Il ritardo nella consegna dei sistemi Patriot alla Svizzera sta trasformando il programma Air2030 da semplice modernizzazione delle forze armate a questione geopolitica europea. La decisione del Consiglio federale di sospendere temporaneamente i pagamenti a Washington, in attesa di chiarimenti su costi e tempistiche, segnala infatti un problema più profondo: la crescente difficoltà dell’industria occidentale nel sostenere la domanda globale di difesa aerea. Berna aveva pianificato di ricevere i sistemi tra il 2027 e il 2028. Oggi, invece, gli Stati Uniti parlano di slittamenti che potrebbero raggiungere i cinque-sette anni, aggravati dalla priorità accordata all’Ucraina e dall’espansione delle tensioni in Medio Oriente. Il risultato è che una nazione tradizionalmente prudente e finanziariamente solida scopre quanto la propria sicurezza possa dipendere da decisioni industriali e strategiche prese altrove. La questione non riguarda soltanto la Svizzera. Il caso evidenzia una trasformazione strutturale: la difesa antimissile è diventata una risorsa scarsa, sottoposta a una competizione internazionale che coinvolge guerre convenzionali, deterrenza strategica e protezione delle infrastrutture critiche.

La saturazione americana e la fragilità delle filiere occidentali

Negli ultimi anni il sistema Patriot è diventato uno degli asset più richiesti dell’ecosistema militare occidentale. L’invasione russa dell’Ucraina, gli attacchi missilistici nel Mar Rosso e la crescente instabilità mediorientale hanno moltiplicato la domanda di batterie antimissile, radar e intercettori. Questo scenario ha prodotto un effetto a catena. Gli Stati Uniti devono contemporaneamente sostenere Kyiv, rassicurare gli alleati NATO, proteggere le basi americane all’estero e mantenere capacità di deterrenza nell’Indo-Pacifico. In una simile situazione, anche partner affidabili ma non prioritari, come la Svizzera, rischiano di scivolare in fondo alla gerarchia delle consegne.

Il problema è industriale prima ancora che militare. Le catene produttive della difesa occidentale non erano state progettate per sostenere simultaneamente conflitti ad alta intensità e programmi di riarmo continentale. La conseguenza è una crescente vulnerabilità dei contratti Foreign Military Sales (FMS), dove tempi, costi e priorità possono cambiare rapidamente in funzione delle emergenze geopolitiche. La Svizzera sta quindi sperimentando quello che molti Paesi europei temono da tempo: la dipendenza da un unico fornitore strategico può trasformarsi in un rischio operativo.

Il ritorno delle alternative europee

Non sorprende che Berna abbia deciso di aprire consultazioni con produttori di Germania, Francia, Israele e Corea del Sud. La richiesta di Armasuisse è significativa: non si cercano soltanto prestazioni tecniche, ma anche tempi di consegna, sostenibilità industriale e quota di produzione europea — possibilmente svizzera. Qui emerge il vero nodo geopolitico del dossier. L’Europa dispone di alternative credibili, ma frammentate. Il sistema SAMP/T, sviluppato dal consorzio franco-italiano Eurosam, rappresenta la principale opzione continentale per la difesa aerea a lungo raggio. L’IRIS-T SLM tedesco offre invece capacità molto apprezzate nel segmento medio raggio, soprattutto dopo l’impiego operativo in Ucraina. Tuttavia il confronto non è puramente tecnico. Il Patriot garantisce piena interoperabilità con l’architettura NATO e una lunga esperienza operativa. Le alternative europee riducono invece la dipendenza politica dagli Stati Uniti e potrebbero favorire una maggiore autonomia industriale continentale. La Svizzera si trova così davanti a un dilemma destinato probabilmente a coinvolgere anche altri Paesi europei: privilegiare la continuità strategica atlantica oppure investire in una filiera europea meno dipendente dalle priorità americane.

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Difesa aerea e sovranità strategica

Il dibattito va oltre la scelta di un missile. Una moderna architettura di difesa aerea non consiste soltanto nell’acquisto di batterie antimissile, ma nell’integrazione di radar, sensori, reti dati, comando e controllo, manutenzione e logistica. Per questo motivo il ritardo dei Patriot colpisce il cuore della pianificazione svizzera. Se il calendario dovesse slittare verso il prossimo decennio, Berna rischierebbe un vuoto temporaneo nella protezione dello spazio aereo proprio mentre in Europa aumenta la percezione della minaccia derivante da missili balistici, droni e attacchi a lunga gittata. Il Consiglio federale sta quindi valutando una soluzione multilivello: mantenere formalmente il programma Patriot, ma affiancarlo con un sistema supplementare europeo. Questa strategia consentirebbe di distribuire il rischio industriale e aumentare la flessibilità operativa. In prospettiva, il caso svizzero potrebbe diventare uno stress test per l’intera Europa. Se sempre più governi percepiranno i ritardi americani come strutturali e non episodici, la domanda verso l’industria europea della difesa potrebbe crescere rapidamente.

La vera partita: capacità produttiva europea

Il punto decisivo non è stabilire quale sistema sia “migliore” in senso assoluto. La vera questione è se l’Europa possieda la capacità industriale necessaria per sostenere il proprio riarmo senza dipendere integralmente dagli Stati Uniti. Negli ultimi trent’anni il continente ha privilegiato interoperabilità e integrazione atlantica, riducendo però investimenti, stock e capacità produttive autonome. Oggi la guerra in Ucraina e la crisi mediorientale mostrano il costo di quella scelta. La vicenda svizzera anticipa quindi una trasformazione più ampia. La difesa aerea europea sta diventando una competizione non soltanto tecnologica, ma industriale e geopolitica. Chi controllerà produzione, manutenzione e tempi di consegna controllerà anche una parte crescente della sicurezza continentale. Per questo il dossier Air2030 non riguarda più soltanto Berna. Riguarda il futuro equilibrio tra autonomia strategica europea e dipendenza dalle capacità industriali americane, in un mondo dove la domanda di sicurezza cresce più rapidamente della capacità occidentale di produrla.