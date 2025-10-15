Un po’ Mercedes, un po’ Bmw: BeyonCa lancia la Grand Tourer

Aggiungi un posto all’affollatissimo tavolo delle auto elettriche cinesi. L’ultima arrivata risponde al nome di BeyonCa, abbreviazione di Beyond the Car, ossia “oltre l’auto”. Parliamo di una start-up specializzata nello sviluppo di Electric Vehicle (Ev) luxury, ormai pronta a presentare il suo primo modello di produzione alla fine di ottobre. Si tratta di un modello di lusso, la Grand Tourer Opus 1, progettata per viaggi ad alta velocità e a lunga distanza.

Il prezzo? Nulla a che vedere con le tradizionali auto elettriche cinesi low cost: partiamo da 100.000 dollari per salire in base alle funzionalità scelte dai fortunati acquirenti. Altro aspetto rilevante: BeyonCa produrrà la Grand Tourer a Tai Po, Hong Kong, presso l’Hong Kong Science and Technology Parks.

I mezzi saranno destinati per lo più a clienti provenienti da Europa e Medio Oriente. Ma cosa sappiamo di questo diavolo della strada, elegante come una Mercedes ma al contempo aggressivo come una Bmw? E da dove viene BeyonCa?

BeyonCa: oltre l’auto

L’idea di BeyonCa, ben espressa dalla traduzione letterale del nome, è quella di andare oltre la semplice costruzione di automobili, in questo caso elettriche, offrendo esperienze che vadano “oltre” la semplice auto, includendo mobilità, servizi, salute, tecnologia. Nel suo sito ufficiale la start-up spiega che il nome è nato dal desiderio di ridefinire il rapporto tra auto e persone andando, appunto, “oltre l’auto”.

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BeyonCa è stata fondata nel 2021 da Soh Weiming, che in precedenza aveva lavorato per 16 anni presso la sede cinese di Volkswagen. È sostenuta per il 15% da Renault e per il 45% da Dongfeng Motor. Nello specifico, Dongfeng contribuisce non solo come investitore, ma anche come partner strategico per la produzione, mentre Renault è coinvolta nell’aspetto tecnologico, nell’ecosistema e come supporto industriale/investitore.

Tra gli altri stakeholder, oltre al colosso cinese delle batterie Catl e varie istituzioni finanziarie, troviamo l’Al Faisaliah Group Holding Company (Afg), un gruppo di investimento saudita con base a Riyadh. Soh ha fatto sapere che BeyonCa punta a vendere 100.000 veicoli elettrici all’anno, con tre o cinque modelli disponibili entro “qualche anno dopo il 2025”.

BeyonCa GT Opus 1 pic.twitter.com/P1IktcDar5 — All China Auto (@ChinaAuto3) January 9, 2023

Ecco la Grand Tourer

L’obiettivo di BeyonCa? Creare un marchio Made in Hong Kong e vendere i suoi veicoli elettrici di lusso in tutto il mondo. Il prezzo della Grand Tourer Opus 1 dovrebbe ondeggiare intorno ai 100.000 dollari collocandosi a metà strada tra i veicoli di Bmw Serie 7 e la Classe S di Mercedes-Benz. Ancora nebbia fitta in merito alle sue caratteristiche tecniche.

La BeyonCa GT Opus 1, conosciuta anche come Optus 1, si presenta in ogni caso come una berlina elettrica di lusso ad alte prestazioni, progettata per competere nel segmento premium. Tra le sue caratteristiche tecniche principali spicca una batteria da circa 130 kWh, abbinata a un’architettura elettrica a 800 volt, che consente ricariche ultra-rapide fino a 350 kW, in linea con i migliori standard del settore.

Il design della vettura è fortemente orientato all’aerodinamica e al comfort da gran turismo, con linee pulite, maniglie a scomparsa e una coda “boat tail” elegante. Un elemento distintivo è l’integrazione di sensori biometrici a bordo, capaci di monitorare parametri vitali del conducente – come la pressione sanguigna – e intervenire in caso di emergenza, segnalando eventuali anomalie alle autorità sanitarie.

Non sono ancora stati resi pubblici i dati ufficiali su autonomia, potenza del motore o prestazioni, ma tutto lascia presagire un posizionamento ai vertici della categoria, sia in termini di tecnologia che di comfort. Per la cronaca, il ruolo di responsabile del design di BeyonCa è ricoperto da Dirk van Braeckel: 40 anni di esperienza nella progettazione automobilistica ed esperienza in Volkswagen.