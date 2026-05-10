Quando la pressione navale diventa guerra mascherata. L’Europa sta entrando in una fase diversa del confronto con la Russia. Per molto tempo il conflitto è stato raccontato come una guerra combattuta in Ucraina, sostenuta dall’Occidente attraverso armi, fondi, addestramento, intelligence e sanzioni. Ora però il baricentro si sposta oltre il fronte terrestre. Si sposta sul mare, sulle rotte energetiche, sulle petroliere, sui porti, sui cavi sottomarini, sulle basi navali, sulle assicurazioni marittime, cioè su quel sistema invisibile che consente alle economie di respirare.

La costruzione di una forza navale europea incaricata di contenere la Russia viene presentata come una misura difensiva. Ma nella sostanza può trasformarsi in qualcosa di molto più duro: una pressione permanente sulla navigazione russa, soprattutto contro le navi accusate di aggirare le sanzioni energetiche. Il lessico resta prudente, quasi tecnico: sicurezza marittima, protezione delle infrastrutture, controllo delle rotte, contrasto alla flotta ombra. Ma dietro queste parole si profila una realtà molto più pericolosa. Fermare, ispezionare, ostacolare o minacciare navi legate al commercio russo significa entrare in una zona grigia dove la sanzione economica diventa coercizione militare. E quando una potenza nucleare interpreta questa coercizione come un atto ostile diretto, la distinzione tra pressione politica e guerra aperta si assottiglia fino quasi a scomparire.

L’illusione europea: colpire senza pagare il prezzo

La convinzione più pericolosa che oggi circola nelle cancellerie europee è che Mosca possa essere spinta sempre più indietro senza che reagisca in modo proporzionato. Si è cominciato con le sanzioni finanziarie, poi con il blocco tecnologico, poi con l’invio di armi sempre più sofisticate, poi con missili capaci di colpire in profondità, poi con il sostegno informativo agli attacchi contro infrastrutture russe. Ogni passaggio è stato presentato come necessario, limitato, difensivo. Ogni passaggio ha spostato un poco più avanti il confine dell’escalation.

Il problema è che questa progressione ha creato una dipendenza psicologica dall’impunità. Se la Russia non reagisce oggi, si presume che non reagirà domani. Se non colpisce una base europea dopo un attacco indiretto, si conclude che non lo farà nemmeno dopo il successivo. Se non risponde alla pressione nel Mar Nero, si pensa che accetterà anche quella nel Baltico. È una logica comoda, ma fragile. La deterrenza non funziona così. La deterrenza è fatta di credibilità, non di comunicati.

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La Russia, finora, ha spesso scelto di assorbire il colpo, rispondendo sul teatro ucraino invece che contro i Paesi europei coinvolti. Ma questo comportamento non può essere considerato una legge permanente della politica russa. Può essere stato calcolo, pazienza strategica, volontà di evitare lo scontro diretto con la Nato, oppure semplice attesa di condizioni migliori. In ogni caso, non garantisce che Mosca continui a comportarsi allo stesso modo.

Il problema della credibilità russa

Il Cremlino si trova davanti a una contraddizione. Da un lato vuole evitare una guerra generale con l’Europa e con la Nato. Dall’altro deve impedire che la propria immagine di potenza capace di difendere il territorio nazionale venga logorata. Se raffinerie, aeroporti, porti e basi russe vengono colpiti con sistemi guidati da informazioni occidentali, e se le navi russe iniziano a essere bloccate o minacciate in mare, la pressione interna per una risposta crescerà.

Non è solo una questione militare. È anche politica. La leadership russa ha costruito una parte della propria legittimità sull’idea di aver restituito allo Stato autorità, sovranità e capacità di reazione dopo gli anni della debolezza postsovietica. Se l’Occidente appare in grado di colpire e umiliare la Russia senza conseguenze, l’immagine del potere ne risente. Non necessariamente al punto da rovesciare il sistema, ma abbastanza da rafforzare chi chiede una linea più dura.

La nuova dottrina nucleare russa va letta proprio come un segnale. Mosca non considera più minaccia strategica soltanto i missili intercontinentali. Considera minaccia strategica anche il dispiegamento in Europa di missili a medio raggio, la possibilità di colpire infrastrutture decisive, la partecipazione indiretta di Paesi occidentali ad attacchi contro il territorio russo. Questo abbassa la soglia psicologica del confronto. Non significa che la Russia userà armi nucleari. Significa però che vuole far capire all’Europa che il vecchio gioco dell’ambiguità ha un limite.

Il Baltico, laboratorio della crisi futura

Il Baltico è il luogo dove questa dinamica può esplodere più facilmente. È un mare stretto, quasi chiuso, circondato da Paesi ostili o sospettosi nei confronti di Mosca. Vi si affacciano la Russia, con San Pietroburgo e Kaliningrad, la Germania, la Polonia, i Paesi baltici, la Scandinavia. È uno spazio dove passano energia, merci, flotte militari, sistemi di sorveglianza, cavi e infrastrutture critiche.

In questo ambiente, la possibilità di errore è enorme. Una petroliera russa scortata da una nave militare. Una fregata europea che tenta un’ispezione. Un drone che sorvola un’area sensibile. Un radar che interpreta male una manovra. Un comando locale che agisce con eccesso di zelo. Non serve immaginare un piano deliberato per la guerra: spesso le guerre nascono proprio dall’accumulo di mosse considerate razionali da ciascuna parte e provocatorie dall’altra.

Kaliningrad rende tutto ancora più instabile. L’enclave russa nel cuore dello spazio Nato è già una piattaforma militare avanzata. Ogni pressione sul Baltico viene letta da Mosca anche come pressione su Kaliningrad. Ogni misura europea di controllo marittimo può essere interpretata come preparazione all’isolamento dell’enclave. Da qui il rischio che la Russia reagisca non con un’invasione terrestre dei Paesi baltici, scenario spettacolare ma poco utile, bensì con colpi selettivi contro infrastrutture militari, portuali o logistiche considerate parte dell’offensiva occidentale.

Una Nato meno automatica di quanto sembri

Il punto politico più delicato riguarda la Nato. In teoria l’Alleanza Atlantica garantisce difesa collettiva. In pratica, ogni crisi concreta apre un interrogativo: chi ha provocato l’incidente? Chi ha superato per primo la soglia? L’attacco russo è stato immotivato o è arrivato dopo una sequenza di azioni europee ostili? Gli Stati Uniti sono disposti a rischiare una guerra diretta con Mosca per una crisi navale nel Baltico?

Queste domande non sono accademiche. Sono il cuore della deterrenza. L’Europa si comporta spesso come se la garanzia americana fosse assoluta, meccanica, indipendente dalle circostanze. Ma gli Stati Uniti hanno priorità globali diverse. Guardano alla Cina, al Pacifico, al Medio Oriente, alla competizione tecnologica, al proprio debito, alla propria polarizzazione interna. Possono sostenere l’Europa, ma non necessariamente seguirla in ogni provocazione.

Se una crisi nascesse da un tentativo europeo di bloccare navi russe, Washington potrebbe trovarsi davanti a una scelta scomoda: intervenire e rischiare l’escalation nucleare, oppure frenare gli alleati e mostrarsi esitante. In entrambi i casi, la credibilità dell’architettura atlantica verrebbe messa alla prova. Ed è proprio questo che rende la fase attuale così pericolosa: l’Europa alza il livello dello scontro nel momento in cui non è sicura che gli Stati Uniti vogliano davvero seguirla fino in fondo.

Il riarmo tedesco e la memoria europea

La Germania è al centro di questa trasformazione. Berlino vuole tornare a essere il pilastro militare del continente, ma lo fa in una fase di debolezza industriale e politica. Il modello tedesco degli ultimi decenni era fondato su tre pilastri: energia russa conveniente, esportazioni verso i mercati globali, protezione strategica americana. Tutti e tre sono oggi incrinati.

Il gas russo non è più la base della competitività tedesca. La Cina è passata da mercato privilegiato a concorrente diretto, soprattutto nell’automobile e nelle tecnologie verdi. Gli Stati Uniti non offrono più una garanzia incondizionata, ma chiedono spese militari più alte e maggiore allineamento politico. In questo scenario, il riarmo appare a Berlino come una via per recuperare centralità. Ma una potenza che si riarma mentre perde industria civile, consenso interno e coesione sociale rischia di diventare più aggressiva perché più insicura.

Inoltre, l’idea di una Germania guida militare dell’Europa riapre memorie profonde. Francia e Regno Unito possono accettare la forza economica tedesca, ma faticano ad accettarne una supremazia militare. I Paesi dell’Est vogliono la protezione tedesca contro Mosca, ma temono ogni accordo separato tra Berlino e il Cremlino. Bruxelles vorrebbe centralizzare la difesa europea, ma non dispone di legittimazione politica sufficiente. Il risultato è un riarmo senza vera architettura politica.

L’economia del blocco: chi paga davvero?

Una pressione navale contro la Russia colpirebbe innanzitutto il commercio energetico. L’obiettivo dichiarato sarebbe ridurre le entrate di Mosca. Ma il mercato mondiale dell’energia non funziona come un interruttore. Se una quota di petrolio russo viene ostacolata, i flussi si spostano, i prezzi salgono, gli intermediari aumentano i margini, le rotte diventano più lunghe e costose. Alla fine, il peso ricade anche sui consumatori europei.

L’Europa ha già sperimentato questa dinamica con il gas. La scelta di separarsi rapidamente dalle forniture russe ha aumentato la dipendenza dal gas naturale liquefatto, dalle infrastrutture di rigassificazione, dai mercati spot, dagli Stati Uniti e dal Qatar. Ha ridotto la vulnerabilità politica verso Mosca, ma ha aumentato la vulnerabilità economica verso i prezzi globali. Un’escalation navale produrrebbe un effetto simile sul petrolio, sulle assicurazioni, sui trasporti e sulle materie prime.

A pagare sarebbero industrie energivore, famiglie, agricoltura, chimica, trasporti, acciaio, logistica. Il riarmo assorbirebbe risorse pubbliche mentre il costo dell’energia comprimerebbe la competitività. L’Europa rischierebbe di finanziare la propria militarizzazione tagliando ulteriormente lo spazio fiscale per welfare, infrastrutture, sanità, scuola e innovazione civile. Sarebbe una trasformazione profonda del modello europeo: meno Stato sociale, più Stato militare.

Il Sud globale non segue più gli ordini

C’è poi un aspetto geoeconomico ancora più importante. L’Unione Europea pretende di trasformare le proprie sanzioni in norme mondiali. Chiede all’Asia di non comprare petrolio russo, ad altri Paesi di non acquistare grano o fertilizzanti russi, ai mercati globali di adattarsi alle priorità europee. Ma il mondo non è più quello degli anni Novanta. India, Cina, Turchia, Paesi del Golfo, molte economie africane e latinoamericane ragionano secondo convenienza nazionale, non secondo disciplina occidentale.

Se il petrolio russo costa meno, lo comprano. Se i fertilizzanti russi sono indispensabili, li acquistano. Se il grano russo arriva a condizioni vantaggiose, lo importano. Non perché amino Mosca, ma perché non accettano di sacrificare la propria stabilità alimentare ed energetica per una guerra europea. Questo è il vero fallimento geopolitico di Bruxelles: l’Europa parla come una potenza normativa globale, ma viene ascoltata sempre meno come potenza materiale.

Anzi, più l’Europa militarizza le rotte e politicizza il commercio, più accelera la costruzione di circuiti alternativi. Sistemi di pagamento diversi, assicurazioni non occidentali, flotte registrate in Paesi terzi, accordi bilaterali in valute nazionali, reti logistiche fuori dal controllo europeo. La guerra economica contro la Russia, nata per isolare Mosca, rischia così di isolare progressivamente l’Europa da una parte crescente del mondo.

La guerra breve che può cambiare tutto

Dal punto di vista militare, l’Europa non è pronta a una guerra convenzionale ad alta intensità. Possiede armi avanzate, ma in quantità limitate. Ha eserciti professionali, ma numericamente ridotti. Ha industrie belliche importanti, ma non ancora riconvertite su scala sufficiente. Ha difese antiaeree, ma frammentate. Ha marine efficienti, ma esposte in mari ristretti e sorvegliati.

La Russia, al contrario, ha trasformato la guerra in Ucraina in un gigantesco laboratorio militare. Ha imparato a usare droni, guerra elettronica, missili, artiglieria, difese stratificate, produzione accelerata. Ha subito perdite enormi, ma ha anche adattato il proprio sistema. In uno scontro limitato, Mosca potrebbe scegliere obiettivi precisi: depositi di munizioni, basi aeree, porti, centri radar, nodi ferroviari, infrastrutture energetiche, comandi logistici.

Non avrebbe bisogno di occupare territori europei. Le basterebbe dimostrare che l’Europa non può colpire impunemente la Russia senza subire danni pesanti. Una guerra di pochi giorni potrebbe bastare a provocare panico finanziario, aumento dei prezzi energetici, divisioni politiche, blocco dei trasporti, crisi nei governi europei. Il vero obiettivo non sarebbe conquistare, ma spezzare la volontà politica dell’avversario.

L’assenza di una via d’uscita

La cosa più inquietante è che l’Europa non sembra avere una strategia di uscita. Vuole impedire alla Russia di vincere, ma non sa come far vincere l’Ucraina. Vuole punire Mosca, ma non sa come costringerla alla resa. Vuole ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti, ma resta legata alla Nato. Vuole diventare potenza geopolitica, ma non ha un comando unico, una politica estera comune, un bilancio federale, una vera industria militare integrata.

Questa contraddizione produce gesti sempre più duri e pensiero sempre più debole. Si alza il tono perché manca la soluzione. Si parla di riarmo perché manca la diplomazia. Si invoca la fermezza perché non si sa più quale compromesso proporre. Ma la fermezza senza obiettivo può diventare incoscienza.

L’Europa avrebbe bisogno di una discussione pubblica onesta: quali interessi vitali sono in gioco? Quale prezzo siamo disposti a pagare? Quale rischio militare accettiamo? Quale rapporto vogliamo con la Russia dopo la guerra? Quale autonomia abbiamo davvero dagli Stati Uniti? Quale ruolo intendiamo giocare in un mondo in cui il Sud globale non obbedisce più automaticamente all’Occidente?

Queste domande vengono evitate. Al loro posto si preferisce un linguaggio morale assoluto, nel quale ogni dubbio diventa cedimento e ogni richiesta di prudenza diventa complicità con Mosca.

Il rischio finale: una guerra nata dall’automatismo

Il pericolo più grande non è che qualcuno decida lucidamente di scatenare una grande guerra europea. Il pericolo è che tutti procedano per automatismi. Una sanzione in più. Una nave fermata. Una scorta militare russa. Un drone abbattuto. Un porto colpito. Una base usata per l’intelligence. Una rappresaglia limitata. Una riunione d’emergenza della Nato. Una risposta simbolica che diventa reale. E poi il salto.

Le guerre spesso non nascono da un unico atto folle, ma da una catena di atti considerati gestibili. Oggi l’Europa crede di poter gestire la pressione navale sulla Russia come ha gestito le sanzioni. Ma il mare è diverso. Il mare è spazio fisico, militare, immediato. Una nave bloccata non è un conto bancario congelato. Una rotta interrotta non è una dichiarazione politica. Una scorta armata non è una conferenza stampa.

Se il commercio diventa campo di battaglia, l’Europa entra in una dimensione che non controlla più. E se la Russia decide che la sua credibilità strategica impone una risposta, nessun comunicato di Bruxelles potrà riportare indietro la situazione.

Il continente è dunque davanti a una scelta. Può continuare a procedere verso la militarizzazione dello scontro economico, illudendosi che Mosca arretri sempre. Oppure può riconoscere che la sicurezza europea non può essere costruita sulla progressiva umiliazione di una potenza nucleare. La prima strada conduce al rischio di guerra. La seconda richiede coraggio politico, realismo e diplomazia.

Per ora, purtroppo, l’Europa sembra avere molto riarmo, molta retorica e pochissima strategia.