L’industria della Difesa turca si prepara ad avere il più importante cliente europeo per il versante aeronautico nella Spagna guidata dal presidente del governo Pedro Sanchez? Le testate del Paese anatolico da tempo danno per sempre più concreto l’interesse di Madrid per il caccia TF-X Kaan in via di sviluppo da parte della Turkish Aerospace Industries, con il supporto della britannica Bae.

Il Kaan è pensato come caccia da superiorità aerea volto ad aggiornare la disponibilità dell’aviazione di Ankara, oggi imperniata sugli F-16 di produzione statunitense. Madrid, invece, vuole aggiornare i suoi 83 caccia F-18 e valutare la sostituzione degli Harrier imbarcati sulla portaerei “Juan Carlos I” ma al contempo mandare un messaggio politico a Washington.

Il rebus aeronautico della Spagna

Ad agosto El Pais ha raccontato che, dopo mesi di screzi con l’amministrazione di Donald Trump, Sanchez ha fermato la partecipazione della Spagna a un programma di acquisto dei caccia F-35B di produzione statunitense per la componente imbarcata. Come ha notato Defense Post, “il rifiuto di Madrid degli F-35 sarebbe stato influenzato dalle tensioni sul rifiuto di aumentare la spesa per la difesa al 5 percento del PIL, dalle controversie sul “kill switch” dell’aereo e dall’aumento dei costi, fattori che hanno complicato in modo simile le vendite degli F-35 in Svizzera, Portogallo e Canada all’inizio di quest’anno”.

In quest’ottica, secondo quanto emerso dalla Turchia, sarebbe emersa la spinta di Madrid a diversificare. Il fatto che il Ministro della Difesa spagnola, Margarita Robles, compagna di Sanchez nel Partito Socialista Operaio di Spagna (Psoe) che guida la coalizione progressista iberica, non ha per ora preso posizione ufficialmente sull’una o l’altra ipotesi, mostra l’ampiezza del dibattito interno ai decisori spagnoli.

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Il dilemma del Kaan

In Spagna ci sono autorevoli portali, come Info Defensa, che mettono in dubbio l’effettiva conclusione di un accordo, ma sul piano politico l’ipotesi di vedere Madrid rivolgersi a Ankara per le forniture militari non è da escludere a priori.

Il Kaan, peraltro, non è ancora un aereo operativo e finora ha comunque ricevuto importanti richieste di fornitura per l’export: la Turchia prevede di acquistarne 148 unità, oltre che di fornirne 48 all’Indonesia e circa un centinaio all’Arabia Saudita. Una sostituzione dei caccia in dismissione con il prodotto turco porterebbe la Spagna a essere il terzo Paese, e il primo membro Nato, a usufruirne come importatore.

Kaan, F-35, Eurofighter

Il Kaan dovrebbe entrare in produzione a pieno regime entro il 2029 e, nota Zona Militar, potrebbe affiancare l’Eurofighter Typhoon come alternativa più economica all’F-35, consolidando inoltre la volontà di Madrid di distinguersi dagli Stati Uniti “fungendo da ponte fino all’arrivo del caccia europeo di sesta generazione, l’FCAS (Future Combat Air System), previsto per il 2040”.

Chi invece agli F-35 non intende rinunciare è, ironia della sorte, la stessa Turchia che in prospettiva vuole schierare un tridente di aerei da combattimento (Typhoon europeo, F-35 americano, Kaan nazionale) per consolidare la proiezione regionale e stabilire la parità tattica con attori come Israele, ad oggi titolare della maggiore aviazione del Medio Oriente. Un onere che invece per Madrid, che ha un cabotaggio ben più ridotto e esigenze più conservative, risulterebbe eccessivo e che per la Spagna va letto anche alla luce di mandare un messaggio forte agli Usa sul disaccoppiamento securitario da una superpotenza con cui Sanchez e i suoi sono sempre più in disaccordo.

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