Il gruppo delle economie emergenti raddoppia i membri in una decisione “storica”, la decisione turca di costruire una nuova strada a Cipro viola le risoluzioni Onu e il Portogallo comincia ad addestrare i piloti ucraini per manovrare gli F-16. Trump cambia avvocato prima della resa di Atlanta e gli incendi estivi in Grecia costano la vita a 20 persone e privano l’Europa di foreste importantissime per l’aria che respiriamo: ecco le cinque notizie del giorno.

I Brics raddoppiano e spostano l’equilibrio mondiale

I leader Brics hanno annunciato al meeting di Johannesburg la storica ammissione di sei nuovi Paesi a partire dal prossimo anno: così il gruppo delle più grandi e popolose economie emergenti cerca di rimodellare l’ordine mondiale. I paesi Brics – Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica – hanno convenuto, nel corso del loro summit annuale, di rendere Argentina, Etiopia, Iran, Arabia Saudita, Egitto ed Emirati Arabi Uniti membri a pieno titolo dal 1 gennaio 2024. “Questo ampliamento dei membri è storico” ha affermato il presidente cinese Xi Jinping, la cui nazione è la più popolosa nel gruppo di Stati non occidentali che rappresenta un quarto dell’economia mondiale. “L’espansione è anche un nuovo punto d’inizio per la cooperazione Brics. Porterà nuovo vigore ai nostri meccanismi e rafforzerà ulteriormente la nostra forza per garantire la pace mondiale e lo sviluppo”. Gli fanno da eco le parole del primo ministro etiope Abiy Ahmed, che saluta con entusiasmo questo “grandissimo momento” per il suo Paese, il secondo più popoloso del continente africano.

Un cantiere stradale illegale e l’attacco ai caschi blu: l’iniziativa turca a Cipro attira le critiche delle Nazioni Unite

Il ministro degli Esteri turco ha accusato le Nazioni Unite di aver abbandonato la propria posizione di neutralità a Cipro dopo che il Consiglio di sicurezza ha prima criticato e poi bloccato i lavori di costruzione di una strada da parte dei turchi ciprioti all’interno della zona-cuscinetto dell’isola presidiata dall’Onu. Nei giorni precedenti, turchi ciprioti inferociti avevano colpito a calci e pugni il gruppo di caschi blu che bloccava il cantiere della strada che avrebbe sconfinato nella zona dell’isola sotto controllo internazionale. La strada è stata disegnata per connettere le città di Arsos, nel nord dell’isola – riconosciuto solo da Ankara come Repubblica turca di Cipro – con il villaggio multietnico di Pyla, che si trova nella zona cuscinetto e confina con il sud greco dell’isola. In una dichiarazione, il Consiglio di sicurezza aveva descritto la costruzione della strada come una violazione dello status quo che va contro la risoluzione del Consiglio. Il ministro degli Esteri turco ha dichiarato che “sarà la Repubblica turca di Cipro a decidere se la costruzione della strada continuerà o meno”.

Il Portogallo avvia un programma di addestramento per piloti ucraini di F-16

L’annuncio arriva dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una conferenza stampa con il presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa. “Il Portogallo è un membro della nostra coalizione di carri armati e aviazione. Oggi, il governo di Lisbona ha confermato che è pronto a unirsi allo sforzo per addestrare i piloti e gli ingegneri ucraini a manovrare l’F-16” ha affermato il capo di Stato. Zelensky ha inoltre discusso con la controparte portoghese la possibilità di espandere la cooperazione nell’ambito della difesa, riferendosi in particolare alla fornitura di mezzi di soccorso corazzati e equipaggiamento per lo sminamento dei territori ucraini.

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

Trump rimpiazza il capo del suo team legale prima della resa di Atlanta

L’ex presidente Donald Trump cambia avvocato nel suo caso sulle elezioni a poche ore dall’arrivo ad Atlanta, in Georgia, dove ha annunciato che si consegnerà alle autorità del carcere di Fulton County. Trump ha assoldato l’avvocato Steven Sadow per rimpiazzare Drew Findling, che finora l’ha rappresentato in tribunale nel tentativo di far rivedere ai funzionari della Georgia la sua sconfitta nelle elezioni del 2020 a favore dell’attuale presidente Joe Biden. “Il presidente Trump non avrebbe mai dovuto essere incriminato” ha affermato Sadow. “È innocente di tutte le accuse formulate contro di lui e aspettiamo con impazienza che il caso venga archiviato o, se necessario, che un giudice imparziale e di mentalità aperta lo confermi non colpevole. I casi giudiziari progettati per avanzare o servire le ambizioni e le carriere di oppositori politici del presidente non hanno spazio nel nostro sistema giuridico” ha concluso l’avvocato nella sua dichiarazione.

Le fiamme degli incendi estivi arrivano ad Atene e l’Europa perde foreste essenziali

Gli incendi in Grecia infuriano per il sesto giorno consecutivo, e finora sono costati la vita a 20 persone. Nella sola giornata di ieri i pompieri greci hanno combattuto 99 incendi diversi, lottando contro forti venti e temperature che superano i 40 gradi. 18 delle vittime, inclusi due ragazzi di 10 e 15 anni, erano migranti che avevano oltrepassato il vicino confine con la Turchia. I loro corpi sono stati trovati dai pompieri nei pressi di una baracca in una foresta bruciata nel nord-est del Paese. Gli incendi nella periferia di Atene hanno avvolto la capitale nel fumo e reso necessarie evacuazioni in diversi quartieri della città. I roghi che hanno funestato l’Europa durante l’estate hanno eliminato aree boschive in grado di assorbire 2,3 milioni di tonnellate di anidride carbonica all’anno. I funzionari dell’Unione europea attribuiscono al cambiamento climatico la rinnovata frequenza e intensità degli incendi in Europa, e sottolineano che il 2022 aveva già segnato il secondo peggior anno per i danni da incendi registrati dopo il 2017.