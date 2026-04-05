Il Mediterraneo orientale è oggi uno dei bacini marini che si stanno riscaldando più rapidamente al mondo: negli ultimi dieci anni, l’aumento delle temperature superficiali ha innescato una trasformazione profonda degli ecosistemi, favorendo la diffusione di specie termofile e aliene e mettendo sotto pressione la biodiversità autoctona adattata a condizioni temperate. In questo contesto, la scoperta documentata da un ampio studio pubblicato su Biodiversity and Conservation rappresenta un’eccezione di grande importanza scientifica: lungo circa 150 chilometri della costa sudoccidentale di Cipro opera un sistema di upwelling che mantiene le acque estive fino a 2–3 °C più fredde rispetto al resto del bacino di Levante.

Non si tratta di una semplice variazione locale, ma di una vera anomalia termica persistente in una delle regioni più colpite dal collasso climatico della biodiversità mediterranea. Lo studio – coordinato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn insieme a numerosi istituti europei e ciprioti – parte da un dato ormai consolidato: il Mediterraneo orientale ospita il più grave declino documentato delle specie native, con tassi di perdita che non hanno equivalenti nel resto del bacino. L’individuazione di un’area che, controcorrente, conserva condizioni ambientali più stabili apre dunque una finestra concreta su come e dove la biodiversità possa ancora resistere.

Cipro come rifugio climatico: dati sul campo e biodiversità residua

A differenza di molti lavori basati su modelli previsionali, la ricerca ha testato l’ipotesi di “rifugio climatico” direttamente sul campo. I ricercatori hanno campionato comunità di molluschi a diverse profondità – tra i 5 e i 30 metri – confrontando siti interni ed esterni all’area di upwelling e distinguendo tra habitat differenti: praterie di Posidonia oceanica e substrati rocciosi. Per ricostruire la biodiversità storica, sono stati analizzati anche gli accumuli di conchiglie presenti sul fondale, che forniscono una traccia affidabile delle comunità del passato.

I risultati mostrano un quadro inedito: la ricchezza di specie autoctone all’interno della zona di risalita è risultata di gran lunga superiore rispetto alle aree più calde circostanti, indipendentemente dal tipo di habitat. Nei prati di Posidonia, in particolare, la perdita di biodiversità è stata notevolmente inferiore rispetto ai siti esterni all’upwelling. I substrati rocciosi superficiali (5–15 metri) mostrano invece una riduzione marcata delle specie in entrambe le aree, un effetto associato alla perdita di copertura macroalgale dovuta al riscaldamento.

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Tuttavia, alle profondità maggiori (20–30 metri), anche nei siti più caldi la presenza di macroalghe persiste e la perdita di biodiversità risulta più contenuta. Questo dato suggerisce che i rifugi climatici non vadano cercati solo in superficie, ma anche nella fascia fotica inferiore, spesso trascurata nelle strategie di conservazione.

New research shows that coastal upwelling can create local refuges from climate change, even in the fast-warming Eastern Mediterranean.



The study combines biodiversity observations with #CopernicusMarine sea temperature data to identify areas of higher climate resilience.



Read… pic.twitter.com/f0Jmcq9015 — Copernicus Marine (@CMEMS_EU) January 19, 2026

Implicazioni per la conservazione nel Mediterraneo che cambia

Il sistema di upwelling di Cipro emerge come un caso unico all’interno dell’intero Mediterraneo orientale, un’area che comprende coste turche, levantine ed egiziane e che sta sperimentando una tropicalizzazione accelerata. Qui, specie aliene introdotte attraverso il Canale di Suez o il traffico navale trovano condizioni sempre più favorevoli, mentre molte specie endemiche mediterranee mostrano una capacità di adattamento limitata alle temperature estreme. L’area di risalita rappresenta quindi non solo un’anomalia termica, ma una vera e propria riserva funzionale di biodiversità nativa.

Secondo gli autori dello studio, si tratta probabilmente dell’unico rifugio climatico in situ rimasto nel bacino di Levante, con un valore che va ben oltre la scala locale. La sua protezione potrebbe consentire la sopravvivenza di popolazioni sorgente in grado – almeno teoricamente – di ricolonizzare aree degradate qualora le condizioni climatiche lo permettessero. Inoltre, il lavoro mette in discussione approcci di conservazione basati esclusivamente su proiezioni future, sottolineando l’importanza di identificare e tutelare rifugi già operativi nel presente. In un Mediterraneo sempre più caldo, queste aree non rappresentano una soluzione definitiva, ma uno spazio di resistenza ecologica che può rallentare la perdita irreversibile di capitale biologico.

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Rifugi climatici e pianificazione ambientale: un indicatore dei limiti di adattamento

I rifugi climatici non sono solo strumenti di conservazione, ma indicatori dei limiti di adattamento degli ecosistemi marini. Il fatto che una differenza termica di pochi gradi possa tradursi in una variazione così marcata della biodiversità evidenzia quanto il Mediterraneo orientale sia ormai vicino a soglie critiche. L’upwelling agisce come un meccanismo tampone, ma la sua efficacia dipende da processi oceanografici che potrebbero a loro volta essere alterati dal cambiamento climatico globale. In questo senso, la zona di Cipro non va letta come una “salvezza” definitiva, bensì come un laboratorio naturale che permette di osservare, in tempo reale, la risposta degli ecosistemi a condizioni climatiche marginalmente più favorevoli.

Integrare queste aree nelle strategie di pianificazione marina significa riconoscere che la resilienza non è distribuita in modo uniforme e che la conservazione dovrà sempre più confrontarsi con scelte selettive, basate su dati empirici. In un Mediterraneo che continua a scaldarsi, le oasi climatiche rappresentano non tanto un’alternativa al cambiamento, quanto piuttosto una misura temporanea per gestirne le conseguenze, offrendo tempo prezioso per comprendere fino a che punto gli ecosistemi marini possano ancora adattarsi prima di superare punti di non ritorno.