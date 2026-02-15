Dal mare alle miniere, dal riciclaggio al traffico di persone: un problema economico che diventa dossier strategico. In America Latina si sta consolidando una realtà che non riguarda soltanto la cronaca nera: reti criminali di matrice cinese operano come ingranaggi di un’economia parallela che ruba risorse, avvelena ecosistemi e sfrutta le fragilità istituzionali. Il punto chiave è la convergenza tra globalizzazione commerciale, porosità dei controlli e capacità delle reti di muoversi tra legalità e illegalità, usando il commercio come copertura e le comunità chiuse come scudo.

Il mare come una miniera

La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è il primo fronte. La sottrazione di risorse ittiche viene stimata in circa 2,3 miliardi di dollari l’anno: una cifra che non fotografa solo il pescato rubato, ma anche il danno a catena su lavoro, prezzi alimentari, stabilità sociale delle comunità costiere.

Le flotte d’altura, spesso accusate di spegnere i sistemi di identificazione automatica e di sconfinare nelle zone economiche esclusive o in aree protette, trasformano il mare in un territorio senza legge. Sul piano economico questo significa meno entrate fiscali, più economia informale e crescente dipendenza da importazioni di prodotti ittici. Sul piano politico significa delegittimazione dello Stato, percepito come incapace di difendere la propria ricchezza.

Miniere illegali: dal rifornimento all’acquisto

Il secondo fronte è l’estrazione illegale, soprattutto di oro. Qui non conta solo chi scava, ma chi compra, distribuisce strumenti, rifornisce i campi, garantisce trasporti e sbocchi sui mercati. È la filiera che rende “sostenibile” l’illegalità. Il costo reale si misura in deforestazione, contaminazione da mercurio, distruzione di bacini idrici e aumento di malattie nelle popolazioni locali. Lo scenario economico è chiaro: territori impoveriti, investimenti leciti scoraggiati, assicurazioni più care, infrastrutture esposte a corruzione e sabotaggi.

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

Legname e fauna: la biodiversità come merce

Il traffico di legname raro non è un reato “ambientale” separato dal resto: apre piste, crea corridoi logistici, alimenta corruzione e spesso si intreccia con altre attività clandestine. Alcuni casi citati in sede statunitense richiamano espulsioni di imprese implicate in esportazioni illegali e scandali locali che mostrano quanto il fenomeno sappia penetrare nelle amministrazioni. Lo stesso vale per il traffico di fauna e flora: domanda di pelli, pinne, specie protette e prodotti esotici che trasforma la biodiversità in catalogo criminale. Geoeconomicamente è un drenaggio irreversibile di capitale naturale: un Paese può ricostruire un ponte, non una specie estinta.

Precursori chimici e droghe sintetiche

Un passaggio decisivo riguarda i precursori chimici necessari alla produzione di droghe sintetiche, incluso il fentanil. Se i precursori circolano con facilità, la produzione si adatta, si sposta, rinasce. Qui l’impatto economico diventa sanitario e sociale: spesa pubblica, perdita di produttività, pressione sulle forze dell’ordine. È anche una leva strategica: non serve controllare un territorio se si controllano i componenti che alimentano l’intera catena.

Riciclaggio: il denaro che “vola” e non lascia impronte

La finanza è il moltiplicatore. Viene descritto un meccanismo di riciclaggio noto come “denaro volante”: contante di gruppi criminali consegnato negli Stati Uniti a reti cinesi, poi compensato con crediti in valuta cinese e chiuso attraverso scambi commerciali. In pratica, il denaro non attraversa confini: li aggira. È una sfida per dogane, banche, unità antiriciclaggio, perché mescola transazioni lecite e illecite con una velocità superiore ai tempi della burocrazia.

Traffico di persone: rotte, debiti e infiltrazioni

Sul traffico e favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, le reti possono appoggiarsi a comunità chiuse e a sistemi di debito che vincolano i migranti lungo la rotta. La testimonianza ricorda un episodio storico del 1993, con 286 migranti cinesi arrivati a Queens, a New York, e segnala che nel 2024 oltre 30.000 cittadini cinesi sarebbero stati intercettati al confine meridionale degli Stati Uniti. Il dato apre una domanda strategica: anche senza trasformare automaticamente criminalità e Stato in un unico attore, l’esistenza di reti logistiche stabili può creare opportunità di infiltrazione e di pressione in uno scenario di competizione tra potenze.

Valutazione militare-strategica

La risposta non è solo repressiva: è organizzativa. Servono controllo del dominio marittimo, capacità di pattugliamento e ispezione portuale, condivisione di informazioni tra Paesi, e soprattutto intelligence finanziaria per seguire i flussi. La dimensione militare, in senso stretto, entra quando la protezione delle risorse e delle rotte diventa parte della sicurezza nazionale: guardie costiere, radar, satelliti, droni di sorveglianza, ma anche unità investigative specializzate.

La sovranità come terreno di competizione

Il quadro geopolitico è doppio. Da un lato, le reti criminali sfruttano l’espansione dei commerci e delle comunità diasporiche. Dall’altro, cresce l’interesse di Pechino per cooperazioni di polizia e sicurezza nella regione: un canale che può essere legittimo, ma che richiede trasparenza perché la sicurezza è sempre anche influenza. Per Washington si profila una linea d’azione pragmatica: cooperare con l’America Latina su un terreno dove l’interesse è comune — difendere sovranità, risorse, ambiente e legalità — evitando toni paternalistici e trasformando una minaccia condivisa in un vantaggio reciproco.