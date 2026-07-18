La disputa sulla sovranità delle Isole Falkland, denominate Malvinas dall’Argentina, è tornata improvvisamente alla ribalta nel 2026 dopo decenni di apparente cristallizzazione diplomatica. La causa immediata è stata la diffusione di un documento interno al Pentagono, reso noto da Reuters il 24 aprile 2026, nel quale l’amministrazione Trump valutava di rivedere la propria tradizionale neutralità sulla sovranità dell’arcipelago quale strumento di pressione verso gli alleati atlantici, ritenuti insufficientemente cooperativi durante le operazioni militari statunitensi contro l’Iran. Un segnale apparentemente tecnico, che ha in realtà riaperto un dossier geopolitico, strategico, marittimo ed economico di notevole complessità.

All’origine della crisi vi è una comunicazione interna al Dipartimento della Difesa, rivelata da un funzionario americano alla redazione di Reuters, che elencava le misure allo studio per esercitare pressione sugli alleati NATO giudicati poco solidali durante il conflitto con l’Iran; tra queste figurava esplicitamente la revisione dei «possessi imperiali europei», con riferimento diretto alle Falkland. Il contesto era quello del rifiuto britannico di concedere l’uso delle proprie basi aeree per i bombardamenti statunitensi, scelta che aveva irritato un’amministrazione già critica verso gli alleati europei sul tema della spesa per la difesa. La reazione di Londra fu immediata: il portavoce del Primo Ministro Keir Starmer ribadì che la sovranità sulle Falkland non era negoziabile in assenza del consenso degli isolani, mentre il Segretario di Stato Marco Rubio cercò di ridimensionare le polemiche, definendo il documento un semplice scambio di idee interno e confermando la neutralità ufficiale statunitense. Ciononostante, la sola circolazione dell’ipotesi ai vertici del Pentagono ha costituito un segnale politico di notevole portata, colto prontamente dall’Argentina: il presidente Javier Milei, il cui allineamento personale con Trump è ampiamente documentato, ha rilanciato la richiesta di negoziati bilaterali sulla sovranità, escludendo però qualsiasi ricorso alla forza.

Sul piano geopolitico, l’episodio ha rivelato le fratture che percorrono il sistema di alleanze occidentali, in particolare nella tradizionale «relazione speciale» anglo-americana, mostrando che nessun alleato atlantico può più considerarsi al riparo da pressioni statunitensi che investono la propria integrità territoriale. La vicenda ha inoltre evidenziato come l’Atlantico del Sud stia diventando uno spazio sempre più conteso, nel quale si intrecciano gli interessi argentini e quelli cinesi: Pechino ha infatti rafforzato negli anni i legami con Buenos Aires, sostenendo la rivendicazione sulle Malvinas in chiave anticoloniale.

Le Nazioni Unite continuano a classificare l’arcipelago come territorio non autogovernato, senza riconoscere come definitiva né la posizione britannica né quella argentina, un’ambiguità giuridica che alimenta l’incertezza del contenzioso. Il referendum del 2013, in cui il 99,8% dei residenti si espresse per la permanenza sotto la corona britannica, resta per Londra l’argomento politico principale, ma è sistematicamente contestato da Buenos Aires, che considera la popolazione insulare il risultato di una colonizzazione forzata successiva al 1833.

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Sul piano strategico, la crisi ha riaperto un interrogativo di fondo circa l’affidabilità della garanzia di sicurezza americana per gli alleati europei, in un’epoca in cui Washington sembra considerare la fedeltà atlantica come variabile negoziabile. Per Londra, la minaccia, pur rapidamente ridimensionata, ha riportato alla memoria il ruolo determinante del sostegno statunitense nella guerra del 1982, difficilmente replicabile qualora Washington assumesse in futuro una posizione favorevole a Buenos Aires. Per l’Argentina, la crisi ha aperto uno spiraglio diplomatico reale ma fragile, poiché la diplomazia personale tra Milei e Trump dipende in misura eccessiva dalla congiuntura politica interna statunitense e dalla durata del rapporto tra i due leader.

Sotto il profilo economico, la disputa investe direttamente i diritti di sfruttamento delle risorse naturali connesse alla sovranità: l’economia delle Falkland si fonda su pesca, allevamento e turismo, ma il sottosuolo marino custodisce potenziali riserve di idrocarburi che hanno attratto l’interesse di compagnie petrolifere internazionali, mentre un mutamento nello status della sovranità inciderebbe direttamente sulla titolarità dei diritti nella Zona Economica Esclusiva. Per Londra, inoltre, il mantenimento di un presidio militare efficace a tredicimila chilometri dalla madrepatria comporta un onere finanziario che ricadrebbe interamente sul bilancio della difesa britannico qualora la garanzia americana venisse meno.

Dal punto di vista marittimo, le Falkland occupano una posizione di primaria rilevanza, trovandosi in prossimità del Passaggio di Drake, storica via di collegamento tra Atlantico e Pacifico prima dell’apertura del Canale di Panama e tuttora strategica per la navigazione militare e commerciale. Il controllo dell’arcipelago garantisce la sorveglianza dei movimenti navali nel Sud Atlantico e nelle acque prossime all’Antartide, oltre al diritto a una Zona Economica Esclusiva di 200 miglia nautiche; la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare non risolve il nodo della sovranità, ma ne amplifica le conseguenze economiche e strategiche. La base aerea britannica di Mount Pleasant costituisce un avamposto avanzato che consente a Londra di proiettare potenza in una regione remota ma di crescente rilevanza, basti pensare all’Antartide.

Sebbene il dossier si sviluppi in un teatro distante dal Mediterraneo, la sua rilevanza per gli osservatori italiani ed europei non è meramente accademica: la vicenda costituisce un caso di studio emblematico delle intersezioni tra diritto del mare, controllo delle rotte marittime e proiezione di potere in aree remote, dinamiche pertinenti anche al contesto mediterraneo, dalla Libia a Cipro fino al Mar Egeo. La disponibilità statunitense a usare le pretese territoriali di un alleato storico come leva negoziale dovrebbe indurre l’Italia e i partner europei del fianco Sud a non dare per acquisita la protezione americana, rafforzando la propria autonomia strategica nel Mediterraneo allargato.

La crisi del 2026 dimostra come nessun dossier geopolitico possa considerarsi definitivamente chiuso: la guerra contro l’Iran, i rapporti personali tra leader e la competizione sino-americana hanno riaperto scenari che sembravano assopiti. Il CESMAR ritiene che la vicenda meriti attenzione da parte dei policy-maker europei per almeno quattro ragioni: la disponibilità statunitense a usare le pretese territoriali degli alleati come leva negoziale, che dovrebbe spingere l’Europa verso una maggiore autonomia strategica; il valore paradigmatico del caso Falkland per comprendere l’intreccio tra diritto del mare, rotte marittime e proiezione di potere in aree remote, temi rilevanti anche nel Mediterraneo e nell’Indo-Pacifico; la crescente presenza cinese nell’Atlantico meridionale; e infine la coerenza di questa vicenda con la National Security Strategy 2025 statunitense, che rivendica un «Corollario Trump» alla dottrina Monroe per l’intero emisfero occidentale. Le acque del Sud Atlantico sono destinate a rimanere, nei prossimi anni, un teatro di crescente rilevanza geopolitica e strategica.

Riferimenti bibliografici

La presente sintesi trae spunto dai seguenti articoli e fonti giornalistiche e istituzionali:

Al Jazeera, “Falklands claim: Can Argentina’s Milei use Trump ties to challenge the UK?”, Al Jazeera, 1 maggio 2026. https://www.aljazeera.com/news/2026/5/1/falklands-claim-can-argentinas-milei-use-trump-ties-to-challenge-the-uk

BBC News, “Falkland Islands sovereignty dispute”, BBC News, 24 aprile 2026. https://www.bbc.com/news/articles/c809r2721ymo

Internazionale/Reuters, “Factbox: Cosa sapere sulle Isole Falkland mentre gli USA considerano di rivedere la propria posizione”, Internazionale, 24 aprile 2026. https://www.internazionale.it/ultime-notizie-reuters/2026/04/24/factbox-what-to-know-about-the-falkland-islands-as-us-considers-reassessing-position

Tabahriti, Sam, “What to know about the Falkland Islands as US considers reassessing position”, Reuters, 24 aprile 2026. https://www.reuters.com/world/uk/what-know-about-the-falkland-islands-us-considers-reassessing-position-2026-04-24/

Reuters, “Sovereignty of Falklands rests with UK, Britain tells US”, Reuters, 24 aprile 2026. https://www.reuters.com/world/uk/sovereignty-falklands-rests-with-uk-britain-tells-us-2026-04-24/