotica è un asset di nuova generazione

L’apparizione del micro-drone nei media ufficiali non è una coincidenza: rientra in una precisa strategia comunicativa e militare che intende rafforzare l’immagine della Cina come potenza tecnologica autonoma e avanzata. All’interno della dottrina militare del PLA (People’s Liberation Army), i sistemi aerei miniaturizzati hanno una funzione tattica precisa: supportare missioni ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) in contesti di alta densità urbana, operare in ambienti ostili privi di GPS o copertura satellitare, ed eventualmente fungere da vettori per disturbo elettromagnetico, spoofing o infiltrazione di reti informatiche.

Il drone-zanzara, per come è stato presentato, possiede caratteristiche compatibili con missioni a breve raggio, ma con grande valore operativo: il suo controllo tramite smartphone lo rende facilmente manovrabile anche in scenari decentrati o per operazioni eseguite da forze speciali. La capacità di integrarsi con altri strumenti e potenzialmente di operare in sciami – come suggeriscono i riferimenti a sviluppi paralleli nella comunicazione ufficiale – fa pensare a un impiego congiunto in scenari di saturazione dei sensori nemici.

Si tratterebbe di una risorsa per il dominio informativo, la negazione dello spazio decisionale dell’avversario e la manipolazione del campo percettivo nelle fasi di pre-conflitto o deterrenza. In altri termini, siamo di fronte a un sistema che potrebbe essere utilizzato non tanto per attacchi diretti, quanto per creare superiorità di contesto: monitorare, raccogliere dati, individuare punti deboli, disorientare. E nel quadro più ampio del concetto di “intelligentized warfare” promosso da Xi Jinping, questi strumenti rappresentano il complemento perfetto a una strategia militare fatta non solo di forza, ma di informazione, tempo e ambiente.

Sotto la pelle della macchina: come funziona davvero un drone-zanzara

Ciò che colpisce nel prototipo presentato dalla NUDT non è solo la meccanica del volo, ma l’integrazione elettronica che ne permette il controllo e l’eventuale coordinamento remoto: il drone non è concepito per operare da solo, ma all’interno di un’architettura più ampia e si presume che sia compatibile con sistemi di comando distribuito, capaci di gestire più unità contemporaneamente, probabilmente tramite interfacce mobili o moduli AI esterni. Alcuni analisti ipotizzano che il controllo possa essere affidato a tablet militari o smartphone customizzati, attraverso connessioni a corto raggio difficili da intercettare, come il Li-Fi o canali radio criptati.

Un’altra componente centrale è il software di stabilizzazione e correzione della traiettoria, senza il quale il battito d’ali ad alta frequenza non garantirebbe alcuna precisione di manovra: si tratta di algoritmi ultra-compatti, ottimizzati per microprocessori a bassissimo consumo, che reagiscono in tempo reale a micro-vibrazioni, correnti d’aria, turbolenze indoor. Il drone, in pratica, si “auto-bilancia” decine di volte al secondo, simulando il comportamento di un insetto reale anche in presenza di ostacoli o superfici irregolari.

Un altro dettaglio meno discusso, ma tecnicamente essenziale, è la gestione termica: per evitare il surriscaldamento di chip e attuatori in uno spazio tanto ristretto, è verosimile che siano impiegati materiali dissipativi innovativi, forse derivati da grafene o compositi nano-strutturati. Questo garantirebbe non solo la stabilità del volo, ma anche una maggiore difficoltà di rilevamento da parte di sensori a infrarossi; in prospettiva, se integrato in sciami, un sistema del genere potrebbe essere non solo difficile da intercettare, ma anche da catalogare come minaccia unitaria.

Perché l’Occidente non è preparato

Il punto più critico dell’introduzione di droni di queste dimensioni e capacità non riguarda soltanto la loro efficacia operativa, ma il vuoto normativo e tecnologico che li circonda: i radar convenzionali non rilevano oggetti di 0,3 grammi e i sistemi anti-drone attuali, progettati per bersagli almeno palmari, non sono in grado di neutralizzare una minaccia del genere, né esistono – ad oggi – protocolli integrati per il contrasto a sciami di microrobot.

Inoltre, la natura dual-use del dispositivo apre a una gamma di scenari difficilmente inquadrabili nei trattati internazionali esistenti: lo stesso micro-UAV potrebbe essere utilizzato tanto per ispezioni civili, ad esempio in ambito ambientale o ingegneristico, quanto per missioni di spionaggio, sabotaggio o guerra psicologica e, secondo questa prospettiva, le implicazioni per la sicurezza nazionale e per la protezione delle infrastrutture critiche non possono essere minimizzate.

Basti pensare alla possibilità che simili droni vengano utilizzati per penetrare ambienti protetti – uffici governativi, centri di comando, strutture energetiche – e trasmettere dati sensibili o alterare sistemi di controllo: in assenza di un quadro normativo aggiornato, la regolazione e il monitoraggio di queste tecnologie ricade su strumenti ormai obsoleti o inadeguati. Da parte occidentale, non si registra ancora una risposta strategica strutturata. Esistono progetti simili – come il “Black Hornet” norvegese, già in uso presso eserciti NATO, ma nessuno pare ancora aver portato la miniaturizzazione a un livello tanto spinto quanto quello mostrato da Pechino.

La vera sfida, oggi, è l’adattamento delle dottrine difensive a un campo operativo che muta rapidamente e che non può più contare sulla superiorità visibile, su cui le potenze atlantiche hanno fondato la loro architettura militare degli ultimi trent’anni. Questo vuoto è già un terreno fertile per lo sviluppo di nuove vulnerabilità.

𝐂𝐡𝐢𝐧𝐚’𝐬 𝐍𝐞𝐰 𝐌𝐨𝐬𝐪𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐃𝐫𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦 𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧 𝐒𝐮𝐫𝐯𝐞𝐢𝐥𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐖𝐚𝐫𝐟𝐚𝐫𝐞



🚨 China has just unveiled a mosquito-sized drone built for covert recon missions and battlefield surveillance! This breakthrough in military… pic.twitter.com/yB2fmbz9zb — Analytics Insight (@analyticsinme) June 24, 2025

Verso una regolamentazione della microrobotica militare

L’evoluzione rapida della microrobotica applicata alla difesa impone oggi una riflessione ponderata, concreta e multilivello: i micro-droni cinesi, per quanto appaiano ancora in fase prototipale, dimostrano che le capacità di miniaturizzazione, biomimetica e operatività autonoma sono ormai accessibili e funzionanti e questo richiede, da parte delle potenze internazionali, un ripensamento degli strumenti di governance militare e tecnologica.

La Convenzione sulle armi convenzionali e i trattati sul disarmo non contemplano ancora, in modo specifico, queste tipologie di dispositivi, eppure, il potenziale impatto sulla stabilità strategica, sulla privacy dei cittadini e sull’integrità dei sistemi istituzionali è enorme. Di conseguenza, diviene necessario che l’intera comunità internazionale – a partire da UE e ONU – debba accelerare la creazione di un protocollo specifico per la microrobotica militare, con standard di impiego, tracciabilità dei dispositivi, obblighi di trasparenza e meccanismi di verifica reciproca. Il rischio non è tanto che questi strumenti vengano usati in guerra aperta – dove probabilmente la loro utilità sarebbe comunque limitata – ma che diventino elementi destabilizzanti in tempi di pace, capaci di alterare gli equilibri tra Stati, influenzare campagne elettorali, spiare delegazioni diplomatiche o condizionare decisioni politiche in modo subdolo.

In un mondo in cui l’informazione è potere e la segretezza è una risorsa strategica, un drone grande come una zanzara può rappresentare più di un missile, ma un punto di svolta. La tecnologia corre, ma la politica deve imparare a camminare almeno a fianco, se non vuole essere travolta, e se oggi il rischio sembra limitato alla dimostrazione mediatica, ignorare il potenziale evolutivo di questa tecnologia significherebbe accettare, domani, di essere sorpresi in un campo di battaglia in cui l’avversario è già presente e, soprattutto, invisibile.