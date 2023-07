I Samp-T e lo scudo antimissile: cosa succede all’arsenale italiano

Martedì 18 luglio, il direttore di Occar (Organizzazione Congiunta di Cooperazione in materia di Armamenti) Joachim Sucker e l’amministratore delegato di Eurosam Eva Bruxmeier hanno firmato il contratto di approvvigionamento di sistemi missilistici di difesa aerea a terra di nuova generazione Samp-T Ng per l’Aeronautica Militare Italiana.

L’Occar ha agito su delega del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (Segredifesa) e la Direction GĂ©nĂ©rale de l’Armement (Dga), accordandosi col consorzio italo-francese Eurosam composto sostenuta da Mbda Francia, Mbda Italia e Thales.

L’Aeronautica Militare sarĂ quindi dotata di Samp-T di nuova generazione equipaggiati con il radar Kronos Grand Mobile High Power (Gmhp) di Leonardo che è una versione potenziata del sensore precedente, progettata per soddisfare scenari operativi in continua evoluzione. Il radar multi-funzione e multi-missione Kronos Gmhp è di tipo Aesa (Active Electronically Scanned Array) e lavora in banda C concentrandosi principalmente sulla sorveglianza e la difesa aerea in ambienti terrestri e costieri. Il Samp-T Ng rientra nel programma Fsaf-Paams (Famille des systèmes Surface-Air Futurs – Principal Anti Air Missile Systems) in fase di sviluppo tra Italia, Francia e Regno Unito per la composizione di un’architettura da difesa aerea composita in grado di esprimere difesa antimissile e antiaerea con capacitĂ antibalistiche che, in Italia, soddisfi le esigenze operative di Esercito e Marina e sia in grado di contrastare le minaccia prevedibili almeno fino al 2030. Partecipano a questo programma anche la Marina Militare e l’Aeronautica francese insieme alla Royal Navy britannica.

Lo sviluppo del Samp-T Ng è stato avviato nel 2021 in collaborazione tra Francia e Italia, prevedendo il potenziamento del sistema missilistico originale in servizio dal 2010. Questa nuova versione si basa sul missile Aster-30 Block 1 Nt (Nuova Tecnologia) di Mbda che vede la presenza di un nuovo seeker e un nuovo computer. Il lanciatore è stato aggiornato e così anche il giĂ citato radar, che per la Francia sarĂ il Ground Fire 300 di Thales. Il modulo di comando e controllo comune sarĂ basato su un aggiornamento dell’architettura software di comando e controllo aperta e avrĂ una connettivitĂ migliorata. Il Samp-T Ng avrĂ capacitĂ di difesa terra-aria a lungo raggio in grado di offrire una portata di sorveglianza di oltre 350 chilometri e una di intercettazione di oltre 150. Secondo quanto rilasciato da Mbda, potrĂ operare in un denso ambiente aereo civile in cooperazione con velivoli militari venendo pienamente integrato nelle reti di difesa aerea. SarĂ capace di contrastare minacce emergenti e future multiformi come missili ipersonici, missili balistici con possibilitĂ di manovra, veicoli di rientro di missili balistici a medio raggio (Mrbm), missili da crociera ad alta velocitĂ , Uav (Unmanned Air Vehicle) e velivoli altamente manovrabili anche in uno scenario di attacco di saturazione e in un ambiente informatico contestato.

La firma del contratto fa seguito all’ordine effettuato direttamente dal ministro della Difesa Guido Crosetto e dal suo omologo francese SĂ©bastien Lecornu dello scorso 27 gennaio. Allora erano trapelati dettagli molto generici che riferivano di 700 missili Aster-30 per un valore complessivo di due miliardi di euro, generando in Italia speculazioni giornalistiche – senza fondamento – di un loro invio in Ucraina stante la decisione di Parigi e Roma di spedire una batteria di Samp-T a Kiev per rinforzare le capacitĂ di difesa aerea. GiĂ allora questa voce appariva senza senso, come anche quella che riferiva del deterioramento delle capacitĂ di difesa aerea nazionali a causa dell’invio del Samp-T in Ucraina: i piani italiani di acquisizione prevedono da tempo di potenziare il complesso di difesa aerea con nuove batterie, inoltre gli stessi allarmi non erano stati sollevati quando il nostro Paese ha schierato un Samp-T dell’Esercito in Turchia a difesa dei suoi confini meridionali nell’ambito dell’operazione Nato “Active Fence” dal giugno 2016 al dicembre 2019, sottolineando quindi come si sia trattato di un allarmismo fazioso.

Attualmente si ritiene che la Francia disponga di nove batterie di Samp-T, mentre l’Italia di cinque, tutte in forza presso il Quarto Reggimento artiglieria contraerea di Mantova insieme ad una batteria per finalitĂ addestrative, pertanto a queste andranno ad aggiungersi quelle dell’Aeronautica Militare dotate della versione Ng del vettore. Come da Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa (2021-2023), infatti, il nostro Paese ha previsto il rinnovamento e il potenziamento delle capacitĂ della difesa aerea e missilistica nazionale con l’aggiornamento allo standard Samp-T Ng delle batterie esistenti dell’Esercito e con l’acquisizione di cinque nuove batterie della versione Ng per l’Aeronautica. Ancora non sono stati resi noti i dettagli della commessa, come le tempistiche di consegna e il numero esatto di vettori/lanciatori che potrebbero essere diversi rispetto a quanto stabilito dal Dpp 2021-2023.