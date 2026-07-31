La lotta agli incendi boschivi entra in una fase completamente diversa e Atene ha deciso di farlo puntando su una tecnologia che, fino a pochi anni fa, apparteneva soprattutto ai programmi spaziali e militari. La Grecia è infatti il primo Paese ad aver integrato una costellazione di satelliti dedicata all’interno del proprio sistema nazionale antincendio, inaugurando un modello che potrebbe diventare un riferimento per molti altri Stati europei chiamati a fronteggiare estati sempre più lunghe, temperature record e incendi in costante aumento.

Il fulcro del progetto è costituito da quattro nanosatelliti sviluppati dall’azienda tedesca OroraTech e lanciati in orbita terrestre bassa nel maggio 2026. Pur avendo dimensioni ridotte – inferiori a quelle di un normale bagaglio a mano – questi satelliti sono equipaggiati con sensori termici ad alta sensibilità in grado di individuare focolai estremamente piccoli, fino a circa quattro metri di diametro. Si tratta di una capacità di osservazione molto superiore rispetto ai tradizionali sistemi satellitari impiegati finora, che generalmente riescono a rilevare soltanto incendi già sviluppati e quindi molto più difficili da contenere.

La vera novità, però, non riguarda soltanto la qualità delle immagini raccolte: l’intero sistema è progettato per trasformare i dati provenienti dallo spazio in informazioni operative immediatamente utilizzabili dai vigili del fuoco. Ogni rilevazione viene infatti elaborata da algoritmi di intelligenza artificiale che analizzano la firma termica dell’evento, verificano se si tratta realmente di un incendio e inviano quasi in tempo reale ai centri di comando un rapporto completo con posizione, dimensioni e intensità del focolaio.

Come l’AI riduce i falsi allarmi e aiuta a decidere dove intervenire

Uno dei principali limiti delle tecnologie di osservazione tradizionali è rappresentato dai falsi positivi: superfici rocciose surriscaldate dal sole, tetti industriali, pannelli fotovoltaici o altre fonti di calore possono infatti essere scambiate per principi di incendio, costringendo i servizi di emergenza a verifiche inutili e disperdendo risorse preziose. Per evitare questo problema, la piattaforma sviluppata da OroraTech utilizza modelli di AI addestrati proprio a distinguere le anomalie termiche naturali o artificiali dai veri incendi. Solo dopo questa fase di validazione gli allarmi vengono trasmessi alle autorità competenti, riducendo il rischio di interventi superflui e aumentando l’affidabilità complessiva del sistema.

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

L’obiettivo non è sostituire il lavoro delle squadre antincendio, ma fornire ai responsabili operativi un quadro molto più preciso della situazione sul territorio. Quando sono presenti più incendi contemporaneamente, infatti, la priorità diventa capire quali rappresentino la minaccia maggiore e quali possano invece essere monitorati senza impiegare immediatamente uomini e mezzi. Il sistema integra inoltre modelli previsionali che simulano l’evoluzione dell’incendio e consentono di valutare dove convenga concentrare le squadre di intervento prima che la situazione peggiori.

Perché la Grecia investe nello spazio per difendersi dagli incendi

La scelta di Atene nasce da un’esperienza diretta maturata negli ultimi anni. Il Paese mediterraneo è infatti tra quelli europei maggiormente esposti agli incendi boschivi, fenomeno aggravato dall’aumento delle temperature e dalle sempre più frequenti ondate di calore. Il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato in Grecia, mentre il 2025 si è collocato al terzo posto della serie storica. Allo stesso tempo, il Paese ha dovuto affrontare alcuni degli incendi più estesi e distruttivi d’Europa, con conseguenze pesanti per le comunità locali, il patrimonio naturale e il sistema economico. Da qui la decisione di rafforzare progressivamente gli strumenti di prevenzione, affiancando ai tradizionali mezzi terrestri una rete tecnologica capace di intervenire già nelle primissime fasi dell’emergenza.

I satelliti non operano in modo isolato, ma fanno parte di una rete più articolata composta da droni, sistemi di monitoraggio a terra e piattaforme digitali condivise tra le diverse autorità coinvolte nella gestione delle emergenze. L’obiettivo è costruire una capacità di sorveglianza continua che riduca il tempo necessario per individuare un nuovo focolaio, limitando così la probabilità che un incendio possa trasformarsi rapidamente in un evento fuori controllo.

Secondo il ministro greco della Governance Digitale, Dimitris Papastergiou, questa tecnologia risulta particolarmente preziosa nelle aree montane, nei parchi nazionali e nelle zone remote, dove spesso un incendio può svilupparsi per lungo tempo senza essere notato da residenti o escursionisti. In questi casi il rilevamento satellitare rappresenta un vantaggio concreto perché permette di individuare i punti caldi anche in assenza di segnalazioni provenienti dal territorio.

Vuoi sapere cosa succede davvero nel mondo? Con i corsi on demand di InsideOver puoi approfondire gli eventi globali insieme ai nostri esperti, provare anteprime gratuite e scegliere il percorso giusto per te. Scoprili qui: https://it.insideover.com/academy

Un modello che guarda oltre la Grecia e rafforza l’autonomia tecnologica europea

Il progetto greco fa da apripista a una strategia a lungo termine con cui l’Unione Europea punta a rafforzare le proprie capacità tecnologiche nei sistemi di osservazione della Terra. La rete – finanziata con circa 200 milioni di euro di fondi comunitari – continuerà ad ampliarsi nel corso del 2026 attraverso il lancio di ulteriori satelliti destinati a integrare rilevazioni termiche, radar e ottiche in un’unica infrastruttura.

L’iniziativa assume così una forte valenza strategica di fronte a incendi boschivi diventati ormai una minaccia strutturale per l’intero continente. L’integrazione tra satelliti, intelligenza artificiale e protezione civile inaugura difatti un nuovo modello, nel quale la rapidità di individuazione e la qualità dei dati spaziali diventano elementi decisivi quanto la disponibilità di uomini e mezzi sul campo.