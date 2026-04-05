Per oltre trent’anni, il controllo delle infrastrutture energetiche ha rappresentato uno dei principali strumenti di influenza nello spazio post-sovietico. Le pipeline non sono mai state semplici opere ingegneristiche, ma leve geopolitiche capaci di determinare dipendenze, alleanze e gerarchie regionali. Oggi, con il progressivo phase-out del gas russo deciso dall’Unione Europea, questo equilibrio si sta incrinando, aprendo spazi a nuove direttrici di approvvigionamento.

L’idea di collegare il Turkmenistan all’Europa attraverso il Mar Caspio non è nuova, ma il contesto attuale la rende nuovamente centrale. La combinazione tra la riduzione delle importazioni russe, il rafforzamento del ruolo dell’Azerbaigian e l’ambizione della Turchia di diventare hub energetico trasforma un vecchio progetto in una possibile architettura politica regionale. Tuttavia, più che un’infrastruttura già definita, il Trans-Caspian Pipeline rappresenta oggi una opzione strategica in evoluzione.

Il corridoio meridionale: realtà e limiti

A differenza del gasdotto trans-caspico, il Southern Gas Corridor è già operativo e costituisce la spina dorsale della connessione tra Caspio ed Europa. Negli ultimi anni ha aumentato la propria rilevanza, ma resta vincolato da capacità limitate e da una catena infrastrutturale che necessita di investimenti. Il vero nodo non è solo portare il gas fino all’Azerbaigian, ma garantire che l’intero sistema – dalla compressione al trasporto fino ai mercati finali – sia scalabile e sostenibile economicamente.

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Il ruolo del Turkmenistan tra Cina ed Europa

Il Turkmenistan dispone di alcune delle più ampie riserve di gas al mondo, ma la sua proiezione geopolitica resta limitata dalla forte dipendenza dal mercato cinese. L’apertura verso Ovest non nasce da una crisi, bensì dalla volontà di diversificare i partner. I recenti flussi verso la Turchia tramite meccanismi di swap dimostrano che una volontà politica esiste, ma si tratta ancora di soluzioni transitorie e indirette, lontane da una piena integrazione nel mercato europeo.

Il quadro legale del Mar Caspio è oggi meno rigido rispetto al passato, ma non completamente risolto. Accordi bilaterali e standard ambientali restano condizioni necessarie per qualsiasi sviluppo. Ancora più rilevanti sono però i vincoli economici: senza contratti di lungo periodo, finanziamenti solidi e domanda stabile, il progetto rischia di restare una leva diplomatica più che industriale.

La Turchia come snodo decisivo

La Turchia emerge come attore chiave di questa trasformazione. Non solo punto di transito, ma potenziale centro di mediazione energetica tra Asia centrale ed Europa, Ankara rafforza il proprio peso strategico. Tuttavia, questa centralità implica anche una crescente dipendenza europea da un attore con relazioni complesse con Russia, Iran e Unione europea.

Nel migliore dei casi, il corridoio trans-caspico si svilupperà gradualmente, con piccoli volumi iniziali e una progressiva espansione, contribuendo a una maggiore resilienza energetica europea. Nel peggiore, resterà un progetto evocato ma mai realizzato, utile come strumento negoziale ma incapace di tradursi in una vera alternativa strutturale.

Un’infrastruttura ancora politica

Il Trans-Caspian Pipeline non è oggi una realtà industriale, ma nemmeno un’ipotesi marginale. È un progetto che vive in una fase intermedia, dove la convergenza politica supera ancora la concretezza economica. La vera posta in gioco non è solo una nuova pipeline, ma la costruzione di una rete post-russa di connessioni euroasiatiche, in cui energia, trasporti e geopolitica si fondono. Sarà il passaggio dalle intenzioni ai contratti a stabilire se questa trasformazione resterà incompiuta o segnerà davvero una nuova mappa del potere energetico.