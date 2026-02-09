Minneapolis, laboratorio della politica della paura

Altro che “governare”. Qui si sperimenta. Si prende una città, la si mette sotto pressione e si guarda se regge. Minneapolis diventa così il laboratorio perfetto: non per fare ordine ma per dare una lezione. Quale? Che la paura è più economica della politica. Non costa campagne, non costa mediazioni, non costa compromessi. Costa solo qualche retata ben piazzata, qualche irruzione all’alba, un paio di episodi “casuali” che però casuali non sono mai davvero. Perché il punto non è quante persone prendi. Il punto è chi potrebbe essere il prossimo.

La tecnica è vecchia, solo che oggi ha la divisa nuova e un linguaggio più pulito. Non ti dicono: “Ti arresto perché sei un nemico”. Ti dicono: “Stiamo applicando la legge”. E intanto la legge diventa un rumore di fondo minaccioso: la senti anche quando non la vedi. Un giorno fermano qualcuno per strada, un altro entrano in un edificio, un altro ancora controllano documenti dove non dovrebbero, e nel frattempo i racconti si moltiplicano: persone trascinate fuori casa in modo umiliante, finestre spaccate, passeggeri presi di mira, famiglie coinvolte, gas e granate “di routine”. E quando la routine è questa, la città impara a vivere in modalità sopravvivenza: abbassare lo sguardo, cambiare percorso, evitare luoghi, evitare parole.

Il capolavoro, in questo genere di operazioni, è la casualità. La casualità è disciplina. Se sai esattamente cosa ti può succedere, ti difendi. Se non lo sai, ti autocensuri. È la differenza tra repressione e terrore: la repressione ha un bersaglio; il terrore ha un clima. E il clima lo crei con la sensazione che non esista più una linea netta tra chi “rischia” e chi è “al sicuro”. Quando anche il cittadino qualunque capisce che può finire nel tritacarne per un equivoco, per un eccesso di zelo, per una quota da raggiungere, allora scatta il vero obiettivo: l’obbedienza preventiva.

Il bello è che tutto questo viene venduto come “sicurezza”. Ma la sicurezza, qui, è un’altra cosa: è lo spettacolo della forza. È la dimostrazione che lo Stato può colpire dove vuole e quando vuole. E se qualcuno ancora pensa che serva un colpo di Stato per cambiare regime, dovrebbe guardare questa versione più moderna: nessun carro armato, nessuna sospensione della Costituzione, solo una pressione continua, a bassa intensità, che trasforma il diritto in un optional e la vita quotidiana in un percorso a ostacoli.

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

Poi c’è la parte più comica, se non fosse tragica: quando la violenza cresce, la risposta ufficiale è sempre la stessa. Non siamo noi, sono loro. Sono i facinorosi, sono i “nemici”, sono quelli che “provocano”. Ma qui la provocazione più grande è un’altra: far passare l’idea che sia normale vivere con l’ansia di incontrare un blocco, un’agente nervoso, una retata. È normale? No. È utile? Sì, perché tiene tutti occupati a difendersi. E quando ti difendi, non attacchi.

Intanto, mentre la città si riempie di avvocati, osservatori, corsi di autodifesa civile e reti di quartiere che si scambiano informazioni in tempo reale, il potere ottiene un secondo risultato: spacca il Paese. Ti costringe a scegliere: o stai con la forza “che mantiene l’ordine”, o stai con chi “disturba”. È una trappola perfetta, perché cancella le sfumature e rende sospetto persino il dubbio.

E l’economia? Quella paga, come sempre, in silenzio. Quando una metropoli vive di paura, i negozi si svuotano, i servizi rallentano, il costo della sicurezza privata sale, le assicurazioni diventano più care, gli investimenti si fanno timidi. La paura non si vede nei grafici del giorno dopo, si vede nelle abitudini che cambiano: meno movimento, meno fiducia, meno futuro. Però politicamente funziona, perché la paura non chiede programmi: chiede protezione. E chi la promette, anche se l’ha creata, incassa.

Il punto, alla fine, è semplice e spietato: non si tratta di “gestire” una città. Si tratta di educare un Paese. A vivere come se fosse sempre colpevole di qualcosa. A ringraziare perfino quando viene risparmiato. A considerare normale l’anomalia. E quando questa lezione passa, non serve più convincere nessuno. Basta far rumore, ogni tanto, per ricordare chi comanda.