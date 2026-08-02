Blitz del Thaon di Revel a ovest di Pantelleria – La Marina Militare ispeziona una petroliera camerunense

Il 2 agosto 2026 l’unità italiana Thaon di Revel, ammiraglia della missione EUNAVFOR MED IRINI, ha abbordato coattivamente la petroliera Toa Payoh a ovest di Pantelleria, riaffermando l’applicazione del diritto di visita contro la flotta ombra russa nel Mediterraneo centrale.

I fatti

L’episodio del 2 agosto costituisce l’ultimo, in ordine cronologico, di una sequenza di interventi coercitivi condotti dalla Marina Militare contro il naviglio riconducibile alla cosiddetta “flotta ombra” russa, l’insieme eterogeneo di petroliere che, ricorrendo a registrazioni di comodo, cambi di bandiera fraudolenti e opacità proprietarie, elude sistematicamente il regime sanzionatorio occidentale sul greggio di Mosca.

Il pattugliatore polivalente d’altura Paolo Thaon di Revel (P430), unità capoclasse del programma Fincantieri caratterizzata dalla prua a doppio bulbo idrodinamico e dal ponte di comando integrato, operava in qualità di nave ammiraglia dell’operazione europea Irini, la missione dell’Unione Europea originariamente concepita per il controllo dell’embargo sulle armi in Libia e progressivamente estesa, tra maggio e giugno 2026, al monitoraggio delle rotte petrolifere sanzionate.

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L’abbordaggio si è verificato in acque internazionali del Mediterraneo centrale, dove la petroliera Toa Payoh, battente bandiera del Camerun, si trovava, dopo essere partita il 16 luglio dal Benin, con destinazione dichiarata Istanbul. Il fondato sospetto di un utilizzo fraudolento del registro camerunense per mascherare l’effettiva nazionalità del mercantile ha indotto il quartier generale operativo di Irini ad autorizzare l’esercizio del diritto di visita, previsto dall’articolo 110 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

Determinante è stato il rifiuto iniziale del comandante della nave di cooperare con le richieste radio, circostanza che ha reso necessario un intervento di forza mirato, con la discesa rapida di un team di ispezione dall’elicottero di bordo e il coinvolgimento dei fucilieri della Brigata Marina San Marco.

L’ammiraglio di divisione Marco Casapieri, Operation Commander della missione dal quartier generale strategico di Roma-Centocelle, ha confermato la dinamica dei fatti in un’intervista al Tg1, mentre la conduzione tattica sul campo è stata assicurata dal contrammiraglio Andrea Bielli, Force Commander imbarcato, che dal 1° aprile 2026 ha assunto la guida della Task Force 464 succedendo al collega greco Pollatos.

L’episodio segue di dodici giorni l’analogo abbordaggio, sempre condotto dal Thaon di Revel, della petroliera MV South Star al largo della Sicilia, e si inserisce in una cronologia più ampia che include l’intervento francese sulla MT Deliver del 26 giugno e la prima ispezione ufficiale del 7 giugno verso la MV Sandhya, quest’ultima realizzata sotto le nuove linee guida di ingaggio approvate dal Consiglio dell’Unione Europea proprio per contrastare la dark fleet.

Conseguenze geopolitiche e marittime

Sul piano geopolitico, l’abbordaggio della Toa Payoh conferma la trasformazione del Mediterraneo centrale in uno spazio conteso di enforcement sanzionatorio, dove l’Unione Europea sperimenta strumenti giuridici sinora impiegati con parsimonia. L’estensione del mandato di Irini oltre l’originaria missione libica segnala una ricalibratura strategica di fondo: la sicurezza marittima europea si salda ora esplicitamente alla politica sanzionatoria verso la Russia, superando la tradizionale distinzione tra missioni di embargo regionale e strumenti di pressione economica globale. Tale saldatura produce un effetto di precedente giuridico-politico: applicare sistematicamente l’articolo 110 UNCLOS contro mercantili sospettati di falso registro normalizza, agli occhi della comunità internazionale, un uso più assertivo del diritto di visita, che potrebbe in futuro essere invocato da altre coalizioni per finalità sanzionatorie analoghe, con il rischio di un’escalation reciproca di prassi coercitive in mare.

Contestualmente, la persistenza della flotta ombra, nonostante l’intensificazione dei controlli, dimostra la resilienza adattiva della rete logistica russa, capace di rigenerare rapidamente coperture di bandiera alternative, spesso presso registri aperti di Stati terzi con limitata capacità di verifica.

Sul versante propriamente marittimo, l’episodio rafforza la centralità dei colli di bottiglia del Mediterraneo centrale — l’area tra il Canale di Sicilia, Pantelleria e Malta — quale nodo cruciale per il controllo dei flussi energetici globali, ridisegnando implicitamente la geografia del potere marittimo europeo attorno a tali strozzature. La convergenza di più marine nazionali (italiana, francese, greca, tedesca) in un’unica cornice operativa consolida una forma di governance marittima multilaterale che eccede la funzione di polizia navale, configurandosi come strumento di affermazione della presenza europea in acque contese.

Infine, la vicenda alimenta la competizione normativa tra registri navali, poiché gli armatori legati alla rete sanzionata saranno indotti a migrare verso bandiere meno esposte alla pressione diplomatica occidentale, con effetti duraturi sulla mappa globale della flag of convenience economy e sulla credibilità dei registri africani coinvolti.

Conseguenze strategiche

Sotto il profilo strategico, l’episodio rafforza la proiezione operativa della Marina Militare quale attore di riferimento nell’architettura di sicurezza marittima europea, grazie alla disponibilità di unità di ultima generazione come i pattugliatori polivalenti d’altura, capaci di coniugare sorveglianza, deterrenza e capacità di intervento coercitivo.

La struttura di comando duale, con l’Operational Headquarters di Roma e il Force Headquarters imbarcato, esemplifica un modello di comando decentrato che integra pianificazione strategica e reattività tattica, sostenuto da un’architettura multinazionale che coinvolge Grecia, Francia, Germania e Romania, oltre al supporto aereo e satellitare di SatCen e Frontex.

L’episodio rafforza altresì la dottrina emergente della Maritime Domain Awareness quale pilastro imprescindibile per l’applicazione effettiva delle sanzioni, ridefinendo il perimetro operativo delle missioni navali europee.

Conclusioni

L’operazione condotta a ovest di Pantelleria conferma il ruolo centrale del Mediterraneo quale teatro prioritario per la sicurezza e la legalità internazionale.

In questo scenario complesso, emerge con straordinaria forza l’elevatissima professionalità degli equipaggi della Marina Militare e del team d’ispezione della Brigata Marina San Marco. L’impeccabile condotta tattica, la prontezza operativa e la precisione esecutiva dimostrate durante l’abbordaggio coattivo della Toa Payoh testimoniano l’eccellenza e il rigore addestrativo del personale imbarcato sulla nave ammiraglia Thaon di Revel.

Il successo e il valore strategico dell’intervento sono stati rimarcati con grande enfasi dallo stesso Ministro della Difesa, che ha espresso parole di vivo plauso ed profonda ammirazione per l’evento. Il Ministro ha lodato l’efficacia dell’azione e l’impegno profuso dagli uomini e dalle donne in divisa, evidenziando come la loro perizia costituisca un motivo di orgoglio nazionale e un pilastro fondamentale per la credibilità dell’Italia e dell’Unione Europea nel contrasto alla flotta ombra russa. Un plauso istituzionale che suggella l’eccellenza operativa di una missione chiave per il rispetto del diritto del mare.

ROBERTO DOMINI è Ufficiale Ammiraglio della riserva. Ha comandato nave Mogano, il contingente italiano in Sinai e le basi navali di Venezia e Augusta. Ha frequentato il Naval Staff College della Royal Navy a Greenwich a Londra ed è stato Addetto per la Difesa presso l’Ambasciata Italiana di Zagabria. Ha insegnato a lungo Strategia marittima e Storia navale all’Istituto di Guerra Marittima di Livorno e all’Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia.

Fonte

Redazione, “Nave Thaon di Revel abborda petroliera della flotta ombra russa a Pantelleria”, ANSA / Ministero della Difesa-Operazione EUNAVFOR MED IRINI, 2 agosto 2026. URL: https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/08/02/nave-della-marina-italiana-abborda-una-petroliera-della-flotta-ombra_c93a593b-b3bc-494c-a2f7-1cbdca2cb003.html