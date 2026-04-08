Il nodo non è semplicemente se Washington decida di sottrarre risorse a Kyiv. Il vero punto è più strutturale: la guerra contro l’Iran sta rivelando in modo plastico quanto il sostegno europeo all’Ucraina resti ancorato a scorte, filiera industriale e priorità operative statunitensi. Questo vincolo non nasce oggi, ma è il prodotto di una lunga transizione iniziata dopo il 2014 e accelerata dal conflitto su larga scala del 2022. Negli ultimi anni, l’Europa ha cercato di sostenere una doppia narrativa: da un lato l’impegno politico a favore dell’Ucraina, dall’altro la convinzione di poter progressivamente colmare il gap industriale con gli Stati Uniti. Tuttavia, la realtà materiale della guerra ha imposto una verità diversa: la capacità di sostenere un conflitto ad alta intensità non dipende solo dalla volontà politica, ma dalla disponibilità concreta di munizioni, intercettori e sistemi complessi. È qui che emerge il collo di bottiglia.

Il meccanismo PURL e la dipendenza strutturale

Il sistema del PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) rappresenta il tentativo più avanzato di coordinare il sostegno occidentale. Formalmente, consente agli alleati europei di finanziare forniture militari per Kyiv attraverso canali statunitensi. Sostanzialmente, però, crea una dipendenza: l’Europa paga una quota crescente, ma continua a fare affidamento sulla capacità industriale americana per trasformare risorse finanziarie in capacità militare. Questa architettura ha funzionato finché il teatro ucraino era il principale consumatore di risorse. Ma l’apertura di un secondo fronte ad alta intensità, quello mediorientale, cambia completamente l’equazione. Quando due guerre competono per gli stessi sistemi – in particolare difesa aerea e missilistica avanzata – la questione diventa inevitabilmente gerarchica: chi ha la priorità?

Il fattore Iran e la competizione per gli arsenali

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Le informazioni emerse da fonti statunitensi indicano che il Pentagono sta valutando una possibile riallocazione di materiali inizialmente destinati all’Ucraina verso il Medio Oriente. Non si tratta ancora di una decisione definitiva, ma il segnale è chiaro: il consumo operativo nella guerra contro l’Iran ha raggiunto livelli tali da mettere sotto pressione gli stock. Il punto non è solo quantitativo, ma qualitativo. I sistemi richiesti sono gli stessi: Patriot, intercettori avanzati, munizioni di precisione. Quando queste categorie entrano in scarsità, la priorità tende a seguire la logica più semplice: proteggere le forze statunitensi impegnate in combattimento. In questo contesto, il rischio di crowding-out nei confronti di Kyiv diventa concreto. Anche i movimenti recenti di batterie e intercettori tra Europa, Turchia e Medio Oriente suggeriscono una riallocazione dinamica degli assetti. Non è ancora una rottura strategica, ma è un segnale di stress sistemico.

La fragilità della base industriale europea

Il problema si amplifica osservando la base industriale. Nonostante l’aumento significativo della spesa per la difesa, l’Europa non ha ancora sviluppato una capacità autonoma sufficiente nelle categorie più critiche. Gli incrementi produttivi annunciati da aziende come MBDA o Lockheed Martin rappresentano progressi importanti, ma operano su una scala temporale pluriennale. Nel breve periodo, la realtà è che il continente resta dipendente da una filiera esterna per sistemi ad alta complessità. Questo significa che ogni crisi globale può riflettersi immediatamente sulla sicurezza europea. La guerra in Ucraina, da questo punto di vista, non è più un caso isolato, ma parte di una competizione più ampia per risorse limitate.

Russia e guerra di attrito: una strategia incompleta

Parallelamente, anche il fronte russo mostra segnali di ambiguità strategica. Mosca ha dimostrato capacità di resilienza e adattamento, ma non ha ancora trasformato il conflitto in una vittoria strategica decisiva. L’offensiva nel Donbass appare intermittente, mentre le capacità ucraine – sostenute dalla NATO – stanno evolvendo, soprattutto nel dominio dei droni, degli attacchi in profondità e della pressione economica. Gli attacchi a infrastrutture sensibili in territorio russo e le operazioni contro la flotta ombra indicano un affinamento della strategia di logoramento. In questo contesto, la Russia sembra oscillare tra una postura prudente e la mancanza di una decisione politica netta, come dimostrato dall’assenza di una mobilitazione su larga scala. Il risultato è una guerra che tende al pantano strategico, dove nessuna delle due parti riesce a imporre una svolta definitiva.

Illusioni geopolitiche e calcolo strategico

Un elemento critico riguarda le aspettative politiche. L’idea che un cambiamento a Washington possa portare rapidamente a una soluzione negoziale appare fragile. Affidarsi a dinamiche elettorali americane come leva strategica espone Mosca a un rischio evidente: quello di costruire la propria strategia su variabili non controllabili. Allo stesso tempo, scommettere sul logoramento occidentale può funzionare solo fino a un certo punto. Se da un lato gli Stati Uniti devono gestire più teatri, dall’altro mantengono una capacità di rigenerazione industriale e militare superiore. Il rischio per la Russia è quindi quello di prolungare un conflitto senza ottenere un vantaggio decisivo.

La fine dell’illusione di abbondanza

Il vero significato della crisi attuale non è la fine del sostegno all’Ucraina, ma la fine di un’illusione: quella dell’abbondanza strategica occidentale. Le risorse non sono infinite, e quando più crisi convergono sulla stessa base industriale, emergono inevitabilmente tensioni. Per l’Europa, la lezione è chiara. Non basta finanziare la sicurezza: serve produrla. Finché il continente resterà dipendente da scorte e priorità americane, ogni crisi globale rischierà di trasformarsi in una crisi europea. In questo scenario, la vera variabile decisiva non sarà chi vincerà una singola battaglia, ma chi saprà costruire una autonomia industriale e strategica credibile. Perché nel nuovo equilibrio globale, la potenza non si misura solo sul campo, ma nella capacità di sostenere la guerra nel tempo.