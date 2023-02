In Cina è considerato uno dei migliori scienziati del Paese. Mente brillante, acclamato accademico dell’Università di Beihang, Wu Zhe effettua da tre decenni ricerche sul cosiddetto Near Space, ovvero lo spazio compreso tra i cieli che si estendono al di sopra delle rotte delle compagnie aeree commerciali e i satelliti in orbita.

Nato nel 1957 nella provincia dello Shanxi, il signor Wu potrebbe essere tra le menti principali, se non la principale, di una ipotetica strategia di sorveglianza cinese basata su dirigibili e palloni spia. Gli stessi palloni aerostatici, per intenderci, avvistati nelle ultime settimane nello spazio aereo degli Stati Uniti.

Ricordiamo che Washington ha rilevato quattro oggetti non identificati sul proprio territorio, il primo dei quali ritenuto dal Pentagono un presunto pallone spia cinese e quindi abbattuto dopo alcuni giorni di monitoraggio al largo delle coste della Carolina del Sud. La Cina ha spiegato che quel pallone, utilizzato per rilevazioni meteorologiche, apparteneva ad una società privata e che era finito accidentalmente sul territorio statunitense. Per l’intelligence americana, al contrario, il misterioso dirigibile sarebbe stato inviato appositamente da Pechino per raccogliere informazioni riservate.

In ogni caso, dopo questo episodio, il dipartimento del Commercio degli Usa ha sanzionato cinque società cinesi e un istituto di ricerca accusati di essere collegati ad un programma di sorveglianza “ad alta quota” organizzato dal governo cinese. I sei soggetti sono stati aggiunti alla lista nera il 10 febbraio, giorno del 66esimo compleanno di Wu, per la loro fornitura di dirigibili, palloni, altri materiali nonché componenti correlati ad azioni di “intelligence e ricognizione” militare cinese, ha affermato lo stesso Dipartimento.

Ebbene, oltre la metà di queste entità ha collegamenti con il richiamato Wu Zhe. Washington non ha detto se qualcuna delle entità inserite nella lista nera fosse specificamente collegata al pallone cinese, né ha citato espressamente il professor Wu per nome.

Le ricerche di Wu Zhe

Nessuno ha prestato troppa attenzione ad un importantissimo traguardo raggiunto dal professor Wu nel 2019. Quattro anni fa, lui e il suo team erano riusciti a tagliare un traguardo senza precedenti, annunciando il lancio di un dirigibile senza equipaggio in un pionieristico volo ad oltre 60mila piedi nei cieli di tutto il mondo, Nord America compreso. Il dirigibile Cloud Chaser, spiegava all’epoca un entusiasta Wu al quotidiano cinese Southern Weekly, era una pietra miliare del suo disegno avveniristico: inviare palloni aerostatici nell’atmosfera terrestre per fornire preavvisi di calamità naturali, monitorare l’inquinamento ed effettuare sorveglianza aerea.

Secondo il New York Times, con il senno di poi le affermazioni dell’accademico avevano appena rivelato i dettagli e la portata delle ambizioni del governo cinese, desideroso di iniziare ad utilizzare palloni ad alta quota sia per registrare le attività meteorologiche che per esigenze militari. I resoconti dei media cinesi, gli studi accademici e i discorsi dei funzionari suggeriscono che il professor Wu sarebbe stato al centro degli sforzi per sviluppare questi dirigibili.

Ma cosa sappiamo di Wu Zhe? Ha conseguito il dottorato di ricerca in meccanica strutturale nel 1988 in quello che oggi è l’Harbin Institute of Technology, istituto sanzionato dagli Stati Uniti nel 2020 per aver sostenuto la modernizzazione dell’esercito cinese. Nel 1991 ha iniziato a insegnare a Beihang, che dal 2010 è soggetta a restrizioni statunitensi per lo stesso motivo.

Newsweek ha fatto notare che il sito web di Beihang descrive Wu come un illustre professore che ha rinunciato al suo incarico di vicepresidente dell’università per dedicarsi alla ricerca e all’insegnamento. Pare che i contributi del professor Wu in campo aerospaziale siano stati notati quando era ancora un giovane accademico, e che grazie a questi abbia fatto parte di un comitato tecnico dell’allora Dipartimento generale degli armamenti dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese.

Sempre leggendo la biografia, scopriamo che il principale studioso della School of Aeronautical Science and Engineering di Beihang si è concentrato sulla “configurazione degli aerei, diffusione elettromagnetica e tecnologia a bassa osservazione”. Si aggiunge anche che i suoi risultati nell’applicazione della tecnologia stealth sono stati particolarmente degni di nota.

Palloni e dirigibili

Rispetto ai satelliti, i velivoli ad alta quota studiati da Wu operano più vicino al suolo, trasportano carichi utili maggiori e possono ottenere una risoluzione eccellente. Rispetto agli aerei, invece, questi dirigibili operano in condizioni meteorologiche più elevate e più stabili che favoriscono l’osservazione a lungo termine. Le loro applicazioni comprendono la creazione di infrastrutture Internet wireless, l’allarme e il monitoraggio di disastri e la ricognizione aerea.

In ogni caso, il volo del Cloud Chaser del 2019 non è stato un evento casuale. L’Eagles Men Aviation Science and Technology Group (Emast), una società con sede a Pechino che lo stesso Wu ha co-fondato nel 2004, ha rivendicato altri successi del professore e dei suoi collaboratori. Nel 2019, ad esempio, dal sito di EMAST scopriamo che il team di Wu “ha acquisito per la prima volta un segnale tra la terra e lo spazio vicino”. La compagnia non ha però chiarito che tipo di segnali fossero coinvolti, né se il passaggio fosse legato al volo del Cloud Catcher di quell’anno o di un altro dirigibile.

Più di recente, nel marzo dello scorso anno, Wu era tra i quattro inventori nominati in una domanda di brevetto approvata per un “dispositivo per la riduzione del peso ad alta quota” per dirigibili stratosferici presentata da Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology, una delle sei società sanzionate dagli Stati Uniti.

Nel 2015 Zhang Jun, segretario del Partito Comunista dell’università di Beihang, dichiarava in una riunione che la squadra di Wu aveva appena “aperto la strada ad un nuovo percorso per lo sviluppo di velivoli nello spazio vicino” e li esortava ad andare oltre “concentrandosi sulle esigenze strategiche nazionali”.

Secondo alcune indiscrezioni il velivolo ideato da Wu nel 2019 avrebbe operato ad un’altitudine simile a quella del presunto pallone spia avvistato nel Michigan poche settimane fa. Non ci sono prove pubbliche che possano collegare Wu Zhe all’ospite indesiderato abbattuto dagli Stati Uniti ma esistono numerosi indizi che provano il ruolo chiave giocato da questo scienziato nello sviluppo del programma dei palloni aerostatici cinesi.

Per il NYT, Wu ha co-fondato o è stato azionista di almeno tre aziende nell’elenco delle entità: la richiamata Eagles Men Aviation Science and Technology Group, Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group e Beijing Nanjiang Aerospace Technology.